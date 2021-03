Victoria Vuoto afirmó que “esperaba una mirada sobre las necesidades sociales de la población”

La legisladora del Partido Verde recordó que una de las razones por las que no votaron el presupuesto 2021 fue la ausencia de una mirada sobre las necesidades sociales, y tampoco la encontró en el discurso inaugural del gobernador Melella. Respecto de los anuncios vinculados con obra pública, observó que muchos ya se habían hecho el año pasado y no se cumplieron. Avaló la necesidad de extender el ejido urbano de Ushuaia que planteó Melella, y espera que se convoque al municipio como principal actor vinculado con el tema, para que el proyecto se eleve con consenso previo. Admitió que la reforma constitucional la tomó de sorpresa y no estaba entre los anuncios que podía esperar, a la vez que faltó especificidad respecto de los artículos que se apuntaría a reformar y la fecha de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes. Sobre Terra Ignis, indicó que es un debate pendiente y están a la espera de que el Ejecutivo envíe el proyecto reformado para poder retomar la discusión en comisiones. Adelantó un pedido de informes sobre la deuda que mantiene el gobierno con empresas constructoras.

Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto hizo una evaluación por Radio Universidad 93.5 del discurso inaugural ante la asamblea legislativa del gobernador Gustavo Melella y expresó que “esperaba más”, particularmente una mirada sobre las necesidades sociales de la población.

“Fue un discurso bastante extenso, hizo un recorrido por todas las acciones de gobierno del año pasado y realizó algunos anuncios como es costumbre en este tipo de discursos. En particular fue nombrando algunos temas relacionados con la agenda legislativa y obviamente esperamos los detalles de los anuncios que ha presentado, vinculados con proyectos de ley en materia de energía, de polo logístico antártico, la ampliación del ejido urbano de Ushuaia. Desconocemos el contenido de esos proyectos y por lo tanto vamos a estar esperando la información para poder estudiarlos”, dijo.

“Con relación a la ampliación del ejido de Ushuaia sabemos que es una demanda histórica del municipio porque, de las tres ciudades de la provincia, es la que menos hectáreas tiene y esto complota contra las posibilidades de crecimiento. Entendemos que la ampliación es absolutamente necesaria pero deben ser convocados los equipos técnicos de la Municipalidad. Con nuestro bloque venimos trabajando desde hace un año con los equipos técnicos de la Municipalidad y estamos analizando las distintas posibilidades. Tenemos toda la voluntad de ser parte de ese debate porque es una demanda impostergable del Municipio”, subrayó.

Reforma constitucional

El gobernador hizo especial mención a su interés por avanzar con la reforma de la Constitución y “no era un proyecto que esperábamos que se anunciara, así que nos llamó la atención el anuncio –admitió la legisladora-. El gobernador habló de una reforma administrativa y constitucional, pero no dio detalles sobre qué aspectos considera importante reformar, y si ese proceso debiera darse este año. No dio demasiadas explicaciones sino que pareció una definición política de compartir esta necesidad o pregonarla”.

“Lo que dijo en su discurso fue todo lo que pudimos conocer de esta situación y nos llamó la atención porque no estaba dentro de los anuncios que uno podía esperar”, reiteró.

Obra pública re-anunciada

Observó que “en general los anuncios tuvieron que ver con la obra pública, y muchos de esos anuncios se habían hecho el año pasado. Entendemos que la pandemia trastrocó la planificación de gobierno y este año se volvieron a repetir. Hay cuestiones preocupantes como la obra del hospital regional de Ushuaia, porque está paralizada hace más de dos años. El año pasado se anunció que se iba a poner en marcha y este año se volvió a realizar el anuncio, pero en concreto no hay ningún avance. La pandemia nos pone frente a la necesidad de poner urgentemente esa obra en funcionamiento ante la necesidad de la población de contar con un hospital adecuado a la realidad que tenemos hoy”, manifestó.

Terra Ignis

En cuanto al pedido de acompañamiento a la Legislatura para la creación de la empresa de hidrocarburos, mencionó que “el gobernador ya presentó el proyecto en diciembre de 2019 y desde el bloque planteamos que había cuestiones por aclarar, era muy defectuoso y ya tiene cinco versiones trabajadas y mejoradas por los equipos técnicos. No ha sido puesto en tratamiento nuevamente en las comisiones por el oficialismo, así que no hay una actitud nuestra de no tratar el proyecto, sino que dependemos de la convocatoria”, advirtió.

