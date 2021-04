Vargas espera que “la discusión no se enfríe” para debatir el aislamiento de la provincia

El secretario de prensa del gremio de Camioneros dio detalles de las gestiones realizadas para lograr destrabar el conflicto, en diálogo directo con el vocero de los camioneros chilenos. Ahora ambos países comenzarían a trabajar en un acuerdo de libre circulación, que va a requerir de la intervención del Congreso, por lo cual la solución no será inmediata. El dirigente sindical aseguró que es la primera vez en la historia que les toca asistir a trabajadores en otro país y no descarta que tengan que enfrentar acciones judiciales de Chile, dado que les tomaron los datos y su domicilio. Marcó la importancia de que no se enfríe la discusión, para abordar el aislamiento en que se encuentra la provincia y acelerar definiciones sobre el cruce por aguas argentinas.

Río Grande.- El secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros, Guillermo Vargas, informó ayer sobre el levantamiento del piquete en la frontera, que permitió destrabar la compleja situación que había surgido y causó un grave problema a la provincia, por conflictos ajenos a ella.

Por FM Master’s indicó que por las redes sociales comenzaron a remitir la noticia del levantamiento de la medida en Chile, con videos de los camioneros que comenzaban a movilizarse. “Algunos retomaron su destino hacia el continente y otros hacia la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde la carga es esperada con muchas ansias”, dijo.

“No hay que perder la cordura en lo que van a ser los controles, porque la Aduana va a realizar los trámites y se van a hacer los test de COVID-19, ya que hay compañeros que han estado prácticamente seis días compartiendo con otros trabajadores, sin control. No sabemos si tienen síntomas y ojalá que a todos los compañeros les dé negativo para que rápidamente se solucione esto. Son controles que hay que hacer porque no hay que olvidar que seguimos en pandemia”, sostuvo.

Consultado acerca de si quedó conforme el gremio con el acuerdo entre Argentina y Chile, con la firma de un acta supra-legal que establece un protocolo, advirtió que “es un tema que van a empezar a debatir para ver las modificaciones. Los camioneros chilenos no pedían eso sino una libre circulación, pero para llegar a eso hay que tratar leyes en ambos países. El presidente no puede de inmediato decretar la libre circulación para todos los transportes chilenos, porque también los argentinos necesitamos de este derecho en la ruta internacional que une a Tierra del Fuego con el continente”, planteó.

“Se ha logrado un compromiso de ambos países para empezar a dialogar sobre leyes que los beneficien. Esto nosotros se lo planteamos desde un principio: si ellos pretendían mantener el conflicto hasta que los dos países dicten sus leyes de libre circulación, podía llevar años el paro. Esto hay que tratarlo en el Congreso de la Nación, ver los pro y los contra. Han tomado el consejo que le hemos dado y es tomar la ruta que ellos consideran de importancia: o viajamos por ruta 3 o viajamos por ruta 40. Nosotros usamos la ruta de ellos solamente para unir la provincia con el continente, pero ellos tienen varias opciones a lo largo de la cordillera porque hay rutas provinciales”, diferenció.

“Cuando ellos no pueden salir por Monte Aymond, lo pueden hacer por Río Turbio o Puerto Natale. Tienen mayores opciones para utilizar rutas y nosotros tenemos solamente una entre Argentina y Chile. Espero que esta discusión no se enfríe para poder debatir también cuánto estamos aislados”, señaló, ante la importancia que toma contar con un cruce por aguas argentinas.

“Es importante que esto se solucione a la brevedad y, cuando hablamos con Jaime, que es el camionero que está al frente como vocero de los camioneros chilenos, le dijimos que era imposible que hoy mismo ninguno de los dos países les dé garantías de libre circulación”, remarcó.

En cuanto a las gestiones del gobierno de la provincia y de la Cancillería, señaló que “lo más importante es que se solucionó y nosotros como sindicato, con Pedro Velázquez a la cabeza, hicimos lo que había que hacer, que era abastecer a los compañeros que estaban aislados. Llevamos casi 20 años en el gremio con el resto de los compañeros y es la primera vez que nos toca un conflicto de este tipo, donde tenemos que asistir a compañeros en otro país. No estábamos acostumbrados a esto y quizás nos va a traer algún problema judicial en Chile”, avizoró.

“Esperamos que no sea así, pero tuvimos que declarar nuestro domicilio en Argentina y nos tomaron los datos. Estuvo presente el gobierno de la provincia, la Cancillería y las autoridades políticas tratando de solucionar el problema. Como pueblo de Tierra del Fuego todos han estado al lado de esta causa y nosotros hicimos lo que nos correspondía, sabiendo que estábamos yendo a otro país que no es el nuestro”, expresó.

Se le preguntó si es posible evitar algún tipo de represalia o conflicto judicial a través de gestiones de la Cancillería argentina, y aseguró que el gremio está preparado, confiando en que no prosperen estas causas. “Nosotros llegamos a la madrugada de ayer, acompañando al camión de Cruz del Sur que traía insumos para los hospitales de Río Grande y Ushuaia. Confiamos en que haya sido una historia más para el sindicalismo de Tierra del Fuego, de acompañar y apoyar ante una medida que se dio en otro país. El sindicato tiene sus abogados, nuestro secretario general ya ha hablado con la Federación Nacional de Camioneros y hay abogados que pueden actuar tanto a nivel nacional como internacional. Quizás quede en la nada, aunque no fueron días muy buenos los que tuvimos que enfrentar como dirigentes. Si los camioneros hubieran estado en nuestro país hubiera sido más fácil abastecerlos, atender sus reclamos, pero los camioneros argentinos estaban en otro país y eso no se ha dado nunca en la historia del sindicalismo argentino”, reiteró.

“Junto a nuestro secretario general le agradecemos a todos los medios que han estado realizando la cobertura, acompañándonos también a través de nuestras redes sociales”, concluyó el dirigente.