Vecinos del Arraigo Sur dicen que están «olvidados»

Vecinos del barrio Arraigo Sur se están manifestando porque ven cómo avanza la instalación de cloacas en otros barrios, cuando para el suyo se licitó y pagó una obra por ese servicio y por agua por red, que nunca se realizó. Lo mismo ocurrió con el servicio de gas y hoy solo tienen energía eléctrica en el barrio. “Ésta obra que nos parece bárbara para que los vecinos tengan el servicio, pero nosotros seguimos olvidados”, señalaron.

“Somos vecinos del barrio Arraigo Sur, acá en la Margen, y estamos haciendo un reclamo sin los referentes barriales porque estamos cansados. Al fondo de nuestro barrio tenemos al barrio Esperanza y a ellos la Municipalidad les está haciendo la conexión de cloacas, pero nosotros también queremos ese servicio como debe ser”, indicó Marcelo Ledesma, vecino del Arraigo Sur y una de las personas que esta mañana montaron una protesta en el lugar por este tema.

Pero además, señaló Ledesma que su barrio se encuentra “bajo la órbita del IPV, esto quiere decir que estamos pagando cuotas por nuestras viviendas y somos propietarios, pero no tenemos los servicios porque solamente tenemos luz. Ahora las cloacas para el barrio Esperanza pasan frente a nuestras casas, pero no son para nosotros porque son para ellos. Nos parece muy bien que se haga esa obra, pero nuestro argumento es que en el año 2017 hubo una licitación para el barrio Arraigo Sur por la instalación de cloacas y agua, por 87 millones de pesos que se pagó y en nuestro barrio no hay nada, después de cuatro años”, expresó el vecino.

Dijo que de esa obra “enterraron las mangueras en las transversales, pero nunca se conectaron. Eso fue en el año 2017, se cortó por el invierno y nunca más se volvió a retomar, nunca más se hizo nada después de cuatro años”, insistió Ledesma. El vecino incrementó su indignación al comentar que “ahora vemos que pasa un caño para otro barrio, que se está haciendo esta obra, que nos parece bárbara para que los vecinos tengan el servicio, pero nosotros seguimos olvidados”, reiteró.

Los vecinos consideran que se encuentran realizando “un justo reclamo”, porque la obra que piden fue licitada y pagada pero “nunca se realizó”. Por otro lado indicaron que padecen “del problema de todos los barrios, que tienen dos o tres referentes que responden a diferentes sectores, uno te dice una cosa, el otro otra, y no se sabe que pasa”.

Para finalizar, incluso comentaron que también “en el año 2018 se firmó también el gas y la obra se pagó, era una obra con un plazo de 210 días. En ese momento festejamos, nos abrazamos, lloramos; pero lo único que tenemos es que al 80% de los vecinos le pusieron el nicho de gas, un cuadradito vacío; pero seguimos sin gas por red y arrastrando tubos”, concluyó Marcelo Ledesma.