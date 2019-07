Victoria Vuoto realizó propuestas para los municipios

La legisladora electa Victoria Vuoto fijó dentro de los objetivos de su nueva función el fortalecimiento de los municipios. Desde el Partido Verde propondrán la derogación parcial de la ley 1075, que quitaba el impuesto inmobiliario, para llevar “tranquilidad” a las ciudades. Sostuvo que fue “un error discutir los recursos que históricamente fueron de los municipios” y recordó que para Ushuaia representa “el 60% de los ingresos”. Además van a promover una ley de goteo, que asegure que la coparticipación llegue en forma diaria. “Lo mejor que le puede pasar al vecino es que provincia y municipios trabajen en conjunto”, deseó para la próxima gestión.

Río Grande.- La legisladora electa por el Partido Verde Victoria Vuoto adelantó por Radio Universidad 93.5 dos proyectos que promoverá el bloque cuando asuma su nueva función. Prevé ser desde la Legislatura “un puente con el municipio de Ushuaia”, que durante la primera etapa no mantuvo una buena relación con el gobierno provincial. “Vamos a trabajar en herramientas para profundizar el desarrollo que se ha encarado en la ciudad, y también vamos a promover herramientas para el crecimiento de Tolhuin y de Río Grande. Tengo que trabajar para todos los fueguinos y el rol de las ciudades en la provincia es muy importante”, subrayó.

Consideró que se debe “dotar a los municipios de herramientas para que puedan cumplir con sus facultades y puedan asumir más. Lo mejor que le puede pasar al vecino es que provincia y municipios trabajen en conjunto”, manifestó.

Dado que el gobernador electo Gustavo Melella se comprometió a no tocar el impuesto inmobiliario, luego del intento de avanzar sobre este tributo de parte de la gestión Bertone, concedió que “esto es fundamental. A nivel nacional hubo un proceso de recentralización de los recursos, de hecho se sacó el fondo de la soja y hubo una política de retracción de recursos. Algunas provincias intentaron resolver esa retracción de recursos afectando a los municipios y fueron parte de ese proceso de retracción. Nuestra postura es encarar el proceso contrario: tenemos que fortalecer el municipio para, junto con la provincia, discutir con el gobierno nacional lo que nos corresponde. Es un error discutir los recursos que históricamente fueron de los municipios”, fustigó, recordando que “el inmobiliario es el 60% de nuestros recursos propios. Más allá de lo que ha dicho el gobernador electo, como Partido Verde tenemos el proyecto para derogar esa parte de la ley 1075”, anticipó.

Otra ley que van a promover, ante deudas y demoras en los giros de coparticipación de la actual gestión, es una ley de goteo para los municipios. “Los municipios tienen que tener tranquilidad de los recursos que le corresponden por coparticipación y hoy no hay una ley de goteo en la provincia. Se necesita una ley de goteo y también tenemos que discutir que las provincias necesitan su ley de goteo de coparticipación nacional”, dijo.

Presupuesto 2020

Consultada sobre el debate del presupuesto para el próximo ejercicio, informó que estuvo “en contacto con algunos legisladores y la semana que viene voy a participar de una serie de reuniones para poder empaparme de la discusión presupuestaria, sabiendo que no me toca votar este presupuesto porque nosotros asumimos en diciembre. Vamos a poner una palabra en la medida de las posibilidades, pero es un presupuesto que le toca votar a la Legislatura saliente”, remarcó.

Advirtió que “son momentos complejos” para este debate, “porque los ingresos dependen en gran medida de la coparticipación nacional, y también se espera un cambio de rumbo en el gobierno nacional. Todavía no sabemos cuáles van a ser los recursos nacionales”.

“Nosotros estamos trabajando con el Frente de Todos, que lleva como candidatos a senadores a Matías Rodríguez y a Eugenia Duré, y lleva la boleta Fernández-Fernández para la nación. Vamos a trabajar fuertemente para que ese frente tenga una victoria importante”, subrayó.

