Von der Thusen se reunió con vecinos que piden cambiar nombres de calles

Vecinos de los barrios Vapor Amadeo y Los Cisnes se reunieron con el concejal Raúl von der Thusen a los efectos de trasmitirle la necesidad del cambio de nombre de algunas calles, como así también denominar a otras arterias que se encuentran sin nombres.

El concejal Raúl von der Thusen mantuvo una reunión con vecinos de los barrios Los Cisnes y Vapor Amadeo, como así también con representantes de la comunidad Rafaela Ishton, quienes se encuentran solicitando el cambio de nombre de las calles del barrio Vapor Amadeo porque no se sienten identificados, ni representados por el nombre de las arterias impuestas.

Al respecto señaló que los “vecinos del barrio Los Cisnes me plantearon la necesidad de poder comenzar a darle formalidad al barrio, como así también me solicitaron la necesidad de darle nombre a las calles, dado que por ejemplo el cartero no ingresa porque no sabe cuáles son las calles, como así también sucede con otros servicios, dado que es muy difícil guiarse dentro del barrio”, dijo.

Por su parte los vecinos del barrio Vapor Amadeo me solicitaron cambiar los “nombres de las calles porque ellos consideran que algunos de estos nombres van en contra de la historia de la comunidad Selk’nam “Rafaela Ishton”, dado que ‘Vapor Amadeo’ fue el buque símbolo de José Menéndez, uno de los principales protagonistas del genocidio Selknam en la región”.

Por tal motivo indicó que ellos me van a “presentar una propuesta y trabajar en una ordenanza con los fundamentos de la comunidad ‘Rafaela Ishton´ de porque esos nombres s no son aceptados, como así también el barrio está trabajando en otro proyecto con distintos nombres para el barrio, donde lo estudiaremos en las distintas comisiones, pero la idea es poder ponerle los nombres a las calles, de forma de darle una identidad al barrio”.

Ante la falta de identificación que tienen estos barrios, el edil mantuvo que “si bien el barrio Vapor Amadeo tiene nombres, pero si no están los carteles correspondientes en las intersecciones, tampoco nadie las conoce, mientras que el barrio Los Cisnes no tiene nombres, solamente tienen números las calles, pero tampoco están señalizadas, entonces cuando tiene que ingresar un taxis, o una ambulancia, debe salir la gente a la calle para hacerle señas adonde debe dirigirse, o salir a la ruta porque los taxis no ingresan porque no pueden identificar la vivienda de la cual fueron llamado, entonces este es un problema que debemos solucionar para que los vecinos puedan tener los servicios que tenemos todos en la ciudad como lo es un nombre de calle”.

Finalmente el edil sostuvo que el primer paso será “darle estado parlamentario para poder invitar a los vecinos a la sala de Comisiones, y poder comenzar a estudiar el proyecto que ellos van a ingresar y que nosotros vamos a presentar, además los vecinos van a poder expresarle a los demás ediles los fundamentos del cambio de nombre de las calles”, concluyó.