“Walter Vuoto tiene todas las condiciones para ser presidente del PJ”

El legislador justicialista Ricardo Furlan consideró que el intendente de Ushuaia es el mejor posicionado para presidir el Partido Justicialista, mirando además el 2023, para “recuperar la provincia”. Seguiría la misma política que aplicó el PJ con Rosana Bertone, respecto de que quien gobierna además preside el partido. Planteó que para lograr este objetivo deberá lograr los consensos en Río Grande y Tolhuin, y adelantó que hay varios sectores trabajando por una lista de unidad, como propicia Arcando. No obstante advirtió que no ve posible llevar adelante las elecciones este año, por la situación epidemiológica y más allá de la fecha del 20 de diciembre fijada a nivel nacional.

Río Grande.- El legislador justicialista Ricardo Furlan se refirió por Radio Provincia a las internas del PJ y consideró que el intendente de Ushuaia Walter Vuoto tiene todas las condiciones para presidir el partido. Consultado acerca de si puede serlo en caso de no estar afiliado, señaló que “puede llegar a ser presidente si lo decide el congreso. Algunos hablan de si están o no afiliados, si habría amnistía o no; creo que en el PJ tuvimos muchas deserciones y no estamos en condiciones de hacernos los locos, más allá de que en lo personal no me haya ido nunca del PJ ni haya armado otra cosa. Bienvenidos aquellos que han repensado su afiliación y que vuelvan a afiliarse al PJ y que puedan participar como cualquier otro afiliado. En cuestiones de papeles, yo no tengo el peronómetro, todos tenemos el mismo sentimiento peronista”, subrayó.

A propósito del congreso del PJ que prevé convocar Juan Carlos Arcando para la primera quincena de septiembre, dijo que habló con el ex vicegobernador y “también con Jorge Landau que es el apoderado del partido a nivel nacional. Ya habíamos hablado de prorrogar los mandatos que terminan antes de fin de año, ahora los prorrogaron hasta el 20 de diciembre. En Tierra del Fuego tenemos nuestras autoridades constituidas, el congreso no ha tenido una activa participación, porque no hubo convocatorias, pero se sacó una resolución ad referéndum del congreso para que se prorroguen los mandatos y personalmente creo que esto se va a prorrogar hasta el año entrante”, manifestó.

“De acuerdo al panorama, no creo que nos vacunen antes del año que viene. En caso de que apareciera la vacuna puede llegar a haber una posibilidad, pero creo que no está en la cabeza de los máximos referentes del peronismo hacer elecciones este año”, señaló, a diferencia de Arcando que cree posible llevar adelante la elección en 2020.

“Yo no tengo participación con cargos dentro de la actual conducción, pero sí tengo contacto con todos los referentes y hablo con la gran mayoría de los compañeros de Tierra del Fuego. Creo que tenemos primero que reconfirmar el tema de Tolhuin y Rio Grande, porque Ushuaia está muy bien afirmada. Hay que ir viendo para adelante quiénes son los mejores actores para poder ir en busca de recuperar lo que perdimos, que es la gobernación para el año 2023. En medio vamos a tener una elección de medio término el año que viene, y aprovecho para recordar que nunca estuve de acuerdo con las PASO, porque molesta a la vida interna del partido. Iremos viendo los cuadros importantes, primero para la elección partidaria, e ir perfilando para el 2023 los que tengan las ganas, el empuje y la convicción de poder recuperar la provincia para el peronismo y mantener los tres municipios”, dijo.

Arcando proyecta un congreso cerrado vía Zoom y Furlan advirtió que tendrá que “juntar a los 60 congresales y hablar con cada uno, viendo cómo lo va a manejar. Seguramente hablará con los referentes a los que responde cada uno de los congresales”, barajó.

En cuanto a la lista de unidad que propicia Arcando, coincidió en que “es importante una lista de unidad, más dentro del peronismo, pero tenemos que ver los números. La última interna importante fue Cóccaro-Torres y Manfredotti-Gallo en el ’99, y esa interna llevó a votar a 11.800 compañeros. Creo que eso nos hizo muy bien y nos hizo recuperar la provincia para el peronismo”.

