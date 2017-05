Yamana no se presentó a la audiencia en Trabajo

La empresa Yamana no se presentó en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los trabajadores señalaron que “los ánimos están muy mal, porque es muy grande la incertidumbre”. “No sabemos para donde vamos a ir, no sabemos cuál es nuestra situación y no sabemos que decirle a las 40 familias que dependen de esta empresa”, manifestaron los delegados gremiales.



“Los ánimos están muy mal, porque es muy grande la incertidumbre. Ya nos pasó una vez y otra vez lo vuelven a hacer. Está citada una reunión y no aparecen, que tipo de diálogo se puede tener con esta clase de empresarios”, señaló Ismael Bozan, representante de los trabajadores de Yamana.

El gremialista manifestó que desde SOIVA “Esperamos que no sea la pérdida de los puestos de trabajo, pero así como estamos no sabemos que puede pasar. Nos fuimos el viernes con un deseo de pasar un feliz Día del Trabajador y el martes nos encontramos con este regalito de la empresa”.

“No hay ningún tipo de respuesta, como gremio fuimos a verificar y sabemos que encima en Badisur estuvieron cortando telas de Yamana”, advirtió el delegado gremial.

Después dijo que “Daniel Sadrina es propietario de las dos empresa, nosotros teníamos material para seguir trabajando y está todo parado”.

Refiriéndose a la fallida audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación expresó: “Nos vamos del Ministerio con las manos vacías, no estamos despedidos, no llegó ningún telegrama; solamente nos encontramos con la puerta cerrada. Hablé con la apoderada y ella tiene orden de no volver a abrir”.

Por último indicó: “No sabemos para donde vamos a ir, no sabemos cuál es nuestra situación y no sabemos que decirle a las 40 familias que dependen de esta empresa”.