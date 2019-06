Walter Vuoto y Martín Pérez se reunirían con CFK para definir candidaturas

El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, recordó que en Unidad Fueguina hay dos sectores marcados, el de la gobernadora Bertone y el de Walter Vuoto, y ya iniciaron conversaciones vinculadas con la definición de los candidatos a diputados y senadores. Consideró fundamental que sean figuras que “defiendan el proyecto” que encabeza la fórmula Fernández-Fernández. Respecto de las aspiraciones del senador Catalán Magni, para que la gobernadora sea candidata al Senado, no emitió opinión pero advirtió que “las candidaturas, si no se definen en una interna o en una PASO, se definen a través del consenso, y el consenso no se busca por los medios”.

Río Grande.- El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la definición de los candidatos de Unidad Fueguina para las elecciones nacionales y las aspiraciones del senador Julio Catalán Magni de que Rosana Bertone encabece la lista de senadores.

Si bien no hubo una negativa rotunda de parte de Souto, la prioridad es que sean figuras que “defiendan el proyecto” que encabeza la fórmula Fernández-Fernández, y tanto Walter Vuoto como Martín Pérez tienen previsto reunirse con la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien tendría la última palabra.

“Tenemos una elección por delante en octubre y, si bien sabemos que los votos de la provincia no influyen en la elección del presidente, es importante enviar senadores y diputados que defiendan este proyecto”, dijo Souto.

Consultado sobre las declaraciones del senador Catalán Magni, que promueve a Rosana Bertone como candidata al Senado, dijo que le “parece perfecto que el senador lo plantee, porque pertenece al sector de la gobernadora, que es la presidente del PJ y una dirigente reconocida. Esto no significa que yo haga una propuesta ni que la deje de hacer. Las candidaturas, si no se definen en una interna o en una PASO, se definen a través del consenso, y el consenso no se busca por los medios”, le advirtió al senador.

“Por los medios uno emite opiniones, que son respetables, y yo respeto la opinión del senador Catalán Magni y su deseo de que Rosana Bertone sea senadora”, dijo, sin decir si comparte o no esa postura.

Del riñón de Vuoto se habla de Matías Rodríguez como representante del sector, pero tampoco lo confirmó Souto. “Esperemos que el tiempo pase, son nada más que cinco días y entendemos la ansiedad de los que pueden ser candidatos o tienen legítimo interés en promover alguno, pero eso se va a dar en el marco de discusión de Unidad Fueguina”, manifestó.

“Hace unas semanas atrás hubo una expresión de la gobernadora con respecto a su compañero de fórmula, que nosotros respetamos y dijimos que los candidatos a la gobernación y a legisladores iban a ser propuestos por la gobernadora. Para acompañar este proceso nosotros planteamos otra lista de legisladores, que iba a sumar votos desde otro espacio, y así se dio. La sumatoria de los cuatro de Unidad Fueguina, más los tres del Partido Verde, dieron siete diputados que estarían trabajando de acuerdo y van a trabajar juntos”, sostuvo sobre la conformación de la nueva Legislatura.

Agregó que “hay tres concejales de Unidad Fueguina y uno del Partido Verde en Ushuaia que va a acompañar al intendente Walter Vuoto, es decir que son cuatro los concejales de la ciudad que van a trabajar con el proyecto político de Walter”.

Para el proyecto nacional, “yo pido nada más que cinco días de paciencia. No es tanto tiempo ni hay tantos candidatos. Las listas suelen ser cortas y las sorpresas también suelen ser pocas. Unidad Fueguina está conformada por dos grandes grupos: hay un sector que responde a la gobernadora Rosana Bertone y otro sector que responde al intendente Walter Vuoto. En ese marco se va a resolver esto y se va a determinar el orden. En ese marco hemos venido trabajando y va a ser sostenido, porque esto es lo que también se ha resuelto a nivel nacional y ha permitido el acompañamiento de Alberto y Cristina Fernández. Se ha incorporado Sergio Massa, que parecía imposible porque ha sido muy crítico desde el año 2011, pero no va a haber sorpresas porque los dos sectores de Unidad Fueguina están conversando y el domingo saldrán los candidatos”, afirmó.

