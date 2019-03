Vuoto partidario de unificar los comicios

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto dijo que “estamos dialogando, estamos charlando; a mi me parece que en este año tan complicado uno hace un esfuerzo. Nosotros tenemos la independencia de poder convocar a elecciones, pero la lógica sería elecciones unificadas en toda la provincia, en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, ya la gente la está pasando mal y me parece que tendríamos que unificar las elecciones y que sea más fácil para la gente”.

Ushuaia.- El intendente de Ushuaia Walter Vuoto valoró el discurso de la gobernadora Rosana Bertone en la apertura se sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. “Acompaño el discurso de la Gobernadora, acompaño las decisiones de la Gobernadora y creo en el llamado a la reflexión a todos los dirigentes para que este año lo podamos encarar de la mejor manera; y para que podamos pensar también –tanto los que hicieron autocrítica como los que no- que hay un solo responsable de lo que les pasa a los argentinos y a las argentinas y se llama Mauricio Macri”.

Consultado si unificará las elecciones municipales con las provinciales, Vuoto dijo que “estamos dialogando, estamos charlando; a mi me parece que en este año tan complicado uno hace un esfuerzo. Nosotros tenemos la independencia de poder convocar a elecciones, pero la lógica sería –y en esto tenemos una charla mañana (sábado) con la Gobernadora para que la gente no tenga que ir demasiadas veces a las urnas- elecciones unificadas en toda la provincia, en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, ya la gente la está pasando mal y me parece que tendríamos que unificar las elecciones y que sea más fácil para la gente”.

Vuoto dijo que no se ha acordado aún que sea junio el mes de las elecciones. “Tenemos que conversar entre todos los sectores y todos los actores, la unidad es lo que estamos buscando; la unidad en la práctica, la unidad en la concepción y la unidad en función de lo que se viene. En el caso de Río Grande es distinto porque por su carta orgánica le obliga a jugar en la misma fecha que la provincia, el problema sería un desdoblamiento en Ushuaia, pero lo vamos a resolver, nosotros permanentemente tenemos diálogo y creo que con el diálogo todo se puede solucionar. Además, unificando las elecciones también hay un ahorro y hay otra lógica pensando en el vecino porque se hace de una sola vez”, entendió.

Por otra parte celebró la elección del concejal Matías Rodríguez como presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin al tiempo que dijo que estará presente en la apertura de sesiones. “Mati es un compañero de nuestro espacio (La Cámpora) y estamos muy contentos porque él ha crecido muchísimo junto a todos nosotros, como su tocayo Mati Rodríguez que es diputado nacional –le vamos a tener que cambiar de nombre-, con María Eugenia Duré concejal de Río Grande, con el diputado nacional Martín Pérez que ha crecido muchísimo; toda una generación que arrancó hace 15 ó 18 años a militar todos juntos y que hoy vemos ese crecimiento como parte de un trabajo y también es el resultado del reconocimiento de la gente a la gestión y a la política de Cristina Fernández de Kirchner”.

Consultado sobre la versión de que el diputado nacional Matías Rodríguez podría acompañar Rosana Bertone en la fórmula a la gobernación, el intendente Walter Vuoto valoró que “Mati es un cuadro político enorme que ha crecido enormemente en Buenos Aires también, tanto en su desarrollo personal, político y como dirigente. Seguramente eso lo va a decidir la Gobernadora, nosotros claramente tenemos la expectativa y como siempre lo decimos: si es en función de la unidad, aportaremos los mejores hombres y mujeres al proyecto”.