Veterano de guerra de la Fuerza Aérea visita Río Grande

Juan José Vázquez, Veterano de la Guerra de Malvinas y comando de la fuerza especial GOE de la Fuerza Aérea Argentina se encuentra visitando la ciudad. Vázquez combatió junto al vecino de Río Grande Walter Abal, quien fue herido defendiendo la zona del Aeropuerto de Malvinas. Ambos son de la primera camada del GOE (fuerzas especiales de élite) y en estos combates perdieron al Capitán (post mortem) Luís Castagnari, muerto en la acción defendiendo a sus hombres. En un acto de arrojo, Vázquez rescató a los heridos y los llevó a una carpa sanitaria ese 29 de mayo de 1982, en medio del bombardeo inglés.

Río Grande.- “Ya he estado en otras oportunidades en Río Grande, pero en esta ocasión me trajo Walter Abal a conocer el Museo de los veteranos de guerra, que es muy bonito, y ha sido un gusto venir a acompañarlo a recibir la medalla que el Centro de Veteranos de Guerra entregó a la Cámara de Comercio”, compartió Juan José Vázquez, Veterano de la Guerra de Malvinas y comando de la fuerza especial GOE de la Fuerza Aérea Argentina.

El Grupo de Operaciones Especiales (GOE), es una unidad de operaciones especiales que participó en la guerra de las Malvinas en la recuperación del aeropuerto y apoyando las operaciones en la entonces Base Aérea Militar Malvinas (BAM). Actualmente sigue en servicio en la VII Brigada Aérea.

La creación de esta unidad se remonta a 1979 durante el conflicto del Beagle, cuando la Fuerza Aérea de Chile despliega un equipo de operaciones especiales durante un desfile, lo que llevó a la FAA a crear el propio, en 1980 se hizo el primer curso con 44 personas.

Justamente en el Museo hay una réplica de un comando del GOE y Vázquez explicó que así era su indumentaria en la guerra de Malvinas. “Somos equivalentes a los comandos del Ejército como los de la Armada y de las Fuerzas Especiales de otros lugares del mundo. Fuimos creados en 1980 y tanto Walter Abal como yo, somos fundadores de esta unidad que ya lleva 40 años”.

El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de Argentina desembarcaron y tomaron el control de las islas Malvinas. El GOE fue trasladado el 30 de abril en un Lockheed C-130 Hércules, el cual aterrizó en medio de un combate.

Durante la guerra, Vázquez tenía el grado de Cabo Primero de la Fuerza Aérea. “Nuestra misión era la cobertura de la zona del aeropuerto de Malvinas (la BAM), pero también salimos a hacer incursiones fuera de esa zona”, explicó.

Justamente en la zona de la BAM estuvo el radar que guiaba a los aviones argentinos que salían del continente a enfrentarse con la armada británica.

Atacados de día y de noche

El entrevistado recordó que eran permanente atacados por los ingleses. “De día por los aviones y de noche por los buques británicos, así que la pasamos bastante mal”.

En uno de estos combates fue muerto el Capitán Post Mortem Luís Castagnari y herido Walter Abal. “Castagnari era el segundo al mando y falleció en el ataque en que fue herido Walter Abal”.

Castagnari falleció en la noche del 29 de mayo de 1982, en las cercanías de Puerto Argentino, en medio de un intenso bombardeo inglés y tratando de poner a salvo a sus ocho compañeros.​

Recibió la medalla al Valor en Combate póstumamente.​

Su familia viajó a las Malvinas para tomar posesión de sus restos. En Argentina la Fuerza Aérea lo recibió con honores. Se cremaron sus restos y las cenizas fueron puestas en la parroquia Sagrado Corazón de Río Cuarto, junto a las de su hijo Gustavo, quien falleció de cáncer a los tres años de edad.

El diario INFOBAE publicó el pasado año la historia de este héroe de la Patria (www.infobae.com/sociedad/2019/01/08/el-ultimo-deseo-de-un-heroe-de-malvinas-y-una-historia-de-amor-mas-alla-de-la-vida/).

“Vázquez me salvó la vida”

​Walter Abal dio detalles de la acción de aquel 29 de mayo. “Con Juan José Vázquez somos amigos de toda la vida y nos gusta decir que somos una suerte de ‘hermanos de pólvora’, porque nos une esas historias a los que hemos estado en una acción de guerra. Puedo decir que él prácticamente me salvó la vida. La noche del 29 de mayo en que matan al Capitán Castagnari, un misil que tiraron desde una fragata al puesto de comunicaciones que estaba cerca de donde estábamos nosotros. Ese misil no le pega a dicho puesto de comunicaciones, sino cerca, matando al Capitán Castagnari e hiriendo a varias personas, algunas de ellas del GOE entre las que yo me encontraba; además, hiere de gravedad a un grupo de personas que eran mecánicos del grupo de Pucará (aviones de combate de fabricación nacional) y a algunos integrantes del Ejército que estaban junto a nosotros. Ese misil hizo un verdadero desastre”, recordó.

“En ese momento, en medio del cañoneo naval, Juan José se cruzó corriendo al aeropuerto que estaba más o menos a 700 metros de donde estábamos nosotros -continuó Abal-, logra poner en marcha un Land Rover que estaba ahí y que estaba bastante afectado, incluso con sus cubiertas en llamas. Así en llantas, recorre la distancia inversa hacia nosotros, carga a los heridos en el Jeep, entre los que yo me encontraba, y nos lleva a un kilómetro y medio donde había una carpa sanitaria que era del Ejército. Los médicos y enfermeros se habían metido en un pozo en resguardo del ataque inglés”.

Relató que “obligó a los médicos y enfermeros a que salgan de ese pozo y atiendan a los heridos y después volvió a la posición a buscar más heridos. Esa es solo una de las cosas que hizo Juan José Vázquez en el medio del cañoneo naval británico aquel 29 de mayo de 1982”, cerró emocionado Walter Abal.