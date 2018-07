Ventura confirmó el armado de “un proyecto para los fueguinos”

El referente de FORJA en la capital fueguina dio a conocer avances en el proyecto “nacional y popular” que se está armando con militantes de distintas fuerzas políticas e independientes. Si bien el intendente Gustavo Melella no confirmó su candidatura a gobernador, Ventura lo ubicó como cabeza de la propuesta en la que están trabajando y aseguró que tiene capacidad para gestionar, aun con un gobierno nacional adverso, “como ya lo está demostrando”. Subrayó que el proyecto político se basa “en un modelo proteccionista para cada familia fueguina, que va a primar por sobre los intereses de la nación”, y marcó como prioridad el trabajo, para que los fueguinos no tengan que irse de la provincia. También habló de la tarea solidaria que llevan adelante en Ushuaia, llevando camiones con agua a los barrios altos, como un “complemento” de la actividad municipal, y no una competencia.

Río Grande.- El referente de FORJA Gustavo Ventura, adelantó parte de la propuesta electoral para el 2019 por Radio Provincia, poniendo como principal referente al intendente Gustavo Melella, si bien el jefe comunal no confirmó todavía si será candidato a gobernador.

Sostuvo que se está llevando adelante un proyecto provincial “nacional y popular”, con Melella a la cabeza, que reúne distintas ideologías partidarias e independientes. “Entran muchas ideologías, muchos partidos políticos y mucha gente independiente. Lo que está pasando es que se nos suma gente que no estuvo politizada nunca y, cuando ven que hay un proyecto y hablamos de cómo le vamos a cambiar la vida a alguien, se suma.Nos dicen ‘no sé si soy peronista o radical, pero creo en FORJA y lo que están armando’”, indicó.

Destacó la capacidad de Melella para gestionar aun con un gobierno nacional y provincial que son parte de otro proyecto. Consultado sobre la capacidad de maniobra ante una eventual reelección de Macri o quien lo suceda en el espacio Cambiemos, remarcó que eso “no solamente está pensado, sino que está probado. Melella lleva dos años gobernando con una gobernadora macrista (sic). Lleva dos años gobernando con un gobierno nacional macrista, en un ámbito de respeto, de madurez, y hay planes de Nación que bajan al Municipio porque le hacen bien a la gente. Esto no es una cuestión de amigo-enemigo y hay que salir de esa lógica”, planteó.

“Ellos tienen otra forma de hacer política y otros intereses distintos de los nuestros, pero los eligió el pueblo y a nosotros también nos va a elegir el pueblo”, anticipó, confiando en la respuesta que puedan obtener de “nuestros vecinos directos”, y ratificó que “con todo respeto se va a llevar adelante la gestión y con madurez política”.

De continuar Cambiemos en el gobierno nacional, dijo que “van a encontrar dos modelos, pero vamos a trabajar juntos para la gente. A Melella ya le pasa esto, y el que no lo entiende así, se pierde una gran oportunidad de hacerle el bien a la gente. Nuestro modelo es claro y es para los fueguinos, es un modelo proteccionista para cada familia fueguina, que va a primar por sobre los intereses de la nación. Nuestra prioridad es que los fueguinos tengan trabajo, comida y las cuestiones para vivir dignamente, y que sobre todo tengan la esperanza de que se pueden quedar y no se tienen que ir a conseguir trabajo o estudiar afuera”, subrayó.

Insistió en que “Gustavo (Melella) ya lo hace desde el Municipio y funciona bien”, por lo que no ve obstáculos en la futura gestión, de no llegar un gobierno justicialista a la nación.

Tareas solidarias

Por otra parte, se refirió a la tarea solidaria que están llevando adelante en Ushuaia, llevando agua a los barrios de las zonas altas. Informó que este miércoles estuvieron en el barrio El Mirador y ayer continuaban con el barrio Dos Banderas, llevando un camión con agua para los vecinos. “En el Dos Banderas nos avisaron que se congeló la salida de agua, por eso mandamos un camión para que a la tarde tengan agua”, dijo.

Se le preguntó cómo puede tomar esta tarea, que es municipal, el intendente Walter Vuoto, y aseguró que “no hacemos nada para opacar la gestión de Walter Vuoto y lo digo sinceramente, sino que pasa por acercar una solución. Si al lado nuestro viene el camión de agua de la Municipalidad, mejor todavía. Tenemos que salir de esta política de los últimos 30 años, donde el que hace algo es porque está en contra de alguien. Yo no estoy en contra de nadie sino a favor de la gente, y de que tenga las cosas que necesita para vivir bien. No estoy bombardeando la actividad política de nadie, sino que la estoy complementando. En esta construcción tenemos que ser amplios si queremos el bien para los vecinos”, remarcó.

También expuso la crisis profunda en muchas familias de la capital fueguina que no tienen para comer, donde están sumando asistencia. “Hay familias que comen salteado en Ushuaia y que no se pueden calefaccionar porque no les alcanza la plata. No pueden comprar ni leña. Eso no es problema del Municipio sino de una política nacional que llevó la inflación al punto que ya no hay precios de referencia. Contra eso estamos y no contra la Municipalidad”, aclaró.

Contó que en un comedor barrial El Mirador, la encargada le informó que pasaron de atender entre 5 y 7 chicos a 45. “En el Mirador de Andorra pasaron de 35 a 170 familias, y va la mamá, el papá y los chicos a comer. No es la copa de leche, sino la comida, porque no tienen nada, y contra eso estamos luchando”, dijo.

Reiteró que el trabajo solidario complementa el de las instituciones: “A veces hacemos una actividad y viene gente de la provincia a ayudar, y está todo bien, porque estamos ayudando a la gente.En el barrio Mirador vamos a estar con el agua los miércoles y los sábados, alrededor del mediodía en el centro comunitario. Con los otros barrios lo estamos armando, porque nos explotó le teléfono y nos sorprendió la demanda. Les pedimos un poco de paciencia porque nuestros recursos son limitados, pero vamos a responder y a estar con la gente. Esto no es solamente FORJA, sino que hay gente independiente que nos acompaña, otras fuerzas políticas que se están sumando y estamos trabajando juntos. No nos fijamos de qué color político son, sino en hacer bien a la gente”, concluyó.