Villegas pidió unidad de todos los sectores para pedir auxilio a Nación.

El legislador del MPF expuso el giro imprevisto que está ocasionando la pandemia y va contra toda previsión posible en materia económica. Apeló a la unidad de todos los sectores políticos, de todos los partidos con representación, para pedir auxilio a nación y garantizar el pago de salarios, como también la prestación de servicios. Además consideró que, en función de los datos epidemiológicos, la provincia está en condiciones de pensar en una salida ordenada del aislamiento obligatorio, dando especial relevancia a la necesidad de reactivar la economía.

Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas participó la semana pasada de las reuniones virtuales con distintos ministros y planteó la necesidad de planificar una salida ordenada del aislamiento obligatorio y una progresiva activación de la economía, en función de “datos objetivos” sobre la situación epidemiológica. Además, instó a la unidad de todos los niveles de gobierno y de representación, para recurrir a nación y pedir auxilio económico.

Por Radio Provincia, indicó que se decidió convocar a los ministros para “requerir información de las distintas áreas del gobierno. La intención era sacarnos algunas dudas, saber cuáles son las decisiones que está adoptando el gobierno de la provincia. Desde Salud realmente están haciendo un laburazo, tanto la ministra como su equipo y el personal de los hospitales, y vale la pena destacarlo. Este reconocimiento fue el común de todos los legisladores de los distintos sectores políticos, y en definitiva nos están cuidando a todos”, dijo.

“En la reunión del jueves acordamos con los legisladores que la Cámara se exprese a través de una resolución para requerir del mejor modo posible a las autoridades del Ministerio de Transporte, de Aerolíneas Argentina y del Ministerio de Defensa de la Nación, que arbitren los medios a su alcance para que se haga realidad este derecho que tiene todo fueguino de poder volver a su casa. Por distintas vías de comunicación que tienen los legisladores sabemos que hay gente varada en Córdoba y en otras provincias y, más allá del pedido que ha efectuado el gobernador en su momento y que lo ha reiterado, nosotros como legisladores queremos acompañar a través de un proyecto de resolución, que es una declaración política para manifestar lo que está a nuestro alcance. Queremos que las autoridades nacionales hagan el mayor de los esfuerzos para que nuestros hijos, nuestros amigos y los fueguinos en general puedan llegar a tener ese derecho elemental y básico, que es poder volver a su lugar de origen, donde tienen sus afectos, su trabajo y su vida”, planteó.

De los encuentros con los funcionarios, evaluó que “hubo una gran predisposición para evacuar todas las consultas, y los que no lo han hecho en forma verbal, lo han hecho en forma documentada, remitiendo la información vía mail a través de la vicegobernadora. Son temas de interés general, que nos preocupan a todos, e incluye este tema de la coparticipación a los municipios”, dijo.

Parar la pelota

Villegas sentó su “postura política en términos personales” ante el cruce de declaraciones vinculadas con el reclamo de deudas de coparticipación y las posibles consecuencias que podría acarrearle al gobernador. “Creo que es momento de parar un poco la pelota y de generar puentes entre los distintos sectores políticos, más que salirse a criticar unos a otros. Hoy más que nunca hay que apostar al diálogo político con los intendentes, con los legisladores de la oposición, en los concejos deliberantes, porque la gente nos está pidiendo un trabajo concreto para resolverle los problemas que están padeciendo muchos sectores, y estas peleas mediáticas no ayudan en nada”, sostuvo.

“Hay que enfocarse y tener muy en cuenta el costo humanitario que tiene la cuestión sanitaria pero también la cuestión económica. Una cosa no excluye a la otra desde mi punto de vista y hay que ponerle la misma prioridad a ambas. Si no, los resultados en el corto y mediano plazo van a ser dolorosos para muchos fueguinos y esto hay que tratar de evitarlo con un trabajo concreto. Hay que dejar de lado las peleas, dejar de lado el vedetismo político de algunos, y cuando hablo de vedetismo no me refiero a alguna acción política que alguno realice en el ejercicio de su función, sino cuando se sale a hablar de cosas que no son de interés de la gente, como esta cuestión de la deuda de coparticipación y las posibles consecuencias en el marco constitucional”, dijo en particular sobre la sombra de un pedido de juicio político por la “falta grave” a la que aludió el secretario Gastón Díaz.

“Yo llamo a la reflexión a todos los actores políticos, no me creo dueño de la verdad, pero creo que el momento amerita que estemos construyendo en lugar de estar marcando diferencias. Cuando uno ve que se mencionan determinados temas, como la destitución de un gobernador, se imaginaba que más temprano que tarde se iban a empezar a plantear estas cosas y esto se lo he transmitido muy en confianza a gente con la que uno trabaja en forma diaria. Ya les había dicho que no les sorprendiera que en una semana o diez días algún trasnochado viniera con un planteo de estas características. Sinceramente creo que no es un tema de interés general hoy, por lo menos no es un tema que preocupe ni ocupe. Hoy tenemos que estar enfocados en tratar de leer lo más objetivamente posible los datos de la situación sanitaria en que se encuentra la provincia para abocarnos a trabajar de manera muy seria y responsable en un proceso de cambio del aislamiento obligatorio general por una medida de mitigación, que permita en el más corto plazo posible tener un ida y vuelta con los distintos sectores de la actividad privada”, subrayó.

Salida consensuada

Para Villegas “debe haber un acuerdo en cuanto a protocolos, en cuanto a herramientas económicas y financieras que podamos llegar a aportar desde el Estado, y un acuerdo social también para mantener el statu quo en materia de empleo de aquellos que se vean beneficiados por estas herramientas, que hasta el día de la fecha pareciera ser que no han llegado de manera directa y adecuada a amplios sectores de la actividad privada, como el comercio y las pymes. Si se dan esas herramientas, debe existir un compromiso social de mantener el empleo en los sectores que se vean beneficiados”, expresó.

