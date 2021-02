Von der Thusen recibió a su par de la ciudad de Ushuaia Juan Carlos Pino

El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen recibió este miércoles por la mañana a su par de la ciudad de Ushuaia Juan Carlos Pino. Durante el encuentro analizaron la agenda legislativa de ambas ciudades de cara a los desafíos pos pandemia que se vienen para el año 2021, como así también la realidad política y económica que se encuentran viviendo ambas ciudades. También se trabajó sobre la puesta en marcha del Foro Provincial de Concejales.

Río Grande.- Este miércoles el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen recibió en la oficina de Presidencia de la institución a su par de la ciudad de Ushuaia Juan Carlos Pino, en donde analizaron la agenda legislativa de cada una de las ciudades para el año 2021, los desafíos pos pandemia que se vienen, como así también proyectos relacionados con las problemáticas de ambas ciudades, al tiempo que evaluaron la situación provincial y sus consecuencias para los Municipios.

Tras el encuentro, Von der Thusen subrayó la “predisposición de su par de la ciudad de Ushuaia de visitar nuestro Concejo Deliberante, le contamos el trabajo que venimos llevando adelante en la casa legislativa, donde pudo observar las remodelaciones que estamos llevando adelante, de manera que el personal de la institución pueda desarrollar las tareas de forma más cómoda”.

El edil comentó que “durante el encuentro hemos podido compartir diferentes temáticas que nos unen como ciudades, si bien ambas son distintas desde la cuestión geográfica, pero en lo que respecta a lo legislativo, social y económico son muy parecidas, y en este sentido entendimos con el concejal Pino que debemos llevar adelante un trabajo de homogeneidad de normativas”.

En este sentido destacó que “avanzamos en la senda de la responsabilidad institucional y del compromiso de seguir profundizando el trabajo en conjunto, donde este año la coordinación institucional en todos los órdenes va a ser clave para salir lo antes posible de la crisis que atravesamos, teniendo en cuenta que el trabajo legislativo de manera conjunta empujará hacia un mismo objetivo que es la ayuda hacia los vecinos tras un 2020 muy complejo como producto de la pandemia que aun continuamos viviendo”.

Puntualizó que “la pandemia del Covid 19 dejó consecuencias tanto en el aspecto social, como en el económico, y en este sentido ambos Concejo Deliberante son la caja de resonancia de los vecinos, con lo cual nos espera un año muy difícil, y por esta razón es que debemos trabajar todos los sectores de manera mancomunada para poder ayudar a los vecinos, que son a quienes nos debemos”.

Otro de los temas analizados fue la puesta en marcha del foro provincial de Concejales, para lo cual explicó que “va a tener como temáticas la situación que viven las ciudades de la provincia”.

También el edil planteó que “se abordó de manera general los servicios públicos como la recolección de residuos, y el transporte público de pasajeros, de manera de saber cómo se está trabajando en la ciudad de Ushuaia, mientras nosotros le contamos cual es la situación de los mismos en la ciudad de Río Grande, pero este tipo de encuentros van a continuar, no solo en nuestra ciudad, sino también en Tolhuin, donde hemos convocado a la presidente de aquella ciudad Jeanette Alderete para también mantener una reunión, como así también haremos reuniones en Ushuaia, con lo cual al ser ciudades que estamos muy cerca geográficamente, debemos de tener otro tipo de contacto entre ciudades, y los poderes legislativos son fundamentales para poder trabajar en este sentido”.

Por último Von der Thusen manifestó su “preocupación por la deuda de coparticipación que mantiene la provincia hacia ambos Municipios, teniendo en cuenta que los fondos están, por lo tanto no entendemos porque sigue habiendo un desfasaje que no supera los 30 días pero no debería haber ningún tipo de desfasaje, porque la provincia recibe el goteo diario y automático, por lo tanto deberíamos recibir la coparticipación de la misma manera que se recibe del gobierno nacional, los fondos se van enviando día a día a la provincia y podemos tener el mismo sistema hacia las ciudades”, concluyó.