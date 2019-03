Vernet abrió la posibilidad a un frente más amplio que Cambiemos en Río Grande

El convencional radical consideró que la alianza nacional está “en serias dificultades” y debe tener más presencia el radicalismo. Priorizó la necesidad de “democracia interna” en la provincia, ante posiciones encontradas en la UCR local respecto de las políticas nacionales, y a su criterio debe permitirse avanzar sobre todo en Río Grande con un frente más amplio que Cambiemos. Si bien el diputado Stefani adelantó que las candidaturas se van a definir en Buenos Aires, con los responsables de la campaña electoral nacional y referentes de la mesa provincial, para Vernet “los propios afiliados” deben elegir la estrategia que se requiere para las elecciones provinciales. “Tenemos que buscar un consenso entre todos, por lo menos en la figura de quién debe representar a Cambiemos o a la fuerza electoral que se construya”, planteó.

Río Grande.- El convencional de la UCR fueguina Alejandro Vernet abrió la posibilidad de construir en la provincia un frente electoral “más amplio que Cambiemos”, ante posturas encontradas dentro del radicalismo, que reclama más protagonismo y ha marcado disidencias con las políticas nacionales.

Según declaraciones del diputado nacional Héctor Stefani a este medio, las candidaturas se van a definir en Buenos Aires con los responsables de la campaña electoral a nivel nacional y referentes de la mesa local, pero para Vernet debe primar la democracia interna y la decisión de los afiliados de Tierra del Fuego.

“Los partidos políticos necesitan de candidatos y me parece bien que existan apetencias, que se hable de nombres, de propuestas. Es saludable y le hace bien al partido y a la propia democracia, pero lo primero que tenemos que definir en Cambiemos, más allá de los nombres, es cuál va a ser la propuesta que vamos a llevar adelante en Tierra del Fuego. La UCR siempre ha tenido vocación frentista y en los últimos 25 años de la historia de la provincia siempre el partido ha ido en frentes electorales. No es novedoso que la UCR tenga vocación frentista, pero sí me parece que en este caso sabemos que el gobierno de Cambiemos atraviesa serias dificultades, esto lo vivimos en Río Grande mucho más con la falta de empleo, que es una de las cuestiones más trascendentes que marca la ciudadanía. También sabemos que hay una situación compleja en el país, y creemos que en adelante hay que empezar a transitar un nuevo camino”, sostuvo por FM Del Pueblo.

Recordó que la UCR a nivel nacional “se acaba de reunir con sus máximos referentes en la ciudad de Corrientes, algunos plantean que hay que ir con la lista 3, pero las máximas autoridades del partido, el comité nacional y la convención nacional, han manifestado una firme vocación del radicalismo de seguir en Cambiemos. Esto está en todos los medios nacionales pero por supuesto también tenemos que poder tener más fuerza dentro de Cambiemos, opinar con mayor vehemencia, porque no es negativo opinar distinto, sobre todo cuando uno forma parte de una alianza, al contrario. El peronismo es el único partido que, cuando gobierna, nadie puede opinar en contra, porque en el acto es expulsado de las filas del gobierno. Nosotros tenemos que tener una alianza que permita la disidencia, las opiniones en contra, y el respeto del armado a nivel local”, subrayó.

“Me parece que en la ciudad de Río Grande no es lo que se requiere hablar solamente de Cambiemos –advirtió-, porque también tenemos que darle herramientas a quienes aspiran a participar en la contienda electoral municipal y tienen la vocación de armar algo más grande que Cambiemos. Hay que permitirles que lo realicen, siempre participando dentro de la alianza, pero con otros partidos afines que quieran sumarse a la propuesta electoral”, dijo.

“Esto se va a empezar a discutir pronto en el radicalismo de Tierra del Fuego, sabemos que hay dificultades y posiciones encontradas dentro del radicalismo, y lo primero que tenemos que plantear es la posibilidad de tener democracia interna, es decir que los propios afiliados elijan la estrategia que se requiere para las elecciones provinciales”, remarcó Vernet.

Bertone o Melella

Los dos grandes candidatos hasta ahora son la gobernadora y el intendente de Río Grande, y quien encabece la propuesta de la alianza deberá plantear una estrategia enfocada a la segunda vuelta electoral. “Sabemos que las elecciones provinciales por el momento están enmarcadas en la discusión entre Gustavo Melella, que nadie puede dejar de reconocer que es un muy buen intendente, y la gobernadora Rosana Bertone. Cambiemos tratará en alguna medida de tener la posibilidad de tener acceso a la segunda vuelta electoral. A mí no me desesperan las candidaturas, yo no soy de los que creen que tiene que ser Fulano o Mengano, sino que tenemos que buscar un consenso entre todos, por lo menos en la figura de quién debe representar a Cambiemos o a la fuerza electoral que se construya”, expresó.

