Villegas cargó contra el estado de los edificios escolares y el entorno de Melella

El legislador del MPF Pablo Villegas puso en el centro de la agenda la necesidad de atender la situación de los edificios escolares y admitió “estar caliente” por la situación. Recordó que se habla de una inversión de 250 millones de pesos en las refacciones, que no se ve en establecimientos donde “ni siquiera han pintado las aulas”. Lo consideró una falta de respeto a los alumnos y pidió a las autoridades del gobierno que acompañen a directivos y docentes con la parte que les corresponde. De no resultar satisfactorias las explicaciones oficiales, pedirá informes sobre el destino de esos fondos. También cuestionó la demora en retomar la obra del hospital de Ushuaia y apuntó contra los funcionarios de gobierno que “no están cuidando al gobernador ni a la vicegobernadora”. Dijo que la crítica, “al no ser escuchado”, es el mejor aporte que puede hacer a la coalición de gobierno. Respecto del jury al juez Raúl Sahade, adelantó que no debe ser sobreseído y presentará un proyecto de reforma del proceso, entendiendo que no hay equidad con los pasos que se siguen ante la denuncia a un empleado común, que es separado del cargo y hasta pierde su salario.

Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas tomó posición por Radio Provincia en el jury de enjuiciamiento que se sigue contra el Dr. Raúl Sahade, y adelantó su voto negativo al sobreseimiento propuesto por el fiscal acusador.

Como integrante del Consejo de la Magistratura, informó que “el lunes tuvimos una reunión del Consejo y uno de los temas a tratar estuvo relacionado con el jury al Dr. Sahade. Se está siguiendo por los carriles normales en un proceso de estas características. El consejero que actúa como fiscal es el Dr. Rodas –quien desaconseja avanzar con el jury-, y cada consejero tiene que tomarse el tiempo debido para analizar el dictamen y fundamentar su voto. Hubo un intercambio de opiniones entre los distintos consejeros, yo adelanté mi opinión respecto de cómo se tenía que resolver la causa y no comparto que se dicte el sobreseimiento del Dr. Sahade”, manifestó.

“El Fiscal de Estado como consejero acompañó un extenso escrito fundamentando su voto y, previo a resolver, corresponde analizar los fundamentos del Fiscal y luego desarrollar de manera definitiva mi voto personal”, dijo.

Recordó que “el jury tiene un marco legal y constitucional que determina los tiempos y las causales de remoción, las atribuciones del Consejo de la Magistratura. Uno de los pilares es la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta y esto hay que analizarlo en el caso concreto. A veces se ventila en los medios situaciones que coinciden o no con los hechos acreditados en el expediente, como pasa muchas veces en las causas penales. Hay un legítimo reclamo de tener un Poder Judicial independiente, integrado por jueces probos e idóneos y que estén a la altura de las circunstancias. El juez como imputado también tiene derechos reconocidos y uno tiene que ajustar su marco de actuación a esto. No se resuelve de la noche a la mañana un caso de este alcance”, advirtió.

No obstante su voto ya está definido: “Creo que no corresponde el sobreseimiento porque los hechos que se investigan en el Consejo son idénticos a los que se tramitan en la causa penal y sería un desatino institucional resolver la situación del juez mientras se encuentra en trámite un proceso penal donde está imputado. De mi punto de vista sería un absurdo sobreseerlo”, definió.

“Si el día de mañana un juez de la provincia entiende que hay mérito para procesarlo y detenerlo, ¿de qué nos pintamos?”, se preguntó.

“Más allá de que el jury de enjuiciamiento es un procedimiento político, no judicial, no es tan sencillo y esto se va a resolver en el momento en que se tenga que resolver”, observó sobre los plazos.

Consultado sobre la situación de Sahade, que sigue en funciones y cobrando su dieta pese a la acusación de cohecho, adelantó un proyecto de reforma. “Ahí tenemos que meter mano a la ley 525, que le reconoce atribuciones al Consejo para suspender a posteriori de la acusación. Recién estamos en trámite de análisis de la acusación y creo que hay que cambiar las reglas a las que se somete a jury de enjuiciamiento a cualquier juez. Estoy trabajando en un proyecto que seguramente traerá críticas, porque conozco de antemano la opinión del Fiscal de Estado, pero yo voy a actuar en función de mis convicciones. Hay que cambiar el sistema procesal del jury porque estamos atrapados en situaciones absolutamente injustas. Si a un empleado público o a un funcionario se lo imputa de un delito, no solamente se lo aparta sino que a veces le suspenden el cobro del sueldo. En este caso el marco legal vigente no da respuestas de estas características”, cuestionó.

