Vialidad Provincial estima en 1.200 millones las nuevas obras

El presidente de Vialidad Provincial, Edardo “Quique” Sandri, detalló varias obras en proyecto con distintas fuentes de financiamiento para el mediano plazo, por un monto superior a los 1.200 millones de pesos. Entre ellas se encuentra la pavimentación de la bajada del lago en Tolhuin, hasta la hostería Kaikén; la pavimentación del tramo de la ruta 3 que pasa por Ushuaia hasta el ingreso al parque nacional; y un nuevo puente sobre el Río Radman de 60 metros de longitud. Además planteó la urgencia de contar con maquinaria nueva, y se avanzará en lo inmediato con la adquisición de dos motoniveladoras y dos camiones volcadores. También está en negociaciones con los propietarios de la estancia Cabo Peña, para realizar la ruta alternativa de acceso y salida de la margen sur. La situación está judicializada porque la expropiación no se pagó en la gestión anterior, y además se abrió “una rutita para una campaña política”, dijo, cuestionando la calidad de la obra. Advirtió que es posible un tránsito de 10 mil vehículos por la zona, por lo que deberá haber derivadores y un alambrado adecuado.

Río Grande.- El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Edardo “Quique” Sandri, adelantó por Radio Universidad 93.5 una inversión superior a los 1.200 millones de pesos en obras, que comenzarían a realizarse en el mediano plazo.

En lo inmediato, se avanzará con la compra de maquinaria, porque “nuestro parque sigue muy deteriorado. En estos días estamos viendo la posibilidad de incorporar equipos nuevos, porque no nos da tiempo para parar como corresponde y hacer un service completo de los equipos antiguos, que son buenos pero necesitan un mantenimiento que no se ha hecho durante años”, dijo.

“Estamos en el proceso de ponerlos a funcionar de corrido. Ahora hay un poco menos de trabajo como para realizar esta tarea, si bien en el centro de la isla tuvimos mucho trabajo por acumulación de nieve. En Río Grande no es así porque no se puede ir, ni se puede salir, así que en la zona norte de la isla se ha hecho poco y nada”, señaló.

Entre las opciones de financiamiento que se analizan para la compra de maquinaria nueva, mencionó “una asistencia financiera del Banco Tierra del Fuego, el leasing de alguna empresa o alquileres con opción a compra por parte de otra empresa. Esto se va a definir en los próximos días. Eso se puede pagar con las certificaciones que vamos teniendo de Vialidad Nacional. Como estamos cumpliendo, ellos también nos cumplen, y podemos avanzar. Con el deterioro del parque se nos hace tedioso y sé que a veces mando un maquinista a la ruta sabiendo que la máquina se va a romper. No hay posibilidad de que trabajen dos días seguidos sin que se rompan, salvo una máquina nueva que hay”, expresó.

“Hoy necesitamos con urgencia motoniveladoras y camiones volcadores para hacer los enripiados, porque nuestros camiones también están deteriorados y son obsoletos. La aspiración inicial es comprar dos motoniveladoras ahora, de forma urgente, y dos camiones por lo menos, para poder salir a cumplir con los compromisos que tenemos. Mientras tanto podemos reparar el resto para seguir andando”, planteó.

Convenio con Vialidad Nacional

Respecto del convenio con el ente nacional, aseguró que “venimos cumpliendo muy bien con los certificados. Desde que se firmaron los contratos al día de hoy hemos facturado más del 20%, cosa que antes se hacía en un total del contrato: históricamente, de los contratos firmados con Vialidad Nacional, Vialidad Provincial subejecutaba aproximadamente un 20%. Dicho de otra forma, el otro 80% se perdía. Nosotros en estos pocos meses, y en medio de la pandemia, hemos facturado más de ese 20%, que históricamente era lo que se hacía por todo concepto del contrato. Tenemos varios meses por delante todavía para facturar el resto”, dijo.

“Además tengo que decir que Vialidad Nacional está pagando en tiempo y forma, lo cual es bueno porque es una de nuestras principales fuentes de financiamiento”, destacó.

Obras en proyecto

En cuanto a las obras que se analizan, informó sobre la reunión mantenida el viernes pasado con Validad Nacional y con la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo, “para ver otros convenios por fuera de los que tenemos actualmente. Son convenios muy específicos y avanzamos en esto. Fundamentalmente tienen que ver con el puente del Río Radman, la firma está avanzada y ya tenemos el proyecto. Lo que está hoy ni siquiera es un puente de madera, inauguraron unas alcantarillas y dijeron que habían puesto un puente, después pusieron algo que podría parecerse a un puente pero se lo llevó el agua. Vamos a hacer un puente metálico, con hormigón, de 70 metros de longitud, así que es una obra importante y definitiva. La inversión es de 90 millones de pesos, después podrá haber alguna redeterminación pero ese es el monto con el que se está firmando el convenio”.

