Vuoto advirtió que deben frenarse las medidas contra el pueblo

En el marco del segundo encuentro patagónico que tuvo lugar en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el intendente Walter Vuoto abogó por la defensa de los intereses de la región y resistiendo el ajuste que pretende llevar adelante la administración del presidente Macri. Advirtió que las exigencias del Fondo Monetario Internacional profundizarán aún más los recortes, llamó a no acompañar desde las bancas del Senado y de Diputados las leyes y medidas que vayan en contra del pueblo argentino y especialmente de la Patagonia.

Ushuaia.- Frente a representantes de ciudades, provincias, cámaras legislativas comunales y provinciales, representantes en el Congreso de la Nación de toda la región sur del país, representantes de universidades nacionales, trabajadores de distintas actividades, el intendente Vuoto contextualizó el ajuste que se profundizará con las mayores exigencias del Fondo Monetario y el modelo económico y político que sostiene el presidente Macri.

En tal sentido dijo que “el gobierno nacional y el FMI acordaron que el déficit este año iba a ser 1,3; lo que significaba un ajuste sobre el pueblo argentino, y particularmente sobre la Patagonia, de 300 mil millones. Pero Nación convocó para el martes a los ministros de Economía, porque Dujovne viajó a Washington y le han pedido que este año el déficit sea cero. Es decir que el ajuste sobre los trabajadores y las trabajadoras, sobre el pueblo argentino, deberá ser de 600 mil millones de pesos”, contextualizó el mandatario ushuaiense.

“Hay una buena propuesta para hacer en este encuentro y es que nuestros senadores y diputados que no acompañen ninguna ley que vaya en contra del pueblo”, sostuvo con firmeza.

“La gente no espera, los trabajadores y las trabajadoras no esperan; y la Política que no entienda este contexto va a ser juzgada por la historia”, dijo Vuoto quien viajó acompañado del jefe de Gabinete Oscar Souto y el secretario de Gobierno del Municipio Omar Becerra.

Junto al diputado nacional Matías Rodríguez, el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia Juan Castellucci, la concejal Eugenia Duré de la ciudad de Río Grande y representantes de todas las provincias patagónicas incluida La Pampa, Vuoto propuso inicialmente el acompañamiento a cinco medidas que llevaron como contrapropuesta al presidente Macri la gobernadora Rosana Bertone junto a los gobernadores de La Pampa y Tucumán.

En tal sentido explicó que “se propuso la suspensión de la baja de las retenciones a la soja, restablecer las retenciones a la minería, restablecer el ingreso bruto a las grandes empresas que cambió la última reforma tributaria, restablecer el impuesto a la riqueza o bienes personales y suspender el ajuste por inflación para el impuesto a las ganancias”.

El intendente de Ushuaia explicó que esas medidas permitían recuperar alrededor de 200 mil millones de pesos, pero el gobierno nacional está a punto de recortar 600 mil millones.

“Celebro este encuentro, estemos los que estemos, seamos los que seamos. Prefiero un puñado de locos dispuesto a pelear por los intereses de la Nación antes que un grupo entreguista, que venga a la provincia y tire un discurso combativo y en Buenos Aires, apunados por la alfombra roja y el champan se arrodillen con los poderosos”, agregó.

Coincidió con las ponencias de dirigentes de las provincias patagónicas en “asistimos a un nuevo capítulo de la historia de los últimos 200 años, donde lo natural es lo que vivimos en la actualidad y lo que no es natural es lo que vivimos con Yrigoyen, con Perón, con Néstor y Cristina. La patria contratista y la oligarquía agro- exportadora han gobernado 150 años nuestra Nación”.

Vuoto reivindicó a los diputados nacionales del Frente para la Victoria porque “nunca acompañaron absolutamente nada que vaya en contra de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina”. En idéntico sentido, reivindicó a “los compañeros que se encuentran injustamente detenidos y sin ningún tipo de estado de derecho”, situación que comparó con las idénticas acusaciones que debieron sufrir Yrigoyen y Perón, cada uno en su tiempo.

“Este encuentro sirve para gritar cada día con más fuerza, porque no podemos rendirnos. En la bicameral se encuentra para su tratamiento el recorte al fondo sojero y hay que trabajar para que los senadores patagónicos encuentren los consensos”.

Destacó la pluralidad del segundo encuentro y aclaró por último que “provengo del Movimiento Nacional Justicialista y estoy convencido que cuando la economía cae en manos del liberalismo la única respuesta posible es política. Y como decía Perón, cuanto más nos colonicen, más nos vamos a liberar porque en esta Patria, los días más felices fueron, son y serán peronistas”.