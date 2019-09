Von der Thusen criticó al Ejecutivo por no remitir los fondos de coparticipación al Concejo Deliberante

El concejal Raúl Von der Thusen señaló que “el Municipio critica a la provincia por no remitir los fondos de coparticipación que le corresponden, pero ellos hacen lo mismo al no remitir lo que le corresponde al Concejo”. Resaltó que “la institución tiene una deuda de seis millones, y el Municipio le debe alrededor de siete millones de pesos, lo cual genera problemas, y un cuello de botella”. También indicó que “a pesar de que en su momento fui criticado cuando señalé el déficit de 80 millones de pesos que tiene el Municipio, me atrevo a indicar que el próximo año el déficit superará los 150 millones de pesos, cuando históricamente el Municipio siempre ha tenido superávit”. Por otro lado consideró como una “locura que la próxima gestión vaya a tener nueve concejales, a pesar de lo que marque la Carta Orgánica, pero el intendente tenía la facultad por decreto, como ya lo hizo en el 2015, de llamar a siete concejales, cuando en ese momento ya tenía que llamar a nueve”.

Río Grande.- Luego de la VII sesión ordinaria realizada este ultimo viernes en el Concejo Deliberante, el concejal Raúl Von der Thusen dialogó con FM Aire Libre para referirse de lo sucedido en la sesión, como así también respecto de lo que será el ingreso del proyecto de presupuesto para este lunes 30 de septiembre, el futuro de la casa legislativa con nueve concejales, y el déficit del Municipio.

Déficit del Municipio

Con respecto al déficit del Municipio, el concejal Von der Thusen manifestó que “tendremos una herencia de déficit de esta gestión saliente, a pesar de quien me respondió un funcionario de tercera línea de manera irrespetuosa, pero no salió ni el intendente, ni el secretario de Finanzas, ni el Tribunal de Cuentas a desmentirlo, todo lo contrario, el dictamen del TCM es claro, hay un déficit de 80 millones de pesos”, puntualizó.

Asimismo recordó que “históricamente el Municipio ha tenido superávit, lo cual significa que el dinero sobraba, entraba más dinero a las arcas públicas, de las que se gastaba, pero en el 2018 fue totalmente distinto, se gastó más dinero de lo que ingresó, con lo cual no quiero saber lo que será en el año 2019, números que se conocerán en el año 2020”.

Detalló que “en el medio ha habido una campaña, y es ‘vox populi’ (dixit) como lo hemos podido observar en los boletines oficiales la cantidad de subsidios que se han dado, y no subsidios para alquileres, o alimentos, sino subsidios de todo tipo, típico de una campaña electoral, como así también la cantidad de personas que se han nombrado en el Municipio ha salido en el boletín oficial, con lo cual voy hacer un poco de futurología y me animo a decir que el año 2019 va a presentar un déficit superior a los 150 millones de pesos”, explicó.

Presentación del proyecto de Presupuesto 2020

En relación a la no participación en la conformación del proyecto de Presupuesto 2020 de parte del intendente electo Martín Pérez, y su equipo de colaboradores, el edil explicó que “entendí de parte de los dichos del intendente electo es que no podían participar si no tenían información, lo cual es lógico, la información financiera ha sido retaceada en muchas oportunidades, pero yo creo que alguna parte de su equipo va a participar de la discusión del presupuesto, o sino estarán informados por los concejales con respecto a lo que se va a ir tratando en las comisiones, a pesar de que una vez que asuma tiene las posibilidades de realizar un cambio presupuestario para el próximo año, dado que el presupuesto también se modifica, con lo cual si entiende que este presupuesto no fue armado en función de las políticas públicas que quiere llevar adelante, tiene la posibilidad por un lado de mover partidas presupuestarias hasta un 20%, y en el caso de que supere este 20%, pedir autorización al Concejo a través de una ordenanza, y modificar el presupuesto, pero no es de gravedad de que no participe de la elaboración del presupuesto”.

Puntualizó que “este lunes el Municipio debe ingresar el proyecto de presupuesto”.

Concejales Electos

Consultado sobre si serán citados los concejales electos a que participen de las comisiones, entendió que “desde Presidencia se iba a realizar una invitación a los concejales electos para explicarle como está la situación del Concejo, como se está ediliciamente, y de que manera nos vamos a poder ordenar nueve concejales”.

