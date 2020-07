Vecinos piden por abastecimiento de gas y agua

Vecinos del barrio Arraigo sur contaron los problemas que tienen para abastecerse de agua y gas, en medio de las temperaturas extremas que se sufren en la zona norte de la provincia. Aseguran que solicitaron alguna solución a nivel municipal y provincial pero no tuvieron respuesta aún.

Una vecina que vive en la zona de los barrios que están ubicados en la margen sur del río Grande, María Meza, relató las duras circunstancias que se encuentran atravesando por las temperaturas extremas que se están dando en la zona norte de la provincia. En una entrevista emitida por el programa radial “Desde las Bases”, comenzó señalando que no tienen “una gota de agua desde hace días, aunque en realidad también está el problema del gas”.

Recordó que tienen “una subvención para 10 tubos de gas envasado, todos los meses, durante el invierno. El problema es que con estas temperaturas tan bajas no alcanza, yo vivo en el barrio Arraigo Sur y en mi cuadra nadie llega con los tubos a cubrir sus necesidades. Yo tengo gas hoy, pero mañana a la mañana me levanto y ya no tengo, esa es la realidad”, expresó la vecina.

La mujer dijo que plantearon esta situación con anticipación “porque ya veíamos que no íbamos a llegar con 10 tubos, pero hasta el momento no tuvimos respuesta”, indicó. María Meza mencionó que faltando 10 días para fin de mes “estoy terminando el último tubo y ya no tengo gas, esa es la situación nuestra y de muchos vecinos en la zona”.

Mencionó que un tubo sin la subvención “sale 2700 pesos y nos dura dos días, porque con este clima eso es lo que dura”. Dijo que se dirigió “al Gobierno, al Municipio, me comuniqué con quien podía y la verdad es que no tenemos respuesta. Dicen que se está trabajando en dar una carga más, pero lo cierto es que no tenemos nada concreto y estamos sin gas en el barrio”, insistió.

Aseguró que los vecinos están evaluando qué camino tomar “porque no encontramos respuesta y no hay oficina abierta que te reciba, eso es lo cierto. Veremos entre todos que se puede hacer, porque la verdad es que tenemos miedo de que pase una desgracia ya que tenemos chicos y es mucho el frío que está haciendo”, remarcó la vecina.

Respecto del agua dijo que particularmente en su vivienda “no entra desde hace 15 días, en el barrio no hay agua, tengo familiares en otros barrios de la Margen y tampoco tienen agua. Después de 3 días recién este domingo pasó un camión del Municipio cargando por las casas, y uno tienen que tener una manguera que significa una inversión de 2 mil pesos para poder cargar agua en el tanque”, señaló.

Además comentó que el camión “cuando viene el camión aguatero carga una o dos cuadras, porque no dan abasto. Yo no sé si será Martín Perez, Gustavo Melella o quien, pero alguien tiene que resolver esta situación porque lo cierto es que no pasó una tragedia de casualidad todavía”, concluyó Meza.