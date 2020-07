Vuoto y Pérez participaron del lanzamiento de Alberto Fernández del plan de obras

El Presidente Alberto Fernández presentó por videoconferencia el plan de obras para seis provincias del sur por $2.200 millones, de la que participaron los intendentes Martín Pérez y Walter Vuoto. Se trata de una iniciativa de infraestructura destinada a 19 municipios patagónicos. «Argentina tiene que volver a ponerse de pie inmediatamente después de que esta pandemia termine», señaló el Presidente.

Río Grande.- El presidente Alberto Fernández se refirió a la Patagonia como “una región que está muy pendiente de los vaivenes del petróleo, y cuando el petróleo sufre, como está sufriendo, las economías de las provincias se resienten. Esta Patagonia, tan linda en bellezas naturales, también ha sido muy castigada por esta pandemia porque el turismo se frenó. Entonces me imagino lo que ha de estar sufriendo Walter en Ushuaia, allá sin los cruceros, sin la llegada de visitantes, que tanto movilizan la actividad económica de esa ciudad. Esta pandemia, los ha dejado lastimados”.

El presidente manifestó que «este plan de obras que estamos lanzando hoy es solo el comienzo de un ambicioso plan de obras que queremos que cambie nuestro país. Quiero mucho a la Patagonia, valoro mucho el coraje de los hombres y mujeres que viven en lugares tan inhóspitos, climáticamente tan difíciles y que tengan orgullo de ser patagónicos».

Desde Río Grande, el intendente Martín Pérez quien participó junto a la secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, Silvina Mónaco, expresó que «todos los riograndenses estamos muy agradecidos porque el presidente ha anunciado el Programa Argentina Hace 2, y ha tomado la decisión de destinar 2.200 millones de pesos para obras a toda nuestra Patagonia».

En este sentido, señaló que «como patagónicos y fueguinos estamos muy agradecidos por el criterio federal que tiene nuestro Presidente de la Nación; por esta mirada de asistir y acompañar al interior más profundo de nuestro país; por ayudarnos a todos los riograndenses en esta tarea difícil de poner de pie a nuestras ciudades; y de salir de esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo».

«Es importante contar con el acompañamiento de un gobierno nacional que se ocupa del interior del país, y que piensa en obras para los distritos más alejados del centro de la ciudad», mencionó Pérez, quien agregó que «contamos con un presidente que decide destinar recursos a obras en el interior del país, y eso nos llena de orgullo y nos da mucha esperanza para salir adelante».

Por su parte, el intendente Walter Vuoto señaló estar “muy orgulloso hoy de poder firmar esto. Hacía 4 años que no firmamos ningún convenio con el gobierno federal desde la ciudad de Ushuaia. Por eso, quiero arrancar con una frase que dijo Alberto Fernández en el Encuentro Patagónico de Comodoro Rivadavia en el 2018: “Si nosotros representamos a los que menos tienen y a los que más sufren por estas políticas, no nos tiene que importar de donde somos, ni qué bandera enarbolamos. Hay que representarla con acciones y no con discursos”.

Vuoto también expresó su agradecimiento “porque para todos los argentinos y argentinas, para todos los patagónicos y para todos los fueguinos y fueguinas es una tranquilidad saber que tenemos un Presidente y un equipo que ha tenido coherencia en su discurso y en los hechos. Que tiene un equipo de gobierno que está abocado no sólo a lo más importante, que es a cuidar la vida de cada uno de los argentinos y de las argentinas, sino que también está preocupado por utilizar todas las herramientas para superar esta crisis económica mundial que ha dejado la pandemia, no la cuarentena, como dijo Alberto”.

Sobre el plan de obras, Vuoto lo calificó como una “mirada de esperanza hacia adelante para los ushuaienses, los fueguinos y fueguinas, porque con todo este contexto, hoy estábamos sin plan de obras”. También agradeció al Ministro Gabriel Katopodis, a Martín Gil y a Enrique Cresto “con quien también hemos firmado un convenio con el ENOHSA para que los barrios altos, que hace 25 años no tienen servicios con temperaturas bajo cero, a partir de este verano y gracias a la decisión de este gobierno y de este Presidente, van a tener agua y cloacas. Empezar por los últimos, los que menos tienen, fue tu compromiso. Por eso el agradecimiento, en nombre de las 900 familias que van a volver a tener, tanto en Río Grande como en Ushuaia, puestos de trabajo en la construcción, en convenio con la UOCRA, porque sin esta decisión política, no hubiéramos tenido la posibilidad de realizar las obras que necesitan nuestros vecinas y vecinas”.

En el mismo sentido, el intendente Martín Perez también agradeció al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y a todo su equipo de trabajo «porque tenemos una perspectiva muy importante para salir adelante. Que los vecinos de Río Grande sepan que tenemos un presidente de la Nación que se ocupa de la Patagonia, de nuestra provincia y que no se olvida de que Río Grande es una ciudad que siempre ha tenido un gran empuje, que tiene que crecer y salir adelante».

Además participaron los intendentes de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, General Pico, Santa Rosa, Centenario, Cutral Có, Neuquén, Cipolletti, General Roca, Bariloche, Viedma, Caleta Olivia, Pico Truncado, y Río Gallegos.