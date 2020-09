“Walter Vuoto tiene intenciones de presidir el Partido Justicialista”

El presidente del congreso justicialista, Juan Carlos Arcando, definirá en los próximos días la fecha del congreso virtual, y ratificó la decisión de llevar adelante la renovación de autoridades este año, pero sin elecciones. Apunta a una lista única que pueda ser proclamada, para “no exponer” a los afiliados a un comicio, por el riesgo sanitario que implica. Dio a conocer conversaciones que mantuvo con el intendente Walter Vuoto, y aseguró que tiene intenciones de presidir el partido. Además lo consideró “el candidato del PJ” para disputar la gobernación en 2023.

Río Grande.- El presidente del congreso justicialista de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, confirmó por Radio Provincia la decisión de convocar en los próximos días a un “congreso virtual”, para definir la fecha de renovación de autoridades partidarias, que no sería mediante elecciones internas, sino por proclamación de una lista única encabezada por Walter Vuoto.

“Tengo que sentarme con algunos dirigentes del PJ a coordinar lo que tenemos que tratar en ese congreso partidario. La intención es hacerlo vía Zoom y lo vamos a hacer, porque de alguna manera lo tenemos que hacer”, subrayó, considerando urgente “solucionar la convocatoria a las elecciones”.

“La función de la convocatoria era del consejo provincial pero los plazos se vencieron y el único que puede autorizar ese el órgano máximo del PJ, que es el congreso partidario, por la carta orgánica”, explicó.

Contra las voces de referentes del PJ que no consideran oportuno llevar adelante elecciones en este momento, Arcando replicó que “hay finalización de mandatos y no es una cuestión caprichosa. Si no hubiera finalización de mandatos uno se queda como está y en algún momento nos reuniremos. Esto tiene que ver con la vida democrática de nuestro partido. Si la pandemia continúa, las elecciones de alguna manera se van a tener que llevar adelante porque es una cuestión democrática, y finaliza el mandato”, insistió.

De la misma manera marcó la necesidad de las elecciones nacionales de medio tiempo. “Tiene que haber elecciones el año que viene y de alguna manera tendrán que buscar los mecanismos. Hay una acordada de la Cámara Nacional Electoral, que está trabajando en ese tema”, dijo.

Lista única

“No sabemos si aparecerá la vacuna y tenemos que poner las cosas sobre la mesa, para elegir democráticamente nuestras autoridades. Ojalá podamos tener una lista única, que se proclame y no tengamos que llevar adelante una elección interna, exponiendo a nuestros afiliados a que concurran a las urnas”, planteó el dirigente, como una salida para desarrollar los comicios en pandemia sin la dificultad de las aglomeraciones o la falta de distancia social.

“A través del diálogo dentro del partido tenemos que consensuar una lista única y proclamarla. Así ya vamos a tener las nuevas autoridades, que van a guiar los destinos del PJ por cuatro años y ahí quedó el tema”, manifestó.

“El mecanismo que hoy utiliza el Congreso de la Nación y acaba de aprobar la Legislatura provincial de permitir sesiones con Zoom o cualquier otro sistema virtual, viene bárbaro, porque vamos a discutir nuestra situación interna del partido en el marco de pandemia. Muchas familias han adoptado el Zoom para comunicarse y esta tecnología vino para quedarse”, subrayó.

Se le planteó si no es preferible una prórroga de mandatos, y lo descartó: “No es democrático ni constitucional. Hasta ahora no se hizo una prórroga, sino que las autoridades actuales continúan hasta que se haga la elección. Como órgano democrático yo no puedo prorrogar los mandatos, no es democrático y no está contemplado eso en las leyes electorales. Tengo que llevar adelante la elección y poner una fecha. Las actuales autoridades del consejo nacional justicialista ya se tendrían que haber renovado. Había elecciones el 25 ó el 29 de mayo. Se hizo la junta y se pospuso la fecha para octubre. Como hubo rebrote, se pospuso para el 20 de diciembre. Las actuales autoridades continúan pero en ningún momento el congreso habló de prórroga de mandatos. No es constitucional, como tampoco podemos decir que si el año que viene por la pandemia no hay elecciones, los diputados cuyo mandato vence el 10 de diciembre pueden continuar en funciones. Si esto continúa, seguramente se buscará un mecanismo”, anticipó.

Vuoto, la solución

Para Arcando no es complejo apuntar a la lista única encabezada por Walter Vuoto, como “candidato natural” a presidente. “Históricamente en el PJ, quien ostentaba el cargo de presidente del partido era quien tuviera el cargo más relevante del punto de vista Ejecutivo en la provincia. Es natural que hoy la mayoría de los dirigentes, con muchos años de trayectoria, digan que el candidato natural a presidir el PJ sea Walter. Ocurrió con Rosana Bertone y yo presidía el congreso partidario. Siempre fue de esta manera”, sostuvo.

“Primero tiene que estar la voluntad política de Vuoto de presidir el PJ, y estimo que está, por las charlas que he tenido con él. Tiene intenciones de presidir el Partido Justicialista”, confirmó Arcando.

También lo consideró un escalón previo a la gobernación: “Tendremos que ver el contexto en que se da todo lo que viene a futuro. Sabemos que hay varios compañeros dentro de nuestro espacio que pueden guiar los destinos de nuestra provincia y eso es lo bueno que tiene el PJ. Walter ha demostrado en los últimos cuatro años como intendente que fue una muy buena gestión y le permitió sacar más del 50% de los votos y ser reelecto. El pueblo de Tierra del Fuego a través de las urnas lo ha elegido nuevamente y por amplia mayoría”, destacó.

“Veremos estos años post pandemia, porque ha trabajado bien desde el comienzo, escuchando a quienes tenía que escuchar para resolver la situación de Ushuaia, que estaba muy compleja al principio de la cuarentena. Se controló y se trabajó mucho, con el aporte de la municipalidad para generar el espacio en caso de un rebrote importante. Ha demostrado capacidad de gestión y los compañeros esas cosas las ven. Ya lo están proponiendo a Walter como posible candidato del Partido Justicialista para las próximas elecciones de 2023”, remarcó.

Insistió en que “siempre ha sido de esta manera en el PJ y siempre hemos elegido a la persona que tiene el Ejecutivo más importante en Tierra del Fuego como presidente. La última interna del PJ fue para elegir gobernador, con la fórmula Manfredotti-Gallo, contra Cóccaro, y se recuperó la provincia. Pero después siempre la provincia fue comandada por quien ocupaba el cargo electivo más relevante”.

Finalmente se le consultó sobre la fecha del congreso virtual, y será en los próximos días: “Estamos haciendo videollamadas y perfilando lo que va a ser nuestro congreso partidario, a través del sistema que nos provee la tecnología”, concluyó.