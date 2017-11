Von der Thusen impulsa congelar sueldos a políticos

En solidaridad con los trabajadores metalúrgicos, el concejal de Río Grande Raúl Von der Thusen presentó este jueves un proyecto de ordenanza para congelar los sueldos de las autoridades municipales “desde el Intendente hasta el último funcionario en todos los poderes municipales”. Entendió que además esta iniciativa tiene un agregado beneficioso y es que el municipio podrá contar con varios millones para mantener los sueldos de los trabajadores municipales actualizados.

En diálogo por Radio Universidad 93.5 con el programa ‘Buscando el Equilibrio’, el concejal Raúl Von der Thusen se refirió al proyecto de su autoría presentado este jueves y que está relacionado con el congelamiento de sueldos a las autoridades públicas en el marco de la coyuntura entre la Nación y la Provincia y el acuerdo entre la UOM y AFARTE que hizo lo propio por 24 meses a partir del próximo año.

“Si bien la UOM lo hizo en el marco de un acuerdo con los empresarios, en nuestro caso como estatales creemos que era importante tener un gesto como arco político en esta ciudad de Río Grande, en solidaridad también con los trabajadores metalúrgicos que están sufriendo el congelamiento de sus haberes a partir del año que viene por dos años”, explicó el edil.

El parlamentario del PV entendió que “debemos hacer este gesto como políticos, como representantes de los vecinos ya que nosotros siempre decimos que nosotros extraterrestres, sino que somos parte de la sociedad, soy un vecino de la ciudad desde hace 32 años; los conozco a todos, nos vemos y hemos compartido también muchas cosas con trabajadores metalúrgicos y creo que todos los fueguinos nos beneficiamos también de las bondades del trabajo metalúrgico de estos trabajadores”.

Von der Thusen recordó que “llegó a haber casi quince mil trabajadores empleados en las plantas fabriles de la provincia con buenos sueldos que eran invertidos directamente en nuestra ciudad y los vecinos que por ahí teníamos algunos kiosquitos, alguna heladería o una compañía de seguros o lo que sea, de alguna manera fuimos beneficiándonos”.

En solidaridad, “ahora que viene un momento negro, un tiempo oscuro para estos trabajadores, nosotros no podemos hacernos los desentendidos y nos parecía que era un gesto necesario que nosotros, políticos y representantes de todos los vecinos de la ciudad, deberíamos también tener un congelamiento en los haberes porque no era justo que estos trabajadores –espero que no- pero seguramente será un reflejo de lo que va a pasar con muchísimos sectores, tanto privados como públicos, a los que también se les va a congelar el sueldo y me parece que nosotros también deberíamos ser los primeros en dar ese ejemplo en hacer ese gesto y congelarlos”.

Millonarios ahorros para los vecinos

El concejal Von der Thusen entendió que “los millones que se ahorrará de pagar el municipio con este congelamiento de los sueldos políticos –en este no aumento- que vamos a tener en el 2018 va a generar que el Ejecutivo municipal tenga una mejor redistribución presupuestaria porque son varios millones de pesos que seguramente se van a utilizar, por ejemplo, para no congelar el sueldo de los trabajadores municipales”.

Agregó que “estimo que seguramente la pauta paritaria –según como se viene viendo en la provincia- va a ser menor de la del año que llevamos en curso, pero es importante que utilicen esos millones de pesos que vamos a dejar de percibir para que no se le congele el sueldo a los trabajadores municipales”.

Von der Thusen invitó a adherir a otros estamentos políticos

El edil invitó a otros estamentos políticos de la provincia –los demás concejos, ejecutivos municipales, legislativos y ejecutivos- a adherir a esta modalidad de congelamiento de sueldos a la clase dirigente política. “Esto es temporal, la provincia ha salido de otras crisis de alguna manera u otra; ninguna crisis nos ha hecho pasar más de un año con graves problemas, por eso vengo esperanzado y confío mucho en esta provincia, así que vamos a salir adelante, pero hasta tanto podamos asegurar los puestos laborales, nosotros como políticos debemos dar el ejemplo y eso es lo que traté de hacer con la presentación de este proyecto”.

Justamente la iniciativa comprende a todos los poderes municipales, Concejo Deliberante, Departamento Ejecutivo Municipal, Juzgado de Faltas y Tribunal de Cuentas Municipal. “Se congela el sueldo desde el Intendente hasta el último funcionario que sea designado, todos los concejales, todos los vocales del TCM, el Juez de Faltas y todos los funcionarios que dependan de estos funcionarios y que sean autoridades”, detalló el representante legislativo.

Transparencia en el Concejo Deliberante

Por otra parte, se le consultó sobre las declaraciones de su par radical Paulino Rossi quien había afirmado que “la transparencia se encuentra en un cajón bajo siete llaves” en obvio cuestionamiento al actual presidente del Cuerpo, Alejandro Nogar, Von der Thusen, quien fue el primer presidente de este período legislativo, dijo que “en lo que tiene que ver con la organización del Concejo Deliberante, fui destituido a los dos meses por declaraciones que hice y por algunas actitudes que he tenido me ha costado la presidencia del Cuerpo porque justamente lo que estábamos haciendo era ordenar un poco la institución; seguramente hay deudas como las hay en todos los órganos estatales porque el presupuesto, por H o por B no termina alcanzando pero sí me parece que se podía reorganizar ese presupuesto para tener un déficit el próximo año, mucho menor”.

En el mismo sentido añadió que “seguramente eso afectaba -y de hecho así fue- a quien habla como presidente en ese entonces” recordó ya que redujo el presupuesto del Cuerpo deliberativo “para poder asegurar el sueldo de la planta permanente del Concejo que desde esa vez, nunca han tenido que salir a tocar el bombo o hacer un reclamo por falta de cobertura en sus remuneraciones mensuales y obvio que esto tenía un costo y era reducir el presupuesto de los concejales y esto políticamente no cayó bien, yo no tenía la mayoría y automáticamente fui destituido”.

Asimismo, recordó que el proyecto de transparentar “era un proyecto del concejal Paulino Rossi que lo acompañamos cuatro o cinco concejales y no se si ya está promulgado como ordenanza y si es así, tiene que estar publicado en el Boletín Oficial y desde la Presidencia del Concejo Deliberante, se debe poner en marcha. No quiero defender a nadie pero entiendo también que transparentar más de cien millones de pesos, por todos los gastos que tiene el Cuerpo, estimo que es algo que se debe estar demorando; vamos a tener una reunión esta semana con Presidencia para poder ponerlo en marcha”.

En este sentido recomendó que desde la institución se ponga en marcha algún medio de comunicación vía Internet y redes sociales “para que el vecino pueda conocer los gastos del Concejo Deliberante, porque estamos viviendo en una República, no solo el Presidente, sino todos tenemos que colaborar para que esto se lleve adelante porque el objetivo es que el vecino conozca dónde va la plata que ellos pagan en impuestos”.