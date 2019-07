Vecinos de un barrio intimados por desalojo

A través de una carta documento que comenzó a llegarles a los vecinos que viven en el barrio Fuerza Unida de la margen sur del río Grande, la firma Activos Fueguinos S.A., propietarias de las tierras, intimó a los vecinos a que en el plazo de 10 días desalojen el predio. Marisa, vecina y referente del lugar, puntualizó que “cuesta creer que después de todo lo que costó lograr todo lo que se consiguió, con obras de gas prácticamente finalizadas, ahora aparezcan con esto de querer desalojarnos”.

Puntualizó que “hoy estamos viviendo más de 160 familias, obviamente no vamos a permitir que se nos saquen de este lugar, siendo que llevamos cinco años viviendo acá, y sin una orden de un Juez, de acá no se mueve nadie, nos vamos a plantar, y si el barrio se tiene que movilizar por completo, lo va a hacer, pero una notificación no nos va a amedrentar”, explicó la vecina.

A través de una nota formulada por la firma Activos Fueguinos S.A., quien es apoderada de las parcelas 1 y 2 del macizo 48 de la sección K de esta ciudad, y en virtud de la ocupación irregular del predio que hacen los vecinos del barrio Fuerza Unida, se los intimó a desalojar el lugar en el plazo de 10 días, bajo el apercibimiento de iniciar la acción judicial de desalojo, sin perjuicio de la acción criminal por usurpación.

Por Radio Fueguina, Marisa, vecina y referente del lugar, señaló que “hoy (por ayer) ha sido un día de caos para todo el barrio, y para todos los vecinos, incluso hubo vecinos que no quisieron a ir a su trabajo porque temían dejar a sus familias sin hogares a causa de esta notificaciones que habían llegado, siendo que esto no es la orden de un Juez solicitando el desalojo, por el contrario nosotros en reiteradas veces le solicitamos al gobierno provincial la expropiación de las tierras, pero nunca tuvimos una respuesta”.

Por último dejo en claro que “como referente del lugar no voy a permitir que ningún vecino, como así tampoco ninguno de mis hijos quede en la calle, o se los saque de su casa, voy a defender mi barrio, y nos vamos a levantar con el barrio completo si es necesario porque la verdad que después de cinco años querer venir a hacer esto con la gente la verdad que da mucha tristeza”, concluyó.