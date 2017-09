Vecinos desmienten ocupación ilegal de terrenos

Saliendo al cruce de versiones en sentido contrario, referentes del Barrio La Esperanza aclararon que no intentaron ninguna ocupación ilegal en terrenos de la provincia. También desmintieron que hubiera involucrados “punteros de Melella”. Aseguraron que se trata “de un fideicomiso, son tierras privadas y nada tiene que ver el Municipio ni el Gobierno”.

Natalia Leon, referente del Barrio La Esperanza, aclaró lo sucedido durante el fin de semana cuando se disponían a . Explicó que el viernes pasado se presentaron en sede policial “con una nota, dirigida al Comisario Calderón, donde se informaba que el sábado se realizaría “el loteo, por el cual íbamos a reubicar a las personas de las manzanas que están pedidas por el Fideicomiso para espacios verdes y demás”.

Dijo que cuando se presentaron el sábado “con los vecinos que son los dueños de esos terrenos, porque tienen un contrato firmado con el fideicomiso, y cuando llegamos al lugar nos estaban esperando cinco camionetas policiales”, relató.

Según lo que contó la vecina, el personal policial les dijo que no había ningún inconveniente con la tarea que iban a llevar adelante y que solo estaban allí para resgardarlos. Dijo que comenzaron a colocar las estacas para asignar los lotes “a los vecinos, con el listado que nos habían dado del Fideicomiso”.

Sin embargo, llego un automóvil “donde estaba el señor Mauro Coronel, del Gobierno Provincial, y automáticamente me vuelve a llamar la policía y me informan que no podíamos seguir con el trabajo que estábamos haciendo porque en realidad no estaba en claro de quien eran las tierras”.

Natalia Leon comentó que le pedían la presencia del dueño de la tierra y le dicen que se debía retirar del lugar. Así lo hicieron para “no llegar a un conflicto con la policía” y presentan una nueva nota en sede policial aclarando la situación y aportando más datos sobre la propiedad de las tierras y comprobando que un predio corresponde al Fideicomiso que integran los vecinos del Barrio La Esperanza y otro diferente es el de las tierras del Gobierno que corresponden al Fideicomiso Cabo del Mar.

Según cuenta ambas tierras pertenecen “al mismo dueño, el señor Jorge O’Reilly”, situación que se aclaró al personal policial. Finalmente el día domingo pudieron realizar las tareas y asignaron los terrenos a los correspondientes vecinos.

Pero la mujer manifestó su malestar por publicaciones aparecidas donde se la sindicaba como un supuesto intento por “usurpar tierra del Gobierno provincial y que era puntera política de (l intendente Gustavo) Melella”.

En ese sentido manifestó que “no soy puntera política de nadie, simplemente me tengo que sentar con las autoridades para llevar adelante las gestiones del barrio”. Remarcó que aparecieron fotos “que ya estaban publicadas en el facebook del barrio, donde nos sentamos con gente del Municipio para arreglar cosas del barrio”.

También destacó que el propio dueño de las tierras aclaró por medios radiales la situación y remarcó nuevamente que se trata “de un fideicomiso, son tierras privadas y nada tiene que ver el Municipio ni el Gobierno”, concluyó.