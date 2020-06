Victoria Vuoto analiza el proyecto de ley de goteo del justicialismo

La legisladora Victoria Vuoto se refirió a la decisión de avanzar en el debate de una ley de goteo de coparticipación a los municipios. “Es un planteo que hicimos en campaña, tenemos un proyecto propio pero también estuvimos estudiando uno que tiene estado parlamentario presentado por Myriam Martínez. Nos parece un proyecto muy bueno, y se pueden generar consensos para realizar modificaciones y resolver esta discusión histórica entre municipios y provincia sobre recursos que le corresponden a los municipios”, manifestó.

Ushuaia.- La legisladora Victoria Vuoto (Partido Verde) consideró “inconcebible que los intendentes tengan que estar gastando energía en discutir que les manden lo que les pertenece, y que los vecinos de las ciudades vean afectados los servicios que prestan los municipios porque no reciben los recursos que les pertenecen. No podemos estar inmersos en esta discusión institucional permanentemente, que pone en riesgo los servicios que prestan los municipios. Es importante avanzar en esto y entender que esta pandemia ha afectado al Estado nacional en términos de recursos, al provincial y también a las municipalidades. Por eso también hay que discutir las ayudas que envía la nación a la provincia como ATN, que son aportes no reintegrables, y no fueron coparticipados a los municipios, como si estuvieran ajenos a esta realidad”, cuestionó.

“El Municipio de Ushuaia construyó un hospital de mediana complejidad y lo hizo con recursos propios. Me parece que no hay que tener miradas tan mezquinas”, concluyó.