“La creación de una empresa estatal de hidrocarburos no se puede hacer sin someterlo a discusión y análisis. Es una decisión muy importante y la ley tiene que ser trabajada adecuadamente. En su momento escuchamos al Secretario de Industria, al de Hidrocarburos, al Fiscal de Estado, y todas las observaciones fueron reflejadas pero no hubo una convocatoria del oficialismo a darle tratamiento en las comisiones a la última versión del proyecto. Esto no sucedió el año pasado, seguramente lo van a volver a intentar este año y nosotros estudiaremos el proyecto y haremos las consideraciones necesarias para que la empresa no fracase. Nuestra tarea es controlar el manejo de los fondos y pensar en una empresa que efectivamente pueda desarrollarse, no que sea una cáscara vacía como ya ha pasado”, indicó.

“Tenemos que aprender de las experiencias pasadas y entender que encarar proyectos de desarrollo productivo no es volcarse a una aventura. Requiere estudios, generación de herramientas adecuadas y no copiar y pegar herramientas de otras provincias. Esas recetas no funcionan y hay que generar los consensos con todos los actores involucrados. Las experiencias que fracasaron pusieron en riesgo fondos públicos y nos tienen que enseñar a no cometer los mismos errores. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que la empresa tiene que tener controles, porque maneja fondos públicos y los responsables son funcionarios públicos designados por el Ejecutivo que deben rendir cuentas. La empresa debe tener una estructura con un directorio que tenga representación de los distintos sectores de la comunidad y hay que analizar la relación que podría tener con YPF u otras operadoras, si es posible o no firmar convenios, porque eso no quedó claro en la visita que hicieron los representantes de Total, Roch e YPF”, aseveró.

“Por el contrario, plantearon que era muy difícil operar con empresas petroleras provinciales. Sería interesante hacer una nueva convocatoria para ver si esa mirada sigue siendo la misma o hay posibilidad de firmar convenios, para ver si es viable el negocio. Estamos a la espera de que el Ejecutivo envíe el proyecto final para debatirlo en las comisiones”, dijo.

Empleo joven y equidad de género

Hubo dos anuncios relacionados con empleo joven, uno es un programa “que ya se creó el año pasado y tiene una base muy similar a un proyecto nuestro”, señaló Vuoto. “El otro anuncio apunta a promover emprendimientos productivos en los jóvenes y también está en el segundo capítulo de nuestro proyecto de ley. Desconozco el detalle del programa que anunció el gobernador y obviamente nos interesa conocerlos porque hace un año presentamos nuestro proyecto y contempla todas estas situaciones. Celebramos que se puedan tomar las iniciativas en las que venimos trabajando y ponemos a disposición nuestros equipos para poder mejorar los programas y monitorear su implementación. Nos parece positivo si nuestro proyecto sirvió como disparador para estos programas. Vamos a esperar a que esto se concrete porque hubo mucho anuncio en potencial en el discurso, y me preocupó personalmente”, expresó.

“En un momento el gobernador habló de la seguridad, de la visita que recibiríamos de la ministra nacional y que allí se harían anuncios muy importantes, pero no dijo cuáles. Me parece que el discurso de apertura es justamente el momento para esos anuncios. También hubo muchos anuncios el año pasado que no se cumplieron. El año pasado el gobernador dijo que la misma semana iba a enviar el proyecto para derogar el impuesto inmobiliario rural, que dio lugar a conflictos entre la provincia y los municipios, y eso no sucedió nunca. No hay pandemia que pueda justificar que no se haya enviado ese proyecto de ley”, sentenció.

Con gusto a poco

“Yo esperaba más, que se pudiera incorporar una mirada sobre las necesidades sociales de la población. Nosotros no acompañamos el presupuesto porque justamente no estaba reflejando estas prioridades, pero esperábamos que se contemplaran algunas cuestiones. La construcción de viviendas en la provincia es una problemática central de todos los fueguinos y fueguinas. La gente no puede pagar los alquileres y no se están planificando soluciones habitacionales. El año pasado el gobernador había dicho que iba a haber financiamiento del IPV para construir viviendas, financiamiento de organismos internacionales, de nación y una especie de ahorro e inversión. No sucedió nada de eso, salvo el anuncio del presidente cuando vino con su gabinete sobre la construcción de 450 viviendas en Tierra del Fuego, pero con recursos de nación. Este año no se hizo ninguna referencia a esto, que es una problemática central”, enfatizó.