Asimismo indicó que “podríamos haber seguido con siete concejales, en lugar de aumentarlos a nueve, y seguir generando normativas de la misma manera que estamos realizando ahora, creo que nueve concejales es una locura, pero el intendente Melella entendió que debía ser así, que era necesario, y hoy vamos a tener una ciudad con nueve concejales”.

El edil también manifestó que “si bien esta establecido por Carta Orgánica, en el 2015 también podría haber llamado a nueve concejales, el intendente tenía las facultades de hacerlo o no por decreto, a partir del 2015 ya se podría haber tenido nueve concejales, es un reclamo que en su momento se había realizado en la Justicia, el intendente decidió que seamos siete concejales, en aquella época no había la crisis que tenemos hoy, ahora con la crisis que tenemos, que ya le venimos arrastrando desde el 2017 se decidió igualmente aumentar el total de los Concejales a nueve”.

En este sentido resaltó que “el intendente estaba facultado para haber llamado a siete concejales en lugar de los nueve durante el desarrollo de las últimas elecciones”, dijo, al tiempo que agregó que “si es por contrariar a lo que dice la Carta Orgánica, el dictamen del TCM dice que el presupuesto en su artículo 71 dice que no puede superar el 50% para lo que tiene que ver con gastos corrientes para la administración pública como sueldos, pero hoy están superando el 77%, con lo cual hay un montón de cuestiones que no se respetan, no significa que sea un delito, pero es algo para tener en cuenta, y una decisión política que por oportunidad, merito, y conveniencia no haberlo hecho, era una buena oportunidad para que el intendente no hubiera convocado a elecciones para nueve concejales, y hoy estamos en un gran problema en la institución, tanto en la cuestión edilicia, como presupuestaria, y ahora habrá que acomodarse con nueve concejales”.

Por último dijo que “este Municipio ha criticado fuertemente al gobierno de la provincia por no remitir los fondos de coparticipación, pero el Municipio tampoco remite los fondos de coparticipación al Concejo Deliberante, siendo que el Concejo Deliberante tiene una deuda de alrededor de seis millones de pesos, y el Municipio estaría debiendo alrededor de siete millones de pesos, con lo cual eso también genera problemas, y un cuello de botella que en algún momento va a explotar, por lo cual cuando uno critica algo, en su casa también tiene que hacer lo propio, y no hacer lo contrario de lo que está criticando”.

Séptima sesión ordinaria

Con respecto a lo sucedido en la sesión del último viernes, donde solamente hubo tres concejales participando de la misma, el edil manifestó “desconocer porque en la sesión hubo solamente tres concejales, supuestamente ellos avisaron en Presidencia, o en la secretaria Legislativa de que no iban a estar presentes en la sesión, pero desconozco los motivos”.

Von der Thusen detalló que “el Presidente de la institución, concejal Alejandro Nogar, se encuentra a cargo de la intendencia, mientras que las ediles Colazo, González, y Duré tuvieron falta con aviso, no había una justificación”, dijo, al tiempo que agregó que “con respecto a la concejal Colazo no se cual es la figura con respecto a su maternidad, los concejales no tenemos licencia, pero eso se maneja administrativamente en Presidencia, y en la secretaria Legislativa”.

Cabe remarcar que la concejal Colazo señaló a este medio que “estoy haciendo uso de mi licencia por maternidad de acuerdo a lo establecido por la ordenanza 3465/2015 por ello no he asistido a la sesión de hoy (por el viernes) en el Concejo Deliberante”.

En este sentido Von der Thusen señaló “desconocer la ordenanza que justifica a la concejal, a mi entender nosotros al cobrar dieta no se si tenemos este tipo de licencia, pero si hay licencias especiales que son por sesenta días, luego de los sesenta días se tiene que dejar de percibir haberes, y asumiría el otro concejal hasta que finalice la licencia, pero desconozco cual es la licencia de la cual esta gozando”.

En relación a la sesión, dijo que “se podía sesionar con tres concejales, la misma se demoró porque como dice la Carta Orgánica al no haber quórum para sesionar, lo cual sería la mitad más uno, se debe dejar transcurrir una hora para ver si llega otro concejal, y de lo contrario se sesiona con la cantidad de ediles presentes, con lo cual luego de transcurrida la hora, los únicos concejales que estábamos éramos los ediles Rossi, Von der Thusen, y la concejal Mora, que le tocó presidir la sesión”, concluyó el edil.