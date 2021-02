La Secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande Silvina Mónaco enumeró las obras iniciadas y prontas a ejecutarse, entre ellas dos que calificó de “emblemáticas”, como la doble Santa Fe y el Parque de los 100 años, en la zona del arbolito. Destacó que luego del trabajo de varios meses ya son visibles los movimientos y hay mucha expectativa no sólo por los 800 millones de presupuesto propio para obras públicas, sino por los aportes del Gobierno nacional y la posibilidad que abre la herramienta de iniciativa privada. El crecimiento de la ciudad será hacia el norte y allí se prevé instalar la nueva terminal de ómnibus, mientras se continúa con la regularización en la zona sur y con la mejora de infraestructura en el casco céntrico. “Queremos una ciudad para toda la vida”, destacó.

Río Grande.- “Hemos comenzado con dos obras emblemáticas de cara al Centenario, como son la doble vía de Santa Fe y el Parque de los 100 Años”, indicó por Radio Universidad 93.5 la arquitecta Silvina Mónaco, Secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos del Municipio de Río Grande, con un detalle de las obras en marcha y prontas a ejecutarse, merced a distintas fuentes de financiamiento.

En el caso de la doble Santa Fe y el parque de los 100 años, dijo que “estamos realizando las primeras tareas de movimiento de suelo, aprovechando esta época del año para avanzar con estas obras en materia vial y urbana. Cerramos un año muy complicado para la obra pública y en todos los aspectos, por la pandemia, que nos dejó un panorama más claro de todo lo que tenemos que hacer en obras civiles, en infraestructura y en materia vial. Venimos trabajando hace varios meses pero en esta época ya están más visibles los frentes de trabajo que hemos iniciado desde el Municipio”, afirmó.

Para este período cuentan con cerca de 800 millones presupuestados, más aportes del gobierno nacional, mientras que “en 2020 hubo que potenciar las inversiones en carácter social y de salud, sin desatender obras que también se han realizado. El Laboratorio fue una obra que se hizo en plena pandemia y fue fundamental en el escenario de COVID que teníamos para el tratamiento de muestras. Esta obra se hizo en colaboración con la Secretaría de Salud y se ha trabajado inclusive en remediar situaciones que se pusieron en evidencia por los problemas estructurales que tenemos en la ciudad, sobre todo en infraestructura. Apostamos a un año con mucha inversión en este tipo de obras”, dijo.

“Con el gobierno nacional hemos licitado algunas obras y estamos por licitar otras relacionadas con servicios básicos, como redes de agua y cloacas, y la producción de nuevo suelo urbanizable. Una es la obra del Bicentenario que se licitó los primeros días de enero, además de otras obras civiles. Luego tenemos obras con fondos propios en ejecución y próximas a ejecutarse. Ya se ve el movimiento de obras en la ciudad. Las últimas anunciadas por nuestro intendente son obras de cara al Centenario, que acompañan un paquete de obras que se enmarcan en la ciudad que queremos construir: una ciudad para toda la vida”, subrayó.

Aseguró que la operatoria público-privada “está avanzando” y que “poder hacer obras a través de la iniciativa privada es una de las modalidades que nos da la posibilidad de aumentar nuestro presupuesto, mediante el financiamiento de empresas, para poder hacer obras de mayor envergadura, por ejemplo la doble Santa Fe, que surge de la presentación de la propuesta de una empresa, que se trató en comisión. En septiembre se aprobó esta herramienta, siempre con un proceso de evaluación de la propuesta que se debe cumplir, desde lo técnico y lo financiero. En este caso interviene una comisión conformada por el Concejo Deliberante y por el Ejecutivo”, recordó.

Crecimiento de la ciudad

El crecimiento de la ciudad se volcará hacia la zona norte. “Sabemos que hacia el sur estamos muy limitados. Hoy lo que se hace es regularizar los crecimientos hacia el sur, que fueron en su mayoría informales. La planificación ordenada siempre está orientada hacia el norte y es donde necesitamos avanzar con obras de mayor envergadura”, expresó.

Esa será la nueva localización de la terminal de ómnibus, anunciada durante la visita del Ministro del Interior y el Jefe de Gabinete. “Entre los proyectos que se vienen trabajando con nación está la nueva terminal y el nodo logístico para el Parque Industrial. Son dos obras muy importantes con lugares que se están proyectando de manera estratégica, teniendo en cuenta hacia dónde va creciendo la ciudad. En el caso del nodo logístico está dentro del parque y va a ayudar a ordenar la dinámica, evitando que los camiones estén estacionados en las calles. Vamos a generar un espacio que los nuclee y de allí se deriven, y que sirva de base para los choferes. Va a haber infraestructura para contener a los choferes y va a ayudar a ordenar la transitabilidad. Es sumamente necesario en una ciudad industrial”, sostuvo.

“Con respecto a la terminal, la idea es sacarla del centro de la ciudad y ubicarla en los accesos. Va a tener un parador con un área de descanso. Inclusive en ese parador se cambiará el semi por un vehículo de menor porte para entrar a la ciudad. Esto también va a ordenar el parque industrial”, apuntó la funcionaria.

“La doble Santa Fe es una obra que Martín Pérez anunció en los primeros días de gestión y es fundamental para ordenar la transitabilidad, teniendo en cuenta el crecimiento del mercado automotor. Hoy tenemos un cuello de botella y se requiere una intervención urbana. No es solamente la generación de la doble vía, sino también la intervención de la rotonda, que está desplazada y es chica. Si se suma una vía más y no podemos dejarla de ese tamaño. Se va a ampliar su diámetro, se va a desplazar hacia el sur y la idea es generar un paso ordenado por ese lugar para los cuatro accesos”, dijo.

