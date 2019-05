Von der Thusen presenta su segundo informe de gestión

El Concejal Raúl von der Thusen confirmó este martes que ya está disponible su segundo Informe de Gestión (2015 – 2019), donde se encuentran detalladas las diferentes iniciativas y propuestas en las que fue trabajando desde que asumió en el cargo en diciembre del 2015.

Río Grande.- El concejal Raúl von der Thusen expresó su satisfacción por “estar recorriendo nuevamente los distintos barrios de la ciudad junto a los 20 mil ejemplares del Boletín de Gestión que elaboramos e imprimimos con fondos propios para que cada familia riograndense conozca el trabajo realizado en estos tres años y medio en los que me pagaron el sueldo”.

En este marco, recordó que “tal como lo hice en el 2017, a través de este boletín de gestión vengo a rendir cuentas a los vecinos y vecinas de Río Grande, porque principalmente son los ciudadanos quienes tienen el derecho a conocer mi trabajo y todas las iniciativas en las que he podido avanzar a lo largo de estos años de gestión”.

Von der Thusen explicó que “a lo largo de estos años junto a mi equipo de trabajo, hemos tratado y trabajado para que todos los vecinos sepan, a través de mis redes sociales y de los medios de comunicación, sobre los distintos puntos en los que pudimos avanzar y también en los que no. Lógicamente que uno siempre aspira a que todas las iniciativas que uno propone logren concretarse, pero lo cierto es que a veces se torna muy difícil llegar al consenso necesario; independientemente de si nuestras iniciativas tuvieron o no el acompañamiento de mis pares, la realidad es que los vecinos tienen el derecho de saber en qué estoy trabajando y también en qué trabajé, más allá de que si uno está de acuerdo o no”.

En este sentido, consideró que “no podemos permitir la desinformación. Si un vecino o vecina, no sabe en qué están trabajando sus concejales, evidentemente hay algo que no está funcionando correctamente. Y ese ‘algo’ depende exclusivamente del o la Concejal. Hoy observo a muchos funcionarios que actualmente ocupan un cargo, y que a su vez son candidatos, realizando promesas de campaña electoral y realmente resulta paradójico porque entiendo que no hay mejor campaña que contar lo que uno pudo hacer durante los años en los que estuvo en su cargo. Y desde ese lugar decidimos presentar este nuevo boletín de gestión porque, como lo he reiterado en muchas oportunidades, me daría vergüenza salir a prometer cosas que pude haber hecho en estos tres años y medio de gestión”.

Finalmente, expresó que “mi campaña se va a basar en contarle a los vecinos en qué pude trabajar; en qué pude lograr consensos y cuáles fueron los proyectos que quedaron archivados y que por supuesto me gustaría volver a presentarlos ante un Concejo Deliberante que realmente responda a las demandas de los riograndenses y no a un Intendente de turno”.