“Esperamos que el próximo gobierno sea de Alberto y de Cristina Fernández, y que tenga senadores y diputados que reviertan esta situación en la que nos están dejando los tres años y medio del gobierno de Cambiemos. Han roto con todo lo que estaba bien, con el salario de los trabajadores, las jubilaciones y los remedios para nuestros mayores, las jubilaciones de amas de casa, los subsidios para discapacitados, la política de Malvinas, la industria nacional y la apertura de importaciones, que dejó miles de trabajadores en la calle. La lista es interminable y queremos terminar con esto. Necesitamos senadores y diputados que defiendan este proyecto político, y hay que defender todas estas conquistas que existieron en la Argentina y se tiraron abajo en tres años y medio”, remarcó.

Consultado sobre la “bendición” de la ex presidente a las candidaturas, dijo que “posiblemente haya una reunión con Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires, que dio un apoyo explícito tanto a la candidatura de Walter Vuoto como a la de Martín Pérez. Me parece factible que en los próximos días se concrete la reunión y se vuelva a plantear este apoyo. No es de ahora, no es nuevo, y todo el mundo sabe que tanto Walter Vuoto como nuestro diputado nacional Matías Rodríguez, que fue el jefe de campaña de esta reelección e hizo un trabajo fabuloso, y el intendente electo Martín Pérez, son parte de un espacio que viene acompañando a Néstor y a Cristina desde hace 15 años. Seguramente este encuentro se va a producir en algún momento”, dijo, sin mencionar la participación de Bertone.

Respecto de la elección de Tolhuin, dijo que Claudio Queno tiene el apoyo del sector de La Cámpora dentro de Unidad Fueguina. “Unidad Fueguina se constituyó en base a la candidatura de Claudio Queno también, una vez que la justicia definió la legalidad de su mandato. Vamos a apoyar esta candidatura porque pensamos que es lo mejor para la ciudad de Tolhuin. Desde ya tiene el apoyo de Walter Vuoto y Martín Pérez”, expresó.

Un triunfo esperado

Por otra parte, se le preguntó si esperaban este amplio triunfo con el 54,7% de los votos en la capital fueguina. “Era una cifra muy importante para nosotros y el intendente estaba muy entusiasmado con obtener la cantidad de votos que se consiguieron. Hace un par de meses que las encuestas que hacíamos regularmente nos iban dando un ascenso importante en la consideración de los vecinos. Arrancamos con el 30% y fuimos subiendo, y desde hace 40 días estos números se vislumbraban. La última semana ninguno de nosotros veíamos la posibilidad de obtener menos del 50%. Estábamos muy confiados en este resultado y esto no impidió que siguiéramos trabajando a pleno hasta el último día. El intendente visitó miles de vecinos, a algunos los fue a ver a su casa, otros lo fueron a ver a la municipalidad, no quedó nadie sin ser visitado y la sensación era siempre la misma: de un respaldo muy fuerte porque la mitad de los vecinos nos confirmaba que iba a votar al intendente. Lo decían las encuestas y la sensación en las recorridas, porque no aparecía ninguna fuerza política con peso frente a la nuestra. Lo decimos humildemente, porque era la realidad de lo que veíamos en la calle”, sostuvo.

“Así que esperábamos esto, que ahora nos obliga a trabajar el doble. Hace cuatro años tuvimos una elección con el 25% y ahora superamos el doble, y por lo menos hay que duplicar el esfuerzo porque son muchas las cosas que hay que hacer en la ciudad todavía. Hay que seguir con el trabajo de recuperación de la red vial, y vamos a estar presentando un plan de trabajo para la temporada 2019-2020. Falta terminar un par de playones en los barrios, para que los chicos y jóvenes puedan jugar, seguir con los espacios públicos, hay que seguir con el reparto de tierras, con la urbanización San Martín. En los próximos días vamos a anunciar la segunda etapa y espero que en octubre se pueda terminar con la apertura de calles y de las zanjas para los servicios”, adelantó de los proyectos por delante.

“Hay que seguir trabajando para ampliar los recorridos de los colectivos, y son muchas las áreas donde hemos trabajado pero no hay que quedarse tranquilos porque, si bien la ciudad se está reconstruyendo, todavía quedan cosas por hacer. Eso pensamos concretarlo en este segundo mandato, que comienza el 16 de diciembre”, dijo.

Vuoto gobernador

Por último se le preguntó si el intendente reelecto podría ser el candidato a gobernador en 2023. “Falta mucho todavía, y no ha terminado el primer mandato del intendente. Vuoto tiene 36 años, estuvo cuatro años como concejal y claramente se ha constituido en el jefe político de una fuerza muy importante en toda la provincia, pero los títulos hay que revalidarlos en forma permanente”, concluyó.