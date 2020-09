Vergara consideró “una locura” hablar de internas en medio de la pandemia

El presidente de la departamental Río Grande del Partido Justicialista cuestionó que se esté hablando de internas en medio de la pandemia y de una grave situación por la que atraviesa fundamentalmente la zona norte de la provincia. Dijo que “es de locos” hablar de elecciones en este momento, cuando a nivel nacional todavía “todo está verde” y, sin el aval nacional, no se puede avanzar en el distrito. Advirtió a Arcando, que pretende convocar a un congreso justicialista virtual este mes, que “lo va a juzgar la ciudadanía”, y expresó el malestar de muchos peronistas por las “prioridades” que se están fijando desde Ushuaia, en “un intento por posicionarse”.

Río Grande.- El presidente de la departamental Río Grande del Partido Justicialista, René Vergara, fue consultado por FM Del Pueblo sobre las declaraciones de varios referentes que están impulsando a Walter Vuoto como presidente del partido, entre ellos el presidente del congreso justicialista Juan Carlos Arcando, el legislador Ricardo Furlan, el ex senador Mario Daniele y la legisladora Victoria Vuoto.

“Nosotros no estamos pensando en las internas como está promocionando Ushuaia. Todos tenemos derecho a opinar, a participar, pero antes que nada la prioridad es la pandemia, lo que está pasando con la salud de Río Grande y Tierra del Fuego en su conjunto, como dijo el intendente Martín Pérez”, expresó.

“El peronismo está bien representado por el intendente Martín Pérez, porque el intendente está haciendo las cosas como corresponde. La salud es lo primero, después están las elecciones y veremos si hay internas o no. Yo estoy en constantes charlas con el Partido Justicialista a nivel nacional y está verde todavía”, afirmó.

Consideró que “lo que están haciendo ahora es tratar de posicionarse pero yo tengo bien claro que estamos atravesando una crisis a nivel mundial, y que, una vez que pasemos esta crisis, recién vamos a poder hablar de elecciones internas”.

“Primero hay que resolver la pandemia y después será momento de hablar. Así es como pienso yo, y como piensan muchos compañeros. Todos los días me están llamando para que hablemos, pero no vamos a salir a hablar nada porque no corresponde. Mientras el vecino de enfrente está sufriendo porque tiene un vecino en el hospital, no le voy a ir a golpear la puerta para decirle que tenemos internas. Me parece que estamos todos locos”, calificó.

“No se puede hablar de política en este momento. Ahora hay que hablar de la justicia social, de la salud, y de otra cosa no se puede hablar. Estamos trabajando en esto junto con el municipio, llevando soluciones, tratando de evitar problemas. El municipio ha puesto un centro donde van las personas que tienen COVID y no están en estado crítico. Se les está dando una solución, se están recuperando. Lo mismo en el hospital, y no tenemos que olvidar que el gobierno provincial está haciendo las cosas como corresponde”, manifestó.

“Hay muchas críticas de ambos lados pero hay que enfocarse en la salud, la prioridad es la gente que hoy no está trabajando. Tenemos muchas prioridades antes de fijarnos en lo que es una interna partidaria”, subrayó.

Respecto de si cree que se deberían postergar las elecciones, advirtió que “por más que no posterguemos acá, si no tenemos el aval a nivel nacional, no se va a poder hacer nada. Podemos tener todo acá, juntarnos, pero dónde nos vamos a juntar –se preguntó-. Hay que tener a los congresales, tener los votos. No se puede trabajar de esa manera. Hay muchos compañeros que no van a querer participar porque piensan como yo, que primero está la salud de la población y después las elecciones”, aseveró.

Dado que Arcando prevé convocar a un congreso virtual vía Zoom a mediados de mes, con posibilidad de incorporar reformar a la carta orgánica, lo desafió a “que lo haga, y después va a juzgarlo la ciudadanía. Yo no lo voy a juzgar, y él que haga lo que tenga que hacer. Si tiene el aval de todos los congresales y de todos los que están ocupando cargos, lo veremos con el correr de los días. Primero está la salud de la población y después hablaremos de la elección o de los congresos, como está planteando el compañero Arcando”.

Finalmente resaltó que “el Gobierno provincial y el Municipio de Río Grande están trabajando en conjunto por la salud de la población de nuestra ciudad y de toda Tierra del Fuego y en este contexto no podemos pensar en internas partidarias”, concluyó.