“Yo me hago responsable de no haber trabajado con anterioridad como legislador provincial para modificar estos desajustes que tiene la ley. Cuando uno hace uso de la ley 525, estando en el Consejo de la Magistratura, ahí se da cuenta de que hay que tapar muchos agujeros legales. Se hace muy difícil tener un proceso ajustado a las reglas constitucionales. Hay desigualdades que hay que analizarlas, yo lo estoy haciendo y seguramente en el corto plazo voy a presentar un proyecto de ley. Después se verá si se habilita el debate legislativo con la participación de los sectores interesados en el análisis. Hay que cambiar las reglas”, sentenció, instando a “evitar algunos resquicios legales que provocan situaciones injustas que nadie quiere”.

La acusación penal

Cabe recordar que el juez Raúl Sahade fue imputado de cohecho por el fiscal Mayor de Río Grande Guillermo Quadrini, en función del supuesto cobro de dinero para dictar fallos, y por pasarle modelos de escritos judiciales a una abogada para que los presentara en causas en trámite ante su propio juzgado. Esto tomó estado público en octubre del año pasado, hubo pedido de medidas probatorias de parte de Quadrini, y también se investiga a la abogada María Angélica Naveas Lagos, cuya vivienda fue allanada con el secuestro de su celular. De allí surgieron los mensajes con el juez Sahade que le valieron la imputación por cohecho, y la investigación por presunto delito de extorsión a la abogada.

Denuncia pública de Carla Fulgenzi

Por otra parte se le consultó al legislador Villegas sobre la denuncia que realizó por sus redes sociales la periodista de Ushuaia Carla Fulgenzi, en la que expone un intercambio de mensajes por whatsapp con el juez de la Corte Carlos Sagastume. “En la reunión del Consejo de la Magistratura se trató ese tema y distintos consejeros recibieron mensajes del mismo tenor sobre un supuesto diálogo entre Carla y un magistrado. Lo que hicimos fue actuar en consecuencia: pedirle a ella que acompañe las pruebas que estén a su disposición relacionadas con este hecho, que manifieste todo lo que entienda que corresponde para instar el proceso que haya que instar y poner blanco sobre negro en esta situación”, dijo, dado que la periodista denunció amenazas.

Reforma constitucional como construcción de poder

En otro párrafo, el legislador Villegas fue crítico de la reforma constitucional pretendida por el gobernador Melella y la enmarcó en un intento de construcción de poder de cara a las elecciones del 2023: “Yo tengo un profundo respeto por el gobernador pero creo que esto responde más a una agenda política de la construcción de poder de cara al 2023 que a la agenda de los problemas de la gente. Es legítimo y respetable, pero no creo que sea el momento para hablar ni analizar temas de tanta profundidad e importancia institucional. De hecho no hay ningún proyecto de FORJA ni del Poder Ejecutivo que habilite una discusión de este tipo”, aclaró, más allá de la mención en el discurso inaugural.

“Creo que la agenda parlamentaria tiene que estar enfocada a tratar de resolver los problemas diarios de la gente”, priorizó el legislador.

La “calentura” por el estado de las escuelas

Sobre el final de la entrevista, Villegas cargó contra el estado de los edificios escolares y acusó al entorno de Melella de no cuidar ni al gobernador ni a la gobernadora, deslizando la conveniencia de algún cambio. “Tenemos que seguir luchando para que nuestros establecimientos educativos estén en condiciones, por más que se molesten algunos, y que las autoridades del Ministerio de Educación sean previsibles en sus decisiones para que el personal de los establecimientos educativos pueda organizar la vuelta a clases y para que cada grupo familiar pueda tener cierta previsibilidad en la organización de su familia”, pidió.

“Hoy hay marchas, contramarchas, se decía que el 1° de marzo iban a comenzar las clases cuando se sabía que los establecimientos no iban a estar en condiciones. Esto se lo transmitimos al gobernador y la vicegobernadora también se lo manifestó a fines de enero, y fue lo que ocurrió en los hechos”, lamentó.

“Nosotros recorrimos las escuelas con legisladores de otros bloques políticos, como los legisladores Freites y Sciurano, y yo ya había recorrido antes personalmente los establecimientos. Hay que cuidarlo al gobernador y a la vicegobernadora, transmitiéndoles la realidad, y parece que esa realidad no es la que le transmiten algunos funcionarios”, disparó el mopofista.

