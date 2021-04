Vecinos de Arraigo Sur piden celeridad con los trabajos

Vecinos del barrio Arraigo Sur piden que se cumpla con el plazo de tres meses para instalar las conexiones de agua potable y cloacas, como les prometió el gobernador Gustavo Melella. Dicen que los trabajos comenzaron, pero por el ritmo que llevan dudan que culminen a tiempo. “No vemos que se trabaje con el ritmo necesario”, advirtieron.

“No tenemos acceso a los servicios, Arraigo Sur no tiene gas, agua ni cloacas; solamente tenemos electricidad que fue hecha por los vecinos”, repasó Marcelo Ledesma, vecino del barrio, quien volvió a reclamar celeridad para que se cumpla con la instalación de los servicios en los plazos comprometidos.

Recordó que hubo una “licitación del año 2017 para los servicios de agua y cloaca en nuestro barrio, hay que recordar que somos adjudicatarios del IPV y estamos pagando las cuotas como corresponde. Pero nunca se concretaron los trabajos, por eso hace dos meses iniciamos un reclamo por esto al decidir saltar de los planteos administrativos hacia algo más visible”, indicó Ledesma, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases”.

Mencionó que se manifestaron frente a la Delegación de Gobierno en Río Grande, donde obtuvieron “la palabra del gobernador (Gustavo Melella), primero telefónicamente y luego dialogando con él en el edificio Los Yaganes, quien nos dijo que en tres meses se iban a solucionar las conexiones de agua y cloaca”, indicó Ledesma. Luego señaló que “hace diez días tuvimos una larga reunión con la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, dónde nos dijo que se iban a empezar a hacer las obras”.

El vecino reconoció que “se ve” el comienzo de los trabajos, pero advirtió que de acuerdo al ritmo que llevan no se cumpliría con los plazos previstos. Ledesma dijo que están viendo “algunas conexiones aisladas, pero hoy tengo que decir que con este ritmo no van a llegar a todas las que deben hacerse”. Recordó que tienen “la palabra del gobernador” y aseguró siguen “teniendo fe en lo que nos dijo, pero no vemos que se trabaje con el ritmo necesario”, insistió.

Pero luego volvió al mostrarse preocupado, porque señaló que al decirle a la ministra Castillo el plazo que había planteado el gobernador Gustavo Melella, como objetivo para concluir con las obras, la funcionaria les respondió que “esa fue una respuesta política”. Ledesma entonces indicó que “lamentablemente, los vecinos no entendemos de respuestas políticas, no sabemos diferenciar una respuesta de ese tipo de la que no lo es. Nos guiamos por la palabra del gobernador, que no es ni más ni menos que un vecino nuestro, quien dijo que en tres meses lo iban a hacer y es lo que esperamos”, concluyó.