“Hay cuestiones que no responden a la realidad que uno ve. El gobernador hizo referencia a la cantidad de edificios escolares que se arreglaron durante el año de gestión y esto está en discusión en el inicio de las clases porque tenemos colegios que están detonados, sobre todo en Río Grande. Esa realidad existe y no podemos negarla”, dijo.

En cuanto a la paridad de género en el Superior Tribunal de Justicia, donde debe cubrirse una vacante, aclaró que “esto no fue un anuncio sino una declaración de que él está a favor de la paridad en todos los ámbitos. Está perfecto, pero esa expresión de deseo tiene que ir acompañada de una medida concreta. Cuando tuvo oportunidad de intervenir en la ampliación del Superior Tribunal, no puso palabra sobre la paridad, no envió un proyecto para que haya paridad en el ámbito legislativo y no ha creado un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en la provincia. No tenemos ministerio ni secretaría de Estado y en todo el país venimos diciendo que tiene que haber ámbitos que garanticen la planificación de políticas públicas. Declamar está bien pero no alcanza y hay que poner proyectos concretos y decisiones políticas”, alentó la legisladora.

Déficit del presupuesto

Por otra parte se la consultó sobre los 14 mil millones de déficit financiero, a los que “se suman a los 5 mil millones de déficit económico que dejó el ejercicio 2020. No hay una explicación de cómo se va a financiar ese déficit. Uno de los aspectos del discurso fue la renegociación de la deuda y dijo que se había hecho una segunda propuesta a los bonistas pero no pareciera que hay acuerdo. Desconocemos las condiciones porque no las anunció y es un aspecto central poder renegociar la deuda para financiar el déficit. Incluso habló de la posibilidad de un nuevo endeudamiento en pesos, pero no dijo con qué organismo ni en qué condiciones”.

“No se han presentado informes sobre la renegociación y cuando discutimos el presupuesto le preguntamos al Ministro de Economía cuál era el panorama. En ese momento una sola provincia había logrado quitar intereses y el resto lo único que pudo conseguir fue prórroga de plazos de pago. Eso no es renegociación de deuda sino postergación de pagos a futuro”, sostuvo.

“El Ministro habló de una reserva de seis mil millones para el pago del convenio chino y están presupuestados como una partida de servicios personales. Fue otra de las razones por la que no acompañamos el presupuesto, porque entendemos que primero hay que escuchar al Fiscal para tomar esta decisión. El convenio chino está judicializado y según el Fiscal de Estado son ellos quienes nos deben abonar a nosotros y no al revés. Al no haber una sentencia judicial que ordene pagar esos montos, hay otras prioridades y esos montos tendrían que estar destinados a cubrir necesidades básicas de la población. Para promover el empleo en la provincia el presupuesto que se aprobó tiene cero por ciento. Para construir viviendas hay un 3%, que es ínfimo. Esa partida podría ser invertida para resolver cuestiones urgentes”, consideró.

Declaraciones del concejal Branca

En cuanto a la vida interna del partido, se le recordó que el concejal de Ushuaia Javier Branca dijo a este medio que no hay diálogo con los legisladores. “Con el concejal Branca tenemos planificada una reunión la semana que viene y estuvimos recorriendo la pavimentación de la avenida Los Ñires el domingo. No hubo diálogo durante el receso legislativo pero hemos tenido actividades en común y tenemos planificada una agenda para la articulación del trabajo legislativo, sobre todo en el aspecto de acceso a la vivienda, en lo que viene trabajando mucho el concejal desde la cooperativa que él empezó antes de ser concejal. Ha hecho una experiencia muy interesante de construcción de viviendas autogestionadas. Es un tema que compartimos en la campaña y hemos puesto fecha de reunión la semana que viene para poder avanzar en la articulación”, informó.

Deuda con las constructoras

Finalmente adelantó un pedido de informes sobre las deudas con las constructoras. “Venimos teniendo inquietudes de varios proveedores, incluso de algunos que participaron en licitaciones o contrataciones para el arreglo de instituciones educativas y están con el problema de la falta de pago. Estamos trabajando en un pedido de informes sobre los pagos porque en un presupuesto con un déficit de 5 mil millones hay alguien que no está cobrando y principalmente son los proveedores chicos. Esto lo vemos en la calle día a día, por eso estamos elaborando el pedido de informes”.

La legisladora apuntó que “la primera fecha de sesión es el 25 de marzo y en la semana se debería estar convocando al trabajo en comisiones para llegar a esa fecha con dictámenes en algunos proyectos de ley”.