“Ahora, si el Estado es moroso o no es lo suficientemente ágil para llegar con una solución adecuada y oportuna de acompañamiento con préstamos por fuera del sistema bancario como lo viene planteando el MPF desde hace un tiempo, después no nos lamentemos por las consecuencias que se puedan llegar a dar, ni nos rasguemos las vestiduras buscando la paja en el ojo ajeno, cuando no vemos la viga en el nuestro”, cuestionó.

“Es tiempo de trabajar, de colaborar, de tener la paciencia, la prudencia y la templanza de mirar el todo y cambiar esta conceptualización errónea que se está dando en estos últimos tiempos, porque parece que si nos abocamos a solucionar la cuestión sanitaria la economía hay que dejarla de lado. Una cosa no excluye la otra, tienen que ir de la mano y tenemos datos objetivos en la provincia que ameritan desde mi humilde opinión la posibilidad de entrar a discutir cómo flexibilizar la actividad de determinados sectores de la economía privada”, aseguró.

“Hay datos objetivos, tenemos una tasa de mortalidad cero, una tasa de infectados medianamente razonable, y una tasa de recuperados por encima de la media nacional. La gente que requirió internación y terapia intensiva ha sido mínima, y esto no es casualidad sino producto de un trabajo serio de las autoridades de Salud y principalmente de un fuerte compromiso social de los fueguinos de acatar en su gran mayoría estas condiciones extremas de aislamiento social”, valoró.

“Estos datos objetivos nos tienen que servir de plataforma para hacer una proyección a medidas que mitiguen los efectos de este aislamiento social obligatorio, que en los hechos implica una caída abrupta de la actividad económica en la provincia. Uno está tratando de hacer su aporte y es momento de gerenciar la realidad, fijando prioridades y volver a la normalidad de la actividad económica es de vital importancia. Hay que sentar en una mesa no solamente a los funcionarios del gobierno sino a los expertos en materia económica, en materia de turismo, en materia industrial, y tener la apertura política suficiente para saber escuchar y poder acordar con distintos sectores cómo avanzar lo más rápido posible, sin poner en riesgo lo que hemos logrado hasta ahora. Hay que discutir y acordar protocolos que impliquen un cambio de este statu quo pone en jaque a la actividad privada y por ende al empleo de muchas familias”, remarcó.

“Los niveles de pobreza que tenemos en nuestra provincia son históricos. En el último semestre fue más de un 30% de la población la que está por debajo del nivel de pobreza, y tenemos que tener la inteligencia y el coraje político para buscar todas las herramientas posibles para que bajen esos niveles de pobreza. Para eso hay que acompañar a la actividad privada de manera inteligente y oportuna. Hasta el día de la fecha venimos con algunos claroscuros en ese sentido”, dijo, reiterando las críticas a la falta de herramientas eficaces del Ejecutivo.

Sueldos en riesgo

Consulado sobre los rumores de problemas para pagar salarios, por la caída de los ingresos provinciales por todo concepto, Villegas dijo que va a “analizar la información económica para tener certezas, pero la realidad económica no solamente de Tierra del Fuego sino de una gran mayoría de las provincias del país es similar. No hay que adelantarse a los hechos y aunar esfuerzos entre todos, los intendentes, los senadores, los diputados, el gobierno provincial, los legisladores, para poder requerir en este momento extraordinario el auxilio económico del gobierno nacional. La caída de la actividad económica es abrupta y representa una caída de la coparticipación. El precio del petróleo se derrumbó a valores históricos y eso representa una caída en regalías y en ingresos de la provincia. La recaudación por impuesto de sellos e impuesto a los ingresos brutos a nivel provincial también ha caído y hay que tener la información precisa, saber leer esta realidad, y coordinar esfuerzos para pedir entre todos el auxilio de nación”, insistió.

“Esto no era una prioridad de esta gestión de gobierno pero las circunstancias son públicas, todos las conocemos, y lo vamos a tener que hacer para garantizar el pago de salarios y de los servicios esenciales que tiene que prestar el gobierno provincial”, advirtió.

Finalmente se le preguntó sobre las diferencias que viene marcando con algunas acciones del gobierno, como esta falta de iniciativas en cuanto a herramientas para el sector privado. “Yo soy parte de una coalición, soy bien 54 y estoy muy orgulloso de ello. Soy muy respetuoso de mis convicciones pero principalmente de mi contrato político, que es con todos aquellos que confiaron en mí para que esté en la Legislatura. Eso lo voy a honrar a capa y espada, y si eso requiere tener una mirada crítica de determinadas decisiones del gobierno provincial, la voy a tener. Cuando uno pone una palabra crítica no lo hace con el ánimo de perjudicar a nadie, sino en todo caso para que mejoren las cosas”, expuso.

“De hecho lo hice en un marco de absoluto respeto con este tema de la app que quieren poner en funcionamiento. Creo que como estamos trabajando, venimos bien. Destaco el trabajo que viene haciendo la ministra Adriana Chapperón y los miembros de las fuerzas policiales, pero con esto no estoy de acuerdo. Creo que no es necesario este pseudo sistema de control ciudadano. Además hay condimentos que generan confusión sobre la obligatoriedad o no de este sistema. Puede haber posibles consecuencias jurídicas que puede generar y, cuando no estoy de acuerdo, lo he dicho, como también destaco el trabajo de la ministra Chapperón. Yo tengo el compromiso con la 54 y la camiseta la llevo en el corazón y voy a defender los principios del MPF, aun cuando sea parte de una coalición de gobierno”, concluyó.