La decisión es hacerse alzar la voz dentro de la alianza, porque la UCR es el partido que más aportó a la construcción y le dio territorialidad. “Hay que hacerse oír y no me parece que no deba haber voces críticas a una u otra situación, y tampoco esas voces críticas son las dueñas de la verdad. Algunos critican en voz alta pero ya tienen su posición política tomada en otro lado de Cambiemos o en otro lado del radicalismo”, observó.

Por otra parte, se refirió a la denuncia pública que realizó el diputado Mario Negri, sobre un intento de expulsión de la UCR que estaría planteando el intendente Ramón Mestre, ante la negativa del diputado de ir a internas con el argumento de falta de tiempo. “Me parece lamentable lo de Mario Negri, primero por el rol institucional que tiene y nadie puede desconocer su militancia y su perseverancia. Hoy en día pedir internas o decir que se tiene el apoyo de Fulano en el gobierno nacional y con eso alcanza, no me parece. Si no, no tendría que haber participado, y no le hace bien ni al radicalismo ni a Cambiemos. Yo conozco a Ramón Mestre, le tengo una profunda estima, pero no me parece que toreen para hacer una interna ni que le haga bien. En parte es lo que puede pasar acá, algunos piden internas y participación en las filas del radicalismo, pero ya decidieron que van a votar a Bertone o a Melella”, disparó.

Los candidatos en danza

Consultado sobre la posibilidad de que el legislador Pablo Blanco se postule como candidato a senador, consideró que está totalmente capacitado para el cargo. “Nadie puede desconocer su capacidad política y tiene más de 30 años participando en política. Siempre digo que los mismos críticos de Pablo son los primeros que se anotan para votarlo en la interna. Me parece que tiene sobrados méritos para el cargo y para poder ser candidato. De cualquier manera, creo que hay otras personas que también quieren participar y ser candidatos a senador nacional, y debe plantearse una compulsa interna. No hay que tenerle miedo a la interna. ‘Tachi’ Trejo tiene sus aspiraciones y nadie puede negar lo que significa en la UCR. Tiene una fuerte presencia del punto de vista familiar y político, tuvo un rol importante en el Congreso de la Nación y tiene sobrados méritos para estar. Y también me puedo anotar yo”, bromeó, aunque no tiene interés en hacerlo.

“Para cualquier político llegar a ser senador es más que un gran reconocimiento, igualmente yo participo de la vida partidaria, pero no en la carrera política de las candidaturas”, aclaró.

En cuanto a los que se perfilan para la intendencia de Río Grande, se le pidió opinión sobre Fermín Randón y Paulino Rossi. “Lo que tiene a su favor Fermín es una familia totalmente dedicada a la vida política. Me alegro de que participe, tiene un cargo importante y aparte tiene capacidades personales. No he tenido mucho trato con él, pero sé que está haciendo un muy buen trabajo. Lo mismo Paulino Rossi, y me parece que Paulino y Fermín son serios aspirantes a la Municipalidad de Río Grande. Creo que es lo que ambos buscan y ojalá encuentren el camino del diálogo, porque ambos son jóvenes con capacidades personales y los dos han trascendido en la función pública. Si no se ponen de acuerdo en forma natural, a través del diálogo, seguramente encontrarán el camino de la interna para dirimir el lugar que deben ocupar en el futuro. No tengo dudas de que ambos tienen futuro político”, sostuvo.

Desencantados con Macri

El radical admitió el desencanto con la figura de Mauricio Macri, por lo que es más fuerte la necesidad de que la UCR reclame un espacio que hasta ahora no tuvo. “En los primeros años de la gestión de Macri había más éxitos o más expectativa en la sociedad hacia adelante. En esto, la UCR fue más sumisa y es cierto que no tuvo los espacios necesarios en la alianza. En el Congreso de la Nación fue un acompañamiento inquebrantable a las políticas nacionales, porque jamás hubo disidencia, y cuando disintió lo hizo en privado. Hay otros que dicen que hay que disentir en la mesa de discusión de Cambiemos a nivel nacional o en las mesas locales o provinciales. Las alianzas ya no son meramente electorales, sino que trascienden lo electoral y es necesario que las distintas fuerzas políticas puedan disentir. Es mucho más sano y lo ha hecho en voz alta Lilita Carrió, al punto que a veces parecía que la alianza crujía. Sin embargo, después se ordena”, afirmó.

“Dentro del radicalismo las acciones que se están tomando hoy me parecen más correctas que las que tomó anteriormente. No estoy a favor de que las alianzas se reduzcan a un pedido de cargos, de algunos ministerios o secretarías. Obviamente queremos ser parte, pero la discusión tiene que estar dada en otro lado. Ahí está la madurez de una alianza, cuando se puede disentir en voz alta y cruje pero no se rompe. Es la primera vez que hay una alianza de tres fuerzas políticas que tienen profundas diferencias en su concepción ideológica, pero la realidad que vivimos en el país obligaron a esta situación y hay que seguir construyendo en base a esto”, concluyó el radical.