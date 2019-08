Von der Thusen pide la suspensión de la ampliación del Estacionamiento Medido

Durante la reunión de comisión que se llevó adelante este jueves, los ediles debatieron en torno a la suspensión de la ampliación del estacionamiento medido, como así también la creación del centro de salud en Chacra XI. Al respecto el concejal Von der Thusen indicó que “hoy el estacionamiento medido sigue sin funcionar de la manera que debería hacerlo, debido a que por ejemplo si uno estaciona en la plaza Almirante Brown, no existe ningún comercio entre las 13 y las 15 horas para que cobre el estacionamiento medido”. También reclamó que “el Municipio ponga en marcha la ordenanza que tiene que ver con el cobro manual del estacionamiento medido, donde los controladores brinden el servicio del pago manual, lo utilizan todas las ciudades del país, por lo cual no entiendo porque todavía en Río Grande, siendo ya ordenanza, no se puso en marcha”. En otro orden manifestó que “estamos trabajando para la creación del Centro de Salud en Chacra XI, donde el reclamo de parte de los vecinos es constante en relación a esto, teniendo en cuenta que el centro de salud del barrio Malvinas Argentinas ha quedado chico”.

Río Grande.- Este jueves se llevó adelante de forma unificada la reunión de las comisiones de Promoción, Mediación, e Inclusión Social que preside el concejal Paulino Rossi, y la comisión de Legislación e Interpretación que lleva adelante el concejal Raúl von der Thsuen, donde los ediles analizaron junto a la concejal Miriam Mora distintos proyectos que se encuentran en comisión, como por ejemplo fue el cambio de circulación de algunas arterias de la ciudad, el pedido de suspensión al Municipio de la ampliación del estacionamiento medido, como así también la creación del centro de salud en Chacra XI.

Al respecto el concejal Raúl von der Thusen señaló que “desde el bloque del concejal Rossi se planteó la necesidad de cambiar el sentido de circulación de la calle Federico Ibarra para que la misma tenga un solo sentido de circulación, teniendo en cuenta que es un pedido que han realizado los vecinos de ese barrio a este Concejo Deliberante”.

Por otro lado el edil pidió la suspensión de la ampliación del estacionamiento medido señalando que “soy un convencido que el estacionamiento medido sigue sin funcionar de la manera que debería hacerlo, dado que no se ha generado una política pública real para avanzar en este sentido, por ejemplo no puede ser que uno estaciona en la plaza Almirante Brown, y no existe ningún comercio entre las 13 y las 15 horas para que cobre el estacionamiento medido”.

En este sentido dijo que “esto genera multas a los vecinos, y todo lo que esto conlleva desde el punto de vista económico, por lo cual soy de la idea que se tiene que suspender la ampliación del estacionamiento medido, que no se agreguen más calles con estacionamiento medido hasta tanto el Municipio nos pueda garantizar a todos los usuarios de este servicio que a pocos metros vamos a tener un local comercial para cargar el estacionamiento, dado que hay muchos vecinos que no utilizan la aplicación, o no tienen teléfonos smart, y tienen el mismo derecho de utilizar este servicio público”.

También el edil recordó que “la ampliación del estacionamiento medido llega hoy en día a la calle Rivadavia entre Perito Moreno y Lasserre, siendo que el Municipio jamás nos avisó de esta situación, dado que siempre acostumbraban cuando había una ampliación avisar al Concejo Deliberante para que nosotros también ver si ese nuevo lugar contaba con los lugares comerciales para poder hacer la compra del estacionamiento, y justamente este sector no tiene un lugar donde cargar el estacionamiento”, puntualizó.

Por tal motivo indicó que “lo que no queremos es que se sigan ampliando calles hasta tanto el Municipio no pueda garantizar de que existen los lugares adecuados para pagar el estacionamiento”.

Además el concejal exteriorizó que “estamos intimando al Municipio para que ponga en marcha una ordenanza que es de mi autoría que tiene que ver con el cobro manual del estacionamiento medido, dado que los controladores no solo tienen que salir a perseguir al usuario para ver si paga o no el estacionamiento, sino que además con ese sueldo que le pagamos todos los vecinos de la ciudad también brinden el servicio del pago manual del estacionamiento, de forma que un vecino le pueda pagar al controlador el estacionamiento medido, no es mucha ciencia, lo utilizan todas las ciudades del país, no entiendo porque todavía en Río Grande, siendo ya ordenanza, no se puso en marcha”.

En relación a los locales que se encuentran habilitados para cobrar el estacionamiento, dijo que “hoy en día son alrededor de veinte comercios, por lo cual son muy pocos en función del gran sector que ocupa el estacionamiento medido, razón por la que voy a seguir insistiendo en este sentido porque la ordenanza está aprobada”.

Conjuntamente expuso que “si aplicaría la ordenanza tal cual esta, el estacionamiento funcionaria, pero lamentablemente no la están aplicando de la manera que dice la normativa”.

Creación del Centro de Salud en Chacra XI

Por otro lado se refirió a la creación del Centro de Salud en Chacra XI, para lo cual sustentó que “hace alrededor de un año y medio mantuvimos reuniones con vecinos de la zona norte de la ciudad, donde el reclamo de parte de los vecinos es constante en relación a este punto, dado que el centro de salud del barrio Malvinas Argentinas ha quedado chico, y hoy ha quedado alejado de varios barrios como Los Cisnes, Vapor Amadeo, Chacra XI, Aires del Sur, Circunvalación, barrios que necesitan un centro de salud para esa zona, teniendo en cuenta que en los últimos años solo se ha mirado la zona sur de la ciudad, y se ha dejado de prestar atención a la zona norte, y yo soy un defensor de que los servicios deben tener una distribución homogénea en toda la ciudad”.

Finalmente indicó que “vamos a intentar tener el acompañamiento de los concejales, seguramente será en una de las últimas sesiones de este año, de forma de ver si podemos hacer realidad este proyecto para la puesta en marcha de un centro de salud en Chacra XI”.