Von der Thusen destacó la fuerte inversión social y en salud

Hoy pasaron por las comisiones la Secretaria de Planificación, la de Desarrollo Social y el Secretario de Gestión Ciudadana. El presidente del Concejo Deliberante Raúl Von der Thusen, dijo que hay expectativas por conocer la ejecución de este año durante la pandemia además de las proyecciones para 2021. Destacó la importante inversión social y en salud, además de la obra pública, que gran parte se realizará por iniciativa privada. También informó sobre la puesta en marcha del programa Transparentar, por el cual se puede acceder a la información del Concejo a través de la web oficial. Además planteó la necesidad de contar con un edificio propio, y espera que, una vez regularizado el terreno del Concejo, se pueda hacer un canje por la edificación.

Río Grande.- El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Raúl Von der Thusen dio a conocer por Radio Universidad 93.5 la puesta en marcha del programa Transparentar. “Es la primera vez que se transparentan en la página web las cuentas del Concejo Deliberante y estamos cumpliendo con lo que habíamos prometido si llegaba a ser presidente”, dijo.

Respecto de la herencia de una deuda de 11 millones, afirmó que “eso lo pudimos ir subsanando, ya pusimos al día las cuentas en el mes de junio, con un gran esfuerzo de los concejales. Hoy tenemos un atraso de entre 45 y 60 días, al contrario de lo que sucedía en otras épocas, donde los atrasos superaban los seis o siete meses para que un proveedor pudiera hacerse de lo que correspondía. El atraso es de 45 a 60 días por una cuestión legal, porque el servicio se factura 30 días después y nuestra norma contable nos permite hacer el pago a los 30 días. Es decir que hasta 60 días es un atraso administrativo normal”, aclaró.

“Tenemos muchos menos fondos que en otras gestiones, porque hay dos concejales más y este año no ingresó ninguna ampliación presupuestaria. Pudimos mantener el mismo presupuesto para los concejales, aunque sean más, y esto se debe a una administración responsable de los fondos. Antes se gastaba en algunas cuestiones que esta gestión entiende que no corresponden. En medio de una crisis y con una inflación galopante, pudimos poner al día a los proveedores y además estamos haciendo refacciones y ampliaciones en la sala de presidencia, pusimos en marcha la oficina de relaciones institucionales con la comunidad, que va a tener contacto directo con los vecinos. Por ejemplo, va a organizar la banca del vecino. También generamos oficinas nuevas para el área de ceremonial y protocolo”, detalló.

“Cuando asumí como presidente tenía un plan de acción, dentro de él sesionar en distintos barrios, y también la transmisión en vivo de las sesiones. Después la pandemia nos obligó a cambiar de planes, sin embargo somos el primer cuerpo legislativo de la provincia que puso en marcha las sesiones en vivo y venimos picando en punta con respecto al trabajo en las comisiones, que transmitimos en vivo en las redes sociales para que todos los vecinos conozcan lo que estamos haciendo”, señaló.

“Yo tengo dos pilares fundamentales para administrar, uno es la transparencia, porque son fondos públicos, y por otro lado la buena distribución del gasto”, definió.

Transferencias del Ejecutivo

Con respecto al giro de los fondos al Concejo, afirmó que “tenemos una regularidad que no se daba desde hace mucho tiempo. No estamos al día porque repercute cuando el Ejecutivo no cobra en tiempo y forma la coparticipación. Si bien son menores los montos que mandan al Concejo, se les complica. Lo importante más que estar al día es tener una regularidad, y desde marzo comenzaron a coparticipar al Concejo los martes y viernes, como habíamos acordado. Gracias a esto pudimos ponernos al día con los proveedores”.

Edificio propio

Dado que en Ushuaia se avanza con el edificio propio, se le preguntó si puede ser posible algo similar en el Concejo local: “El presupuesto del Concejo Deliberante es distinto, porque no tienen el tope que tenemos nosotros del 6,6%. La carta orgánica marca el 8% y el resto es para distribuir en el Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas. Ese tope no lo tiene Ushuaia y pueden generar alguna herramienta financiera para hacer el edificio propio. Sin embargo el edificio es uno de los puntos de acción que me marqué cuando asumí la presidencia. Estamos pensando en regularizar la situación del lote que no pertenece todavía al Concejo. Pedimos presupuesto para contratar agrimensores y me encontré con un plano que muestra que en algún momento quisieron parcelarlo para hacer terrenos. Me pareció una barbaridad lo que habían hecho y ese loteo se intentó entre 2005 y 2007, por eso encendimos la alarma con los abogados del Concejo y vamos a contratar a agrimensores para hacer los papeles, inscribirlo en el registro de la propiedad y luego ver qué podemos hacer”, anticipó.

