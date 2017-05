Vecinos le respondieron a la legisladora Urquiza

Ante la postura de la legisladora provincial del MPF Mónica Urquiza, quien sostuvo “la creación de un municipio no es la solución”, vecinos que impulsan la municipalización del sector salieron a responderle. Urquiza había pedido un trabajo conjunto para evitar duplicar roles, luego de gestiones por separado de obras en el sector, como la planta elevadora de líquidos cloacales. “Lamento mucho que siendo una persona de la ciudad de Ushuaia y sin conocer el sector de la Margen Sur, emita ese tipo de opiniones como si quienes vivimos en la zona desde hace muchos años”, cuestionó Sergio Fresia.

En respuesta a los dichos de la legisladora Mónica Urquiza sobre la municipalización de la Margen Sur, Sergio Fresia, uno de los impulsores de la independencia del sector y presidente de la asociación civil Crear Futuro TDF, dijo que "lamento mucho que siendo una persona de la ciudad de Ushuaia y sin conocer el sector de la margen sur, emita ese tipo de opiniones como si quienes vivimos en la zona fuésemos tan de segunda que no sabemos usar las herramientas que tenemos para pedir lo que nos corresponde".

En ese sentido añadió que “siempre usamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance pero las decisiones las toman los intendentes y concejales no los vecinos, es por ello y sabiendo que ella no es una persona muy conocedora del lugar, la invitamos para que viera con sus propios ojos, el resultado de las política llevada adelante durante estos últimos 20 años haciendo uso de las mismas recetas de solución que hoy propone la legisladora”.

Recordó que “ella nos recibió muy amable en su despacho, pero no entendió o no nos quiso entender, tal vez, es más fácil entenderle a los funcionarios que se oponen al cambio y que son en gran parte responsable del atraso y la marginalidad que obligan a que se viva en el sector, que entenderle a los vecinos que hace mucho tiempo vivimos y padecemos la falta de decisiones políticas para concretar la infraestructura que saben que se necesita pero que no la quieren realizar y que se las arreglan para negarlas sistemáticamente al sector, por ser los del otro lado del río. Igualmente le reiteramos a la legisladora la invitación a recorrer el lugar en cuestión”, invitó finalmente Fresia.