Afirmó que “hay establecimientos donde ni siquiera se han pintado las aulas de primer grado. Eso me genera calentura, hablando liso y llano. Dicen por un lado que se han invertido 250 millones de pesos en los establecimientos para la mejora de la infraestructura educativa, y por otro lado ni siquiera pintaron las aulas a una escuela primaria de Ushuaia”, fustigó.

“Yo le he manifestado a más de un funcionario que peleé para tener un gobierno donde un niño que vive situaciones complicadas en su casa, en situación de hacinamiento, y que no siempre tiene un plato de comida en la mesa, tenga la posibilidad cierta de ir a una escuela en condiciones, donde se lo trate con cariño. Yo pongo de relieve el absoluto compromiso de docentes y directivos, pero nosotros los tenemos que acompañar. No solamente se enseña a sumar, restar y escribir, sino que también se enseñan hábitos, y si los recibimos en un ambiente sucio, que ni siquiera está pintado, para mí es doloroso”, enfatizó.

“Los establecimientos educativos tienen que estar en las mejores condiciones posibles, y hay plata para poder hacerlo. Se afectan recursos, porque se habla de 250 millones invertidos, y yo invito a cualquier ciudadano a hacer un recorrido. Si hacemos la cuenta, serían más de dos millones por establecimiento, pero que vayan a ver cómo están. Eso me calienta y actúo en consecuencia. Mi mejor aporte a la coalición de gobierno que he ayudado a construir es hablar hacia adentro en el momento en que tengo que hablar, y cuando no se me escucha –remarcó-, tratar de poner estos temas en la agenda pública para que mejoremos la gestión”.

“Esto no es en contra de nadie sino a favor de todos y, si no se sabe leer en términos políticos, problema de ellos”, envió como claro mensaje.

Agregó que “otro tema es el hospital de Ushuaia, porque todavía no hemos resuelto la situación contractual de la construcción”, con lo cual sumó más cuestionamientos a la gestión de Gabriela Castillo en Obras Públicas.

“Todos en Ushuaia teníamos conocimiento por personal de Obras Públicas que había problemas de resistencia de la estructura que se estaba haciendo en la ampliación. Era vox populi, y no podemos esperar a noviembre del año pasado para contratar ingenieros que nos digan lo que muchos sabíamos. Pasó un tiempo más que prudencial y hay que apurar el trámite, porque la plata está”, subrayó.

Consultado acerca de si va a hacer algún pedido de informes vinculado con la inversión de 250 millones en refacción de escuelas, dijo que está previsto que el legislador Trentino en la reunión de la comisión de educación acompañe información al respecto. “Si esa información no nos conforma, voy a hacer lo mismo que hice con el Ministerio de Salud. Nadie pone en duda el fuerte compromiso del personal de salud, de los médicos, los camilleros, pero tenemos que garantizar hacia afuera que el proceso de vacunación responda a estándares de equidad y transparencia, y no es lo que pasó en un caso. Si las cosas están bien hechas, hay que aclararlo y nadie se tiene que ofender. Estoy esperando la contestación del Ministerio de Salud y espero que me la den esta semana”, reclamó, de paso.

“Este no es un enojo en términos personales. Nosotros hemos pedido a algunas áreas que aceleren y mejoren los tiempos de actuación, y hemos dado las herramientas legislativas para que puedan trabajar de la manera más expeditiva. El año pasado ayudamos con los bloques de la oposición acompañando herramientas legales importantes que facilitaron la actuación del Poder Ejecutivo. Esta no es una diferencia con el gobernador. Uno trata de cuidarlo de la mejor manera, tanto al gobernador como a la vicegobernadora, porque son los representantes de esta coalición, pero cuando en el medio no hay soluciones concretas a los problemas de la gente, voy a poner una voz crítica porque creo que es el mejor aporte que puedo hacer a la coalición”, reiteró.

Finalmente se le preguntó si ve necesario un cambio de rumbo o de funcionarios: “Los funcionarios los designa el gobernador. Yo lo que digo es que hay que mejorar, con los mismos, con otros, y eso lo decide el gobernador. Sé muy bien cuál es mi rol y mi trabajo como legislador lo hago lo mejor posible, pero hay que mejorar porque la realidad está pidiendo eso. Hay que hacer un recorrido por los establecimientos educativo y lo van a ver”, concluyó Villegas.