Dado que no mencionó a la precandidata a diputada Rosana Bertone, se le preguntó si están todos juntos en esta campaña: “Sí, los candidatos oficiales del Frente de Todos son Matías Rodríguez, Eugenia Duré, Rosana Bertone y todos los que componen los principales lugares en la lista”, respondió Vuoto.

“Necesitamos un proyecto político que recupere la industria de Tierra del Fuego, que genere redistribución de los ingresos, tarifas de servicios que podamos pagar. No me enorgullece decir que como Secretaria de Políticas Sociales tengo que entregar subsidios a la gente que no llega a pagar la luz y el gas. Yo quiero un proyecto de país que haga que el vecino pueda pagarse la luz y el gas, y para eso estamos trabajando fuertemente”, sentenció.

El triple de asistencia

Por otra parte, desde su actual función en el Municipio de Ushuaia, dio cuenta de la asistencia que se está brindando a familias necesitadas y el refuerzo ante las bajas temperaturas que se registran. “Desde hace dos meses estoy a cargo del área de Políticas Sociales y hemos implementado un mecanismo para asistir a las familias en situación de vulnerabilidad con leña, frazadas y elementos de necesidad básica para atravesar estas temperaturas tan bajas. Actualmente tenemos varias herramientas de asistencia directa, algunas en especie y otras en dinero, como la Asignación de Inclusión Social, donde tenemos 457 beneficiarios actualmente y reciben tres mil pesos. La provincia tiene el plan PEL de cuatro mil pesos y pueden convivir ambos programas, que son paliativos. Hemos triplicado la asistencia a las familias por los efectos de la crisis nacional, lo mismo en la asistencia alimentaria básica, por la que se entrega un bolsón de alimentos que componen la canasta básica alimentaria y estamos asistiendo a 320 familias. También se ha triplicado la asistencia del estado en este programa. Luego tenemos el subsidio de leña y en una semana hemos asistido a 30 familias que no tienen servicio de gas. Además tenemos algunas asistencias que varían de acuerdo al mes, y son subsidios que otorga el municipio para situaciones de emergencia, como el pago de alguna deuda de un servicio básico, como la luz o el gas. Hay familias que no tienen ningún ingreso y no pueden pagar”, lamentó.

Al margen de la asistencia directa, agregó que se trabaja “en la generación de microemprendimientos con los beneficiarios de las inclusiones. La primera experiencia es la conformación de una cooperativa textil de mujeres, con diez beneficiarias de la asignación. Ya conformaron la cooperativa y la intención es hacer un trabajo continuo y que dentro de unos tres meses puedan salir a vender sus productos. El municipio puede comprar la producción de la cooperativa pero también otros entes públicos y algunos privados. Van a fabricar ropa blanca, ambos para profesionales y empleados de la salud pública. Son mecanismos que vamos generando para que la asignación sea una medida a corto plazo y no permanente. Pretendemos hacer una experiencia exitosa que nos sirva de ejemplo, para poder seguir trabajando de la misma manera”, expresó.

Parking para casas rodantes

También se le consultó sobre algunos reclamos del sector de Turismo, vinculados con la necesidad de una terminal de ómnibus y un lugar para que estacionen los turistas que llegan en motorhome. Respecto de este último punto, dijo que “hay una ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante el año pasado y el Ejecutivo vetó parcialmente. Hicimos algunas recomendaciones para que realmente funcione el proyecto. Se volvió a sancionar y vamos a poner en marcha un espacio específico con las condiciones de infraestructura que se requieren”, anunció.

En cuanto a la terminal de ómnibus, “siempre fue intención del intendente poder crearla en la ciudad. Nos encontramos con un panorama absolutamente adverso, con un gobierno nacional que mandó cero peso para obra pública, más la deuda que tuvimos que afrontar. La prioridad era recuperar la trama vial de la ciudad, que estaba detonada, y ahora estamos recuperando espacios públicos, con plazas, con el paseo costero, que va a unir la entrada y salida de la ciudad. Si tenemos recursos presupuestarios o contamos con un gobierno nacional que pueda financiar algunas obras públicas, la terminal de ómnibus va a estar entre las prioridades”, concluyó.