Consultado acerca de si le interesa participar en esa lista, o ser presidente, respondió que “siempre el PJ me interesa, de toda la vida. Fui presidente tres veces, congresal cuatro veces y tengo veinte elecciones encima. Nunca me fui del peronismo ni armé una lista por fuera, en toda mi vida política. Nunca fui por un partido alternativo ni una corriente, ni un frente. Pero ya pasó el tiempo de cada uno en algunas cosas. Por un lado está el tema del peronismo y por otro algo que siempre amé toda mi vida, que era ser intendente, porque conozco cada pozo de esta ciudad. Pero es cierto que a cada uno de nosotros nos llegan los años y hay un tiempo para todo. Han surgido muchos compañeros que llevan adelante muy bien el trabajo partidario e institucional, son mucho más jóvenes que uno, tienen mucha capacidad de movilización, de proyectar y mejorar esta ciudad que amo, que es Ushuaia”, expresó.

Nuevamente puso en valor la figura de Vuoto: “Walter tiene distintas virtudes para poder aglomerar y hablar con todos los compañeros. Obviamente debe tener el acompañamiento de las políticas de lo que quiere hacer como PJ y lo que quiere seguir haciendo como intendente. Tiene todas las virtudes necesarias para poder estar, y también necesariamente debe buscar los consensos en Tolhuin y en Río Grande, porque la presidencia del partido y el congreso es provincial”, remarcó.

“Yo lo creo con capacidad, aparte tiene al lado gente como Omar Becerra, con una experiencia muy importante en los armados, en los consensos, y en saber quién es el compañero con el que estás hablando. Es importante para tratar a los compañeros con el respeto que corresponde, para no creer que uno es más que el otro por el lugar que ocupa. Los lugares que uno ocupa los da y lo quita la gente”, advirtió.

Como crítica en general de muchos referentes, indicó que “hoy falta humildad. Falta la humildad necesaria para ponerse en el lugar de todos, no importa de qué partido es. La sociedad está pidiendo elegir los mejores para gobernar, y no hay que confundir lealtad con obsecuencia. El amigo real es el que te dice la verdad, guste o no guste. Yo lo pasé, lo viví y me equivoqué”, reconoció.

De ser Vuoto la figura elegida, se seguiría la misma línea que con Rosana Bertone, respecto de apuntar a que quien preside el partido sea quien gobierna. “Walter Vuoto podría ser presidente del PJ si se lo propone, busca los consensos, habla con todo el mundo, y tiene la humildad como el común denominador. Debe entender que cada uno tiene un pensamiento distinto, no acciones distintas, y ni yo ni un montón de compañeros estamos en modo avión: recibimos datos, podemos procesar, pensamos, tenemos ideas y vamos para adelante a lo mejor con otras cosas. Creo que tiene todas las condiciones para serlo, todas. Está en él si quiere, si lo ansía, porque tiene todas las virtudes para poder hacerlo”, reiteró.

“Uno de los que más conoce al peronista de Tierra del Fuego es Omar Becerra y está al lado de Vuoto, así que seguramente va a avanzar y estar donde quiere”, confió.

Ante la posibilidad de que Arcando tenga sus aspiraciones a la presidencia, observó que “con Arcando nos conocemos hace muchos años y tenemos una vida política juntos. En esta última etapa hemos estado distanciados por el tema de las internas, porque él militaba con un sector y yo con otro, pero los dos entendemos que al momento de ir a pelear, dejamos de lado las pavadas y nos ponemos de acuerdo en las cosas importantes”.

