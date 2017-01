Vuoto dio apoyo a la iniciativa de Cruz Roja Argentina

El intendente Walter Vuoto adhirió y sumó su apoyo a la iniciativa de Cruz Roja Argentina y la filial Tierra del Fuego que impulsa la modificación del reglamento interno para su actualización. Así lo confirmó en la reunión que mantuvo con Marta Susana Castillo en representación de la organización humanitaria.

La campaña se inicia por la ciudad de Ushuaia y dio en llamarse, a nivel nacional “por un millón de firmas”.

“Entre otros aspectos se busca actualizar el reglamento y sumarse a los beneficios que reciben otras organizaciones no gubernamentales. Se trata, por ejemplo, de normativizar las insignias para asegurar que no se haga uso indebido de las prestaciones que brinda la Cruz Roja, como así también que los pueda alcanzar el beneficio del porcentaje del impuesto que se cobra a juegos de azar. En todos los países se ha ido actualizando el reglamento desde su creación y en Argentina no se actualizó desde 1893, en el siglo XIX”, explicó Marta Susana Castillo, integrante de la filial Ushuaia.

Para lograr esa modificación buscan reunir un millón de firmas que acompañen la iniciativa al Congreso de la Nación y actualizar y regular la actividad de la organización humanitaria Cruz Roja argentina.

Tierra del Fuego se fijó la meta de reunir 10 mil firmas, por lo tanto desde el Municipio se sumarán lugares para reunir esas firmas como así también trabajo voluntario en la ciudad para conseguir ese objetivo.