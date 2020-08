Vecina de Río Grande logró ser operada

Una vecina de Río Grande, que sufría de cálculos biliares, fue operada finalmente luego que su caso se expuso públicamente. Reclamaba porque la intervención se venía postergando, por las restricciones impuestas por el COVID-19. Pidió que “mejore la atención en salud, yo entiendo el asunto del COVID-19, pero hay gente que tiene otras patologías que está sufriendo y tiene que ser atendida”, reclamó.

Yanina Córdoba, una vecina riograndense cuyo caso tomó estado público porque venía reclamando ser operada, resolvió finalmente su situación. La mujer, madre de tres pequeños niños, tenía dolorosos cálculos biliares y su intervención se venía postergando, por los condicionamientos en la actividad hospitalaria, impuestos a raíz del COVID – 19.

“Me siento angustiada y preocupada, no doy más de dolor, estoy en cama. Me diagnosticaron cálculos en mi vesícula, me tengo que operar si o si me dijo mi doctor”, había señalado en su momento al portal “Correo Diario”. Asegurando en ese momento que contaba con “todos los estudios, solo me falta ver al anestesista y al cirujano para que me operen. Pero por estas medidas no me pueden dar turno para operarme en el hospital” indico la mujer al relatar sus padecimientos y los profundos dolores que tenía.

Yanina, quien no cuenta con obra social, ahora finalmente pudo ser operada y se recupera en su casa junto con sus hijos. Mencionó que “me llamaron el miércoles de la semana pasada y el jueves entré en cirugía, duro tres horas la operación y gracias a Dios fue exitosa”, destacó Yanina Córdoba.

Agradeció también “a los medios que publicaron mi situación, porque también gracias a eso se pudo destrabar esto que era muy preocupante. El dolor era muy fuerte, no deseo que a nadie le pase. También quiero decir que la gente que atraviese una situación como la que me tocó a mí, que se haga escuchar y que no tenga miedo porque la salud es un derecho de la gente”, remarcó la mujer.

Luego reclamó que “mejore la atención en salud, yo entiendo el asunto del COVID-19, pero hay gente que tiene otras patologías que está sufriendo y tiene que ser atendida”, solicitó la vecina de Río Grande. Reconociendo por último “al Director Administrativo del Hospital Regional Río Grande que me llamó, al cirujano que me atendió muy bien, y esperar que estas situaciones no se repitan”, expresó finalmente.