Furlan aseguró que el PJ “ya inició el proceso a una lista de unidad. Hay muchos referentes que ya lo iniciaron. Lo importante es que cada uno de los referentes entienda que no tenemos 30 lugares para cada uno. Algunos tienen estas pretensiones, dicen que valen tanto, y estas cosas no nos sirven. No sé cuánto medirá cada uno, pero lo que sé es que para armar la lista del PJ se necesitan entre 190 y 195 compañeros en la provincia, porque están los congresales, cuatro consejos de las cuatro departamentales, el tribunal de disciplina y todos los órganos del partido. Dentro de esa cantidad de compañeros tenemos que sentirnos representados los peronistas en su conjunto para poder avanzar”, planteó.

Actividad legislativa

Por otra parte, hizo mención a su desempeño en la Cámara a través de los canales virtuales: “Se me ha hecho difícil la participación en forma virtual, para pedir la palabra para hacer una intervención, porque me la daban 40 minutos después y esto no es un problema de la Presidencia de la Cámara ni de los presidentes de las comisiones, sino de la conectividad que tenemos. A veces quedamos congelados, o se queda congelada la imagen que estoy mirando, a veces escuchan y no ven, por ahí ven y no se escucha. Tenemos que aggiornarnos a lo que tenemos y lo manejamos de la mejor forma posible”, dijo.

“De todas maneras pude estar en actividad en todas las comisiones, la integre o no, como la de economía. Participo en todas porque todos los temas que está tratando la comisión 2 en cabeza de Federico Sciurano son muy importantes. Se trató el tema de Ambassador, los apoderados no se presentaron, estuvo el abogado de los trabajadores y la Ministra de Producción. Por lo que dijeron solamente la empresa le atiende el teléfono al gobernador pero últimamente no le han contestado. Hay propuestas tanto de BGH como de Newsan, pero cuando uno no quiere, dos no pueden, y si no se sienta la empresa no nos podemos poner de acuerdo”, lamentó.

“Yo le pregunté a la Ministra de Producción, que tuvo un Zoom con Kulfas, si había podido presentar al ministro este problema con Ambassador. Más allá de lo judicial, esto es un tema netamente político también y todos los actores que puedan intervenir bienvenidos sean, para mantener el trabajo de 57 familias”, indicó.

“Las mismas autoridades políticas de la provincia van a seguir con el tratamiento para ver si pueden llegar a buen puerto con Ambassador, como sucedió con Textil Río Grande”, aseguró el legislador.

Promesa de prórroga

Finalmente se refirió a la posibilidad de la prórroga del subrégimen, teniendo en cuenta que “Kulfas no es uno de los ministros que esté ciento por ciento convencido. Como peronista yo confío en la palabra del presidente de la nación. Algunas cosas van a ir tomando el carril que el presidente realmente quiere. Hace poco hubo una discusión entre el Ministerio de Salud y el presidente con respecto a la fibrosis quística, y se hizo lo que el presidente decidió. Cuando estuvo acá le hizo una promesa al pueblo de Tierra del Fuego y estoy seguro de que la va a ratificar. Además tenemos senadores y diputados trabajando todos los días para que esto sea así, de todos los partidos porque todos trabajan en el mismo sentido”, destacó.

Analizó asimismo la figura presidencial y “como compañero, le diría al presidente que busque algunos soldados que lo cubran un poco más, que estén más comprometidos; que busque gente que ponga la cara, que defienda el proyecto, para que no tenga que salir el presidente un sábado a la mañana después de estar 18 ó 20 horas con las redes sociales, con el problema mundial que nos afecta a todos, con la dificultad de hablar con los gobernadores, con el problema de que la plata no alcanza, con el acuerdo con el fondo. No se puede dar la misa, tocar la campana, dar la hostia y buscar la propina. Si pudiera hablar con él le diría que busque actores más importantes para la defensa del gobierno y del proyecto”, señaló.

Minimizó los rumores de internas con Cristina Fernández. “Creo que se hace demasiado ruido con el tema de la interna cuando forma parte de la vida de todos los días. Siempre que gobernó el peronismo se habló de las internas entre el presidente y el vice, o con algún gobernador. Siempre va a haber internas y entre un gobernador y un vice lo vemos varias veces en Tierra del Fuego”, concluyó.