Otra obra importante que se trató en esta reunión fue “la cesión de la ruta 3 en el tramo que corresponde al acceso de Ushuaia hasta el portal de acceso al Parque Nacional. Esa ruta pasaría a la órbita de Vialidad Provincial y se va a terminar el asfalto hasta el final del parque. Sigue siendo ruta nacional, pero cuando lo firme Vialidad Nacional pasará a la órbita nuestra, para que nosotros podamos hacer la licitación, porque es un pedido expreso del gobernador que se asfalte esto, y es mucho más dinámico si lo hacemos nosotros, por cuestiones administrativas”, indicó.

“El proyecto ya lo tenemos y la inversión aproximada hasta el portal del parque es de 700 millones. Estamos a la espera de la cesión de la ruta para lanzar la licitación, que se podría hacer con cierta celeridad. El tiempo de obra no me arriesgo a darlo, porque en esa zona hubo una inundación sobre la ruta y hay que hacer algunas correcciones. Seguramente va a intervenir la municipalidad en algunas partes, porque hay accesos a barrios nuevos que se han ido creando. Este tipo de obras tienen mucho tránsito y tienen pocas variantes, porque en algunos lugares se hace una ruta por el costado, pero ahí hay barrancas y terraplenes muy altos, así que es bastante complejo. Es la parte más compleja de la ruta, porque en otros lugares se puede trabajar con más celeridad. Estamos hablando de 3.6 kilómetros desde el final de la Avenida Alem hasta el acceso al parque, y entiendo que se va a licitar en asfalto. Nosotros no tenemos la capacidad técnica de hacer esta ruta, por lo que se va a licitar”, confirmó.

Una tercera obra fundamental para Tolhuin es la pavimentación de la ruta provincial Nro.1 que pasa por la cabecera del Lago Fagnano. “Ese proyecto también se trató el viernes pasado, nosotros lo tenemos listo para la ejecución y estamos a la espera de los fondos. Eso lo estamos manejando con la provincia y también hay gestiones con nación. Probablemente lo pueda hacer la provincia, y diría que es una obra inminente que está en carpeta y depende de los fondos. Esa va a ser una ruta pavimentada, desde donde inicia la bajada del lago, hasta la salida por la hostería Kaikén. Va a cambiar muchísimo la fisonomía de Tolhuin, porque es un desperdicio que la cabecera del lago esté en las condiciones actuales. Esto va a dar el empujón que necesita Tolhuin para despegar y empezar a ser una ciudad. En este caso hablamos de una obra de 350 millones de pesos, más el puente, porque ahí puede haber variaciones, si es un puente completo de hormigón doble mano. Estamos estudiando algunas otras variables, porque hoy es de madera y así no puede quedar”, expresó.

Caminos provinciales

Consultado sobre el estado de las rutas provinciales, recordó que “en verano pudimos dejarlas más o menos en condiciones y la nieve no nos castigó tanto. Ahora van a comenzar a deteriorarse con el hielo y el barro y hay que hacer el mantenimiento que no alcanzamos a hacer. Lamentablemente en la zona norte no lo podemos hacer, porque no puede salir la gente de Río Grande a trabajar y eso nos limita. Tenemos todo el personal ahí, menos cuatro o cinco que están en Tolhuin”.

“Uno de los primeros casos de contagio en Río Grande fue con personal nuestro, por lo cual evacuó toda la empresa rápidamente. Actualmente tenemos dos o tres contagiados. No está trabajando nadie, con excepción de los directores y algún empleado de compras muy puntual. Hay ocho o diez personas que están llevando a cabo la parte administrativa, porque los sueldos hay que pagarlos, y hay que pagar a proveedores”, dijo del personal afectado en la actualidad, sobre el total de 155 empleados del área.

Camino alternativo a Margen Sur

Por último se refirió al camino alternativo de acceso a la margen sur: “Ahí heredamos un problema judicial y está cortado por esa razón. Hubo una secuencia de macanas que se hicieron. No se pagó al propietario, que se enojó y tiene toda la razón. Estamos charlando con él y su abogado, con quienes tengo relación y creo que lo vamos a resolver. Es sentarse y ponerse de acuerdo. Cuando se arrastra semejante nivel de desastre como el que hicieron ahí, hay que poner el lomo”, subrayó.

En su momento se había expropiado esa tierra para la apertura del camino, con la estancia Cabo Peña. “Conociendo el paño, sin duda se expropió mal y se hizo de atropello por una cuestión política del momento. Esa ruta tiene que estar alambrada porque el propietario tiene animales, y el alambrado que se hizo no sirve para nada, es casi vergonzoso, y no sé a quién se le ocurrió ponerse a hacer un alambrado por parte de Vialidad. El propietario tiene razón pero vamos a resolverlo, porque no es tan grave”, confió.

Remarcó que son 40 mil personas las que viven en el sector y la única comunicación es el puente General Mosconi. “Hay que hacer una rotonda, un acceso más serio a la ruta 3, y correr la caminera de Policía hacia el sur, porque no tiene razón de ser donde está, y el que sale de margen sur no tiene ningún control en un caso como este de pandemia. Para la gente de margen sur que trabaja en la zona industrial seguramente le va a convenir más ir por ahí que pasar por el puente, así que no podemos tener una ruta por donde pueden circular 10 mil autos, sin los derivadores correspondientes. Hay que hacer algo serio, no es hacer una rutita para una campaña política como se hizo”, concluyó.