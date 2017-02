Vecinos de Vapor Amadeo insisten en el cambio de nombre del barrio

Vecinos del Vapor Amadeo vuelven a la carga por el cambio de nombre del barrio y en esta oportunidad recibieron el apoyo a la Comunidad Originaria Rafaela Ishton. Del encuentro participaron referentes de los barrios Los Cisnes y de Chacra XI.

Emilse Alvarado, presidente del barrio Vapor Amadeo, comentó que “nos reunimos grupo de vecinos de Los Cines, de Vapor Amadeo, de Chacra XI y representantes de la Comunidad Rafaela Ishton, en repudio al nombre de Vapor Amadeo y a los nombres de las calles que se han elegido u que fueron aprobados por una ordenanza hace varios años”.

La vecina confió que “estamos en desacuerdo y el año pasado los vecinos presentaron una nota contra esta ordenanza porque están en desacuerdo y los vecinos de Los Cisnes también les afecta.

Ahora también se suma la Comunidad Rafaela Ishton y esperamos que tengamos buenos resultados”. Los vecinos de Los Cisnes justamente se quejan porque no pueden recibir cartas ni encomiendas hasta no tener nominadas las calles y por eso la premura aplicar los nombres. Emilse Alvarado explicó que contrapartida, los vecinos de Los Cines presentaron un proyecto con los nombres geográficos de la ciudad porque realmente es cierto es que se tiene que solucionar pronto ya que no estamos recibiendo las encomiendas del correo porque no pueden ponerle la nominación que corresponde a las calles.

La cartelería está frenada para el barrio por este problema y sea sería muy importante que se solucione urgentemente”. Por su parte Brenda Vilte, integrante de la Comunidad Rafaela Ishton comentó que “nos invitaron a participar de la de la reunión que tuvieron los vecinos para evaluar sobre el nombre del barrio y justamente nuestra comunidad viene reclamando hace mucho tiempo que no siga habiendo calles o lugares con nombres de genocidas, de gente que tuvo mucho que ver con el genocidio de nuestra historia, de nuestro pasado”.

Agregó que “fue así que participamos en la reunión comprometimos desde la Comunidad Indígena a acompañar este reclamo y veremos qué es lo que se termina resolviendo. Primeramente elevaremos una nota al Concejo Deliberante, con el cual hemos discutido mucho este tema. Vamos a ver si de parte de los vecinos tanto como nosotros podemos hacer fuerza como para que estas cosas no sigan pasando y estamos muy contentos y orgullosos porque ahora no somos solamente descendientes de los pueblos originarios los que estamos reclamando, sino también salió esta inquietud por parte de los vecinos”.

Transporte público y seguridad Los vecinos reunidos también trataron otros temas de preocupación común, como el transporte de colectivos y el emplazamiento de un destacamento policial en la zona. El presidente del barrio Los Cisnes, Enrique Delgado, agradeció a la flamante comisión del barrio Vapor Amadeo, “por habernos invitado a esta reunión porque los problemas que tenemos actualmente son en común, de ambos barrios”.

Agregó el referente que “uno los principales temas es el transporte público de pasajeros porque no logramos -y ya estamos hace rato trabajando- que el colectivo pueda entrar al barrio. Poder tener este transporte público para todos es lo que buscamos y aprovechamos de renovar el reclamo en el momento de que una nueva empresa se va a hacer cargo del transporte”.

En ese sentido entendió que “es oportuno ahora el reclamo y también el tema de las garitas, los refugios para esperar el colectivo. Los vecinos, especialmente los niños, no deben cruzar la ruta 3 que conocemos como la Circunvalación, sino que tienen que tener el transporte en el barrio porque somos ciudadanos de la Río Grande”.

Por último observó que las líneas de colectivos utilizan la Ruta 3 en otros tramos, por ejemplo hacia La Misión o hacia Malvinas Argentinas. “El colectivo podría entrar en Echelaine y entrar al barrio para después retomar el circuito.

Estuve en alguna oportunidad en estos días con el Intendente y nos ha prometido una charla con la gente de Vialidad Nacional para poder gestionar este tema”. José Frías, presidente de la Asociación Vecinos Unidos de Chacra XI, se refirió a la instalación de un destacamento policial en la zona que pueda prestar servicios a Chacra XI, Chacra IX, Los Cisnes y Vapor Amadeo. Justamente los vecinos mantuvieron una reunión con el Comisario Marcel Guerrero –titular de la Comisaría Quinta y el Secretario de Seguridad Ezequiel Murray, que vieron con buenos ojos la iniciativa vecinal. “Ahora también los vecinos de los demás barrios se suman esta necesidad de contar con este destacamento y es bastante interesante la propuesta de tener un anexo, un destacamento policial es bienvenida y seguramente entre todos buscaremos un lugar estratégico para que se instale”, dijo Frías.

Aseguró que “no importa el lugar donde sea, mientras sea en el sector para colaborar y afianzar más la prevención de seguridad y más en un periodo vacacional. Estos barrios están en constante crecimiento y esperamos que la propuesta original nuestra la mejoremos más aún”.

También “estamos dando a conocer el proyecto nuestro que hemos presentado hace un tiempo atrás para Chacra XIII (Malvinas Argentinas) y Chacra XI y es el tema de las cámaras de seguridad que es muy importante porque son herramientas más que va contar la policía como medio de prevención, es una idea buena que hay que consensuar con el Gobierno provincial y el Municipio”.