“Es un terreno muy grande que tiene mucho valor, y quizás hasta se pueda cambiar por una obra en la playa de estacionamiento que tenemos, donde podemos construir dos o tres pisos. No sería un gasto para los riograndenses, y cambiaríamos ese terreno por la construcción del nuevo edificio”, dijo.

Consejo de planificación

Entre los proyectos que impulsa, dio especial importancia al consejo de planificación. “Toda crisis genera oportunidades y lo que falta es que el Estado intervenga directamente para que esta crisis se convierta en oportunidades. Muchas veces tenemos un Estado dormilón, y hay que estar encima de eso para generar acciones. Para esto también está el Concejo Deliberante y estamos elaborando normativas para que el Ejecutivo las lleve adelante”, expresó.

“Yo tengo un proyecto presentado hace algunos años para crear el Consejo de Planificación e Inversión Río Grande 2050. La idea es generar un consejo de organizaciones públicas y privadas para que el presupuesto sea organizado y saber adónde vamos. No podemos estar todas las gestiones que vienen tapando baches o pozos y tenemos que invertir los fondos que aportan los riograndenses, porque se recauda por impuestos casi el 20% del presupuesto municipal. Tiene que ser un presupuesto sustentable y que el vecino sepa hacia dónde va la ciudad. Esto se va a lograr únicamente poniendo en marcha el consejo de planificación e inversión. Hay que reunir la experiencia de cada uno y poner en la mesa los asuntos que necesitan los vecinos para comenzar a elaborar las distintas herramientas”, propició.

Obra pública municipal

El concejal informó que hoy a las 10 va a exponer la Secretaria Mónaco sobre la obra pública para el año 2021. “Se espera que algunas empresas puedan hacer obras a través de la iniciativa privada, como 50 ó 60 cuadras de pavimento que para el municipio es imposible llevarlo adelante. Habíamos intentado que se apruebe un empréstito para pedir fondos para las obras pero no conseguimos los votos necesarios. Hoy tenemos una sola herramienta, que es la iniciativa privada. Conformamos una comisión de miembros del gabinete y concejales que van a controlar que estas iniciativas privadas no sean abusos. La creamos en el medio de la ordenanza de emergencia que aprobamos y luego de terminar la discusión del presupuesto comenzaremos con esta comisión”, dijo.

“Es importante que el municipio pueda tener un tope de cuota mensual. No podemos aceptar que las empresas vengan a hacer obras faraónicas y que la cuota mensual termine siendo muy alta. Es algo que conversé enseguida con el intendente y tiene claro que no se van a comprometer con algo que no van a poder pagar”, apuntó.

Perfil de presupuesto

Con respecto al perfil del presupuesto presentado, opinó que “se ve mucha inversión social, ayudas por la situación de crisis no sólo sanitaria y económica. También se genera una inversión importante en salud y en obra pública, que va a ayudar para mejorar la calidad de vida de los vecinos y va a reactivar el motor económico de la construcción. Esto impacta en otros rubros, como el comercio, taxis, remises, y se reactiva la economía”.

“Hay que destacar que a la nueva secretaría de Género y Diversidad antes se destinaban 4 millones de pesos y ahora van a ser 40 millones, es decir diez veces más para los programas de género, mujer y diversidad. Es histórico también lo que ha aumentado el presupuesto en salud y tiene que ver directamente con la continuidad del trabajo que se está llevando adelante y con la gran inversión que hay que hacer por lo que vivimos sanitariamente”, expresó.

Luego del paso de la arquitecta Mónaco, “va a estar exponiendo el Secretario de Gestión Ciudadana y la Secretaria de Desarrollo Social. Son tres áreas sensibles y queremos escuchar cómo han transitado este año con respecto a la inversión social. Va a ser importante conocer lo que hicieron y lo que proponen para 2021. Hay una gran inversión social y el presupuesto ha crecido muchísimo para esa área también”, concluyó.