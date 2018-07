Vecinos esperan la aprobación de la Municipalización de la Margen Sur

Vecinos que impulsan la Municipalización de la Margen Sur esperan que la gobernadora Rosana Bertone reciba el estudio estadístico final para que lo pueda elevar a la Legislatura provincial. Sergio Fresia aseguró que “el 80 por ciento de los vecinos de la Margen Sur está de acuerdo con una nueva ciudad en ese sector y que va a ser el inicio de una nueva etapa para el crecimiento que siempre se les negó sistemáticamente desde la Municipalidad de Río Grande”.

Río Grande.- Sergio Fresia y Sergio Teteruk, dos de los vecinos que impulsan la Municipalización de la Margen Sur, descontaron que la iniciativa se aprobará en el parlamento provincial una vez que la gobernadora Rosana Bertone eleve el proyecto a los legisladores.

“Hemos mantenido reuniones con distintas autoridades legislativas; prácticamente con todos los legisladores, con los ministros del Gobierno provincial y con la propia señora Gobernadora”, introdujo Sergio Fresia.

“Hoy estamos a la espera de un informe muy importante que encargó la propia Dra. Rosana Bertone con el fin de evaluar los últimos períodos del sector de la Margen Sur. Si bien ya obtuvimos un informe muy importante que abarcó una década, del 2006 al 2016, ahora se está haciendo otro informe estadístico desde el 2016 a la fecha y con este informe final, la señora Gobernadora estaría en condiciones de elevar el proyecto de Municipalización de la Margen Sur a la Legislatura provincial, que es lo que estamos buscando, que el parlamento trate el proyecto y lo apruebe; por ello es que insistimos tanto”, confió Fresia.

El entrevistado aseguró que “el 80 por ciento de los vecinos de la Margen Sur está de acuerdo con una nueva ciudad en ese sector y que va a ser el inicio de una nueva etapa para el crecimiento que siempre se les negó sistemáticamente desde la Municipalidad de Río Grande”.

Fresia explicó que en ese informe final se va a detallar la cantidad de habitantes en la Margen Sur; vale recordar que solo el Estado nacional puede encarar un censo, pero sin perjuicio de ello, “se va a hacer un testeo”, dijo el vecino y estimó que “estamos rondando los 40 mil habitantes, pero hay una proyección muy importante y estimamos que en menos de ocho años, entre cinco o seis, va a superar ampliamente los 50 mil”.

Fundamentó esta apreciación en que “hay una gran cantidad de terrenos vendidos en la Margen Sur y la gente ya está construyendo; a esto hay que sumarle que el IPV (Instituto Provincial de Vivienda) ya adquirió los terrenos para hacer 1.250 viviendas más. Eso va a hacer que superemos ampliamente los 50 mil habitantes en poco tiempo”.

Esgrimió que “el crecimiento que más crece es el sector de la Margen Sur y esto se puede apreciar porque es evidente que ha crecido en cantidad de habitantes, pero no así en infraestructura y es lo que siempre hemos reclamado y cuestionado”.

Aseguró Fresia que “en los últimos 20 años el Municipio nunca acompañó el crecimiento demográfico de la zona que siempre creció en cantidad de habitantes, pero nunca en infraestructura”.

En este sentido cargó también contra “las últimas gestiones de gobiernos provinciales; no tuvimos escuelas en la cantidad que hubiésemos necesitado, no tuvimos tampoco infraestructura para la atención sanitaria de acuerdo a la cantidad de habitantes que ingresó a vivir a la zona”.

Sin embargo reconoció que la gestión de Bertone presta su atención al sector. “En los últimos dos años se han llamado a muchas licitaciones, vemos que se están haciendo infraestructuras de parte del Gobierno provincial, pero no así de parte del municipio”, contrastó.

Por último dijo al respecto que “el Municipio dice que está haciendo muchas cosas en la Margen Sur, pero es una publicidad engañosa o bien una gran puesta en escena, un maquillaje, para querer convencer a ese 80 por ciento de vecinos de que el Municipio está trabajando, pero es lo mismo de siempre: hacer algo superfluo para no ir a la raíz de los problemas que tiene la zona. Los problemas de la zona se solucionarán recién cuando algún vecino de la Margen Sur sea intendente o concejal y pueda manejar el presupuesto; recién allí tendremos muchas cosas, por ejemplo, el supermercado que necesitamos o la estación de servicios que necesitamos”, finalizó diciendo.

“La Municipalización será un hecho”

En tanto Sergio Teteruk, quien integra la Comisión Vecinal del barrio Ecológico, dijo que “son todos los barrios los que piden la Municipalización, no solo los antiguos barrios, sino también los nuevos que se conocieron como asentamientos y hoy están con su ordenamiento. He trabajado siempre por el crecimiento de la Margen Sur; he tenido muchos proyectos destinados al desarrollo de la zona donde vivo y estoy confiado que la Municipalización será un hecho porque es una necesidad”.

Agregó que “los grandes proyectos para la Margen Sur se consiguieron gracias a la lucha de los vecinos. Los vecinos de la zona sur siempre fuimos postergados con los presupuestos que nos corresponden y por eso queremos la independencia, con la municipalización vamos a poder crecer”.

Asimismo, valoró el apoyo a la iniciativa de la gobernadora Rosana Bertone. “Esto es muy importante porque estamos hablando de la propia mandataria provincial, además, la Dra. Rosana Bertone no solo apoya la municipalización de nuestro sector, sino también, la de San Sebastián y Almanza”, concluyó.