Casco viejo

Con respecto a los trabajos en el casco viejo, indicó que “tenemos la ejecución de una obra con fondos nacionales a través del ENOHSA, que es una estación elevadora con un nexo cloacal que se ubicaría en la calle Belgrano y Obligado. Esa estación va a descomprimir la red cloacal de una gran parte del casco viejo, y generar un nuevo nexo. Es un caño que va desde esa estación por Belgrano hasta Elcano, donde está la estación número 1, y de ahí se conecta a la depuradora. Toda esa zona céntrica tiene una sola estación elevadora que capta los efluentes y no da abasto. Son lugares que han crecido mucho y no se han realizado obras durante muchos años”.

“El 19 de febrero se hará la apertura de esa licitación pública, que supera los 60 millones de pesos”, adelantó.

Consultada sobre la inversión de 1.300 millones cerca del puerto Caleta La Misión para hacer una planta, indicó que “estamos al tanto de que se ha hecho una presentación y nos tendremos que sentar con la provincia y la DPOSS para ver el proyecto y las características de la planta. En estas obras de semejante envergadura es necesario trabajar en conjunto, porque el beneficio claramente es para toda la comunidad. Necesitamos instalaciones acordes al crecimiento y la planificación existe”.

Hormigón o asfalto

Dentro del plan de pavimentación, se le consultó cuál será la opción a elegir, y aclaró que “tanto cemento como asfalto son correctos siempre que se hagan los trabajos preliminares que corresponden, que se trabaje con el suelo y se releven datos para cualquiera de las dos opciones. Son modalidades distintas, las dos son nobles y pueden funcionar, siempre que se hagan bien. El pavimento también requiere de un trabajo importante para lograr que resista. En el caso del asfalto, siempre que se haga con una buena base, funciona bien. Cuando no resultó fue porque hubo errores en la ejecución. No es culpa del asfalto”, advirtió.

“No es solamente ir y volcar, hay que trabajar mucho en el suelo, ver qué tipo de suelo tenemos, la transitabilidad que va a tener esa arteria. Es muy importante evaluar los parámetros para determinar cuál es el mejor método. Desde que empezamos estamos trabajando con pavimento, con hormigón, pero no descartamos trabajar con asfalto, siempre que se hagan los trabajos previos que corresponden para ese tipo de carpeta”, reiteró la arquitecta.

Pileta olímpica

Por otra parte, se le preguntó sobre la posibilidad de concluir la pileta olímpica. “Hemos tenido la posibilidad de recorrer la obra con el ministro Katopodis cuando se hizo la visita presidencial y hubo mucha voluntad de él de continuar la obra. Estamos preparando la información para reconvertir esa obra, que inicialmente rondaba los 55 millones. Esto fue en 2015. Para terminarla necesitamos arriba de 120 millones y claramente después de tantos años que pasaron no podemos decir que se va a terminar así nomás. Hay que armar una obra nueva para concluir los trabajos y adicionar cosas que no estaban previstas. Hemos tenido muy buena respuesta de nación, venimos trabajando con el equipo técnico del programa Argentina Hace, para poder conseguir los fondos y terminar esta obra que triplica el valor inicial. Han pasado seis años desde que se inició y los costos son otros. Es una pileta importada, que tiene un sistema con muchos elementos importados y otros costos, así que hay que trabajarlo muy bien. Queremos empezarla y terminarla, y que no quede a mitad de camino”, aseguró.

“Ya está firmado el contrato base y la obra está en un 90% de avance, pero no quiere decir que sea la obra necesaria para que la pileta empiece a funcionar. Si tenemos en cuenta todo lo que hace falta, el avance no supera el 75%. Hay una inversión muy importante por hacer en el corazón de la pileta, en la sala de máquinas. Hay que colocar la pileta y luego hacer las obras exteriores”, detalló.

También se refirió a la cancha de césped sintético. “Una vez que se inauguró en 2019 estuvo un mes en funcionamiento y después empezaron los problemas con el escurrimiento de agua de lluvia. Eso se manifestó en diciembre de 2019 cuando ya estábamos en funciones. Hemos estudiado el comportamiento de ese suelo y quedó en evidencia que no se podía usar. Ya empezamos a levantar el césped sintético y estamos haciendo una evaluación más fina de las características. Esa cancha no ha tenido un sistema drenante acorde al tipo de campo. Al haber una pendiente tan poco pronunciada, esto hizo que el agua no pudiera escurrir. Es bastante tedioso el trabajo, hay caucho arriba de cada faja, y empezar a retirarlo es complejo para recién empezar a levantar el césped, que es muy costoso y hay que evitar que eso se raje. Estamos en proceso para ir avanzando de a poco en la remediación de la cancha, que nos va a llevar un tiempo. Es cierto que la remediación es muy costosa, estamos hablando de una base dinámica drenante que hay que ejecutar para volver a poner de nuevo el césped”, planteó.

Sobre la obra de gas en la urbanización San Martín Norte, aclaró que “es una obra de provincia. Lo que puedo adelantar es que el gas de la obra del barrio Esperanza ya está prácticamente finalizado y tenemos 500 vecinos en ese barrio”, dijo.

Digitalización de expedientes

Finalmente dio cuenta de “la intención de avanzar con la digitalización, sobre todo en lo relacionado con infraestructura, que es fundamental. Es un objetivo que tenemos y esto se maneja desde el área de Gestión Ciudadana. Están trabajando con todas las áreas operativas para conseguirlo. Es muy práctico para el control y la planificación”.