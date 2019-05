Vargas aseguró que “las mismas empresas que hoy se quejan contrataban al transporte golondrina”

El secretario de prensa del gremio de Camioneros, Guillermo Vargas, priorizó el sostenimiento de las fuentes de trabajo locales, ante el reclamo de transportistas por los fleteros que llegan de otros puntos del país. Recordó que en épocas de bonanza, con la explosión de la actividad industrial, las mismas empresas que hoy se quejan contrataban fletes golondrina para cubrir la demanda. Sostuvo que en su momento ganaron mucho dinero y es momento de que “pongan un poco”, para no generar despidos por la baja de actividad.

Río Grande.- El secretario de prensa del gremio de Camioneros, Guillermo Vargas, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre las quejas de transportistas locales ante la llegada de fletes “golondrina” que los estarían perjudicando, al ofrecer servicios con menor costo.

“Esto siempre lo hemos tratado de charlar con el sector empresario. Cuando las épocas eran buenas, las mismas empresas que hoy se quejan de estos fleteros, eran las que contrataban al transporte golondrina”, aseguró, y dijo que “en su momento tratamos de hacerles entender que, en un momento como el actual, podía ser complicado”.

“Las empresas vinculadas al transporte, por los costos de personal, la falta de carga en las fábricas para el egreso de material electrónico, hoy se ven perjudicadas, y desde el gremio se está pidiendo el mantenimiento de las fuentes de trabajo”, sostuvo del punto de interés de parte del gremio.

“Los empresarios del transporte durante muchos años ganaron muchísimo dinero y quizás es el momento de poner un poquito de conciencia y mantener el trabajo hasta que esto mejore. Cuando uno habla del transporte golondrina, es una lucha que sabíamos que en algún momento se iba a dar. En su momento las fábricas pedían tanto transporte que las empresas no daban abasto y no tenían tanta gente. Ellos mismos empezaron a convocar fleteros golondrina. Eso fue contraproducente y hoy la situación es bastante complicada”, planteó.

Aclaró que no han cerrado transportistas ni hay una baja significativa del personal hasta el momento, pese a la caída de la actividad en las fábricas. No obstante puso el acento en la modalidad de contratación de algunas. “Vesprini puede tener 300 choferes de camiones, de los cuales los 300 podrían haber vivido en la isla, pero capaz son 20, y a los que no viven en la isla no les pagan la zona”, advirtió.

Respecto del personal empleado, dijo que “más o menos había 400 choferes antes de la crisis y en la actualidad tenemos 350. Últimamente el gran reclamo que tenemos de parte de los compañeros es el pago de la estadía, porque en muchos casos van a Buenos Aires y tardan una semana o semana y media en conseguir una carga. Esos se llaman ‘días de estadía’ y el camionero tiene que estar una semana sin saber cuándo va a tener la carga para volver. Esos días son parte de la lucha cotidiana con el sector transportista, que debe cumplir con el convenio colectivo de trabajo”, dijo.

Consultado sobre la diferencia de los salarios que se pagan en la provincia y en el continente, dijo que es significativa, por el 40% de zona. “Un camionero de Tierra del Fuego gana unos 75 mil pesos, con la zona. Las dadoras de carga necesitan el libre deuda sindical para trabajar, pero ahora también hay dadoras de carga que le dan a los transportes golondrina, que quizás le cobra el combustible, algo de cubiertas, el chofer, y con 50 ó 70 mil pesos arregla un viaje, cuando un transportista radicado cobra 180 mil pesos”, comparó.

“Hay empresas que hasta han indemnizado a los trabajadores con un camión, y los compañeros han aceptado. Ante la baja de demanda, quizás les conviene tener personal de Buenos Aires y han indemnizado con la entrega de vehículos”, contó, para exponer la preocupación del sector por la posible caída de puestos locales.

“Hoy la preocupación es que los camiones golondrina en su gran mayoría vienen a traer mercadería por voluntad propia, y no a mayoristas, y entonces a la vuelta buscan carga y perjudican al resto”, manifestó.

En cuanto a los supermercados, se estima que la mitad del transporte que usan es radicado y la otra mitad golondrina, pero también Vargas tuvo en cuenta que “La Anónima no solamente está en Tierra del Fuego, y pueden transportar empresas de Mendoza, de Buenos Aires. No todo lo que va y viene tiene que ser de la provincia de Tierra del Fuego y no podemos incidir en eso. En lo único que podemos incidir es en la continuidad de nuestros compañeros de trabajo”, reiteró.

“Tampoco podemos decir como organización que no entren choferes de Chubut, de Río Negro o de Neuquén, porque así como las empresas están radicadas acá, también están radicadas en otras provincias”, aclaró.

Insistió en que fueron las mismas transportistas las que abrieron la puerta a los fletes golondrina: “Cuando transporte Carlitos tenía que sacar 20 camiones, solamente tenía 15 y buscaba 5 camiones golondrina; el transporte Pedrito tenía 10 camiones y, en el momento de auge de las fábricas, capaz tenía que sacar 15 viajes y no contrataba personal en blanco, y traía fleteros de afuera. Siempre que el empresario pierde, la culpa no es de él sino del otro, y ataca la fuente de trabajo”, cuestionó.

Recolección de residuos

Por otra parte, se lo consultó sobre el funcionamiento de la nueva empresa de recolección de residuos y la situación de los trabajadores. “La empresa Agrotécnica Fueguina dejó de prestar el servicio y ganó la licitación la empresa Santa Elena. Salvo ocho o diez que fueron por la vía legal, el resto ha cobrado las indemnizaciones. Ha sido una lucha que ha llevado nuestro secretario general Pedro Velázquez, porque hasta el 2005 nadie quería trabajar en la recolección de residuos, porque los básicos eran el equivalente a unos 8 mil pesos en la actualidad. Hoy en algunos casos ganan más que en la fábrica y fue parte de la tarea que llevó adelante Hugo Moyano por la dignificación de los trabajadores de la actividad. Hoy el sueldo varía según la antigüedad, porque hay compañeros que ingresaron ahora y cobran 35 mil pesos, y otros que son barrenderos hace años y superan los 50 mil pesos. Con la nueva empresa se han incorporado unos 10 trabajadores, por el crecimiento de la ciudad, y eran 198 los de Agrotécnica”, indicó.

Destacó que la nueva empresa “se ha preocupado más, los camiones son nuevos y es una licitación que tiene casi un año. Veremos cuando pasen cuatro años en qué situación está. Nosotros nos preocupamos para que estén de la mejor manera los trabajadores, lo demás es cuestión de la empresa. Hoy están trabajando en las condiciones que corresponden al convenio colectivo de trabajo”, garantizó.

Elecciones 2019

Finalmente se le preguntó sobre la campaña del partido CET –por la Cultura, la Educación y el Trabajo-, que hasta ahora no ha definido ningún apoyo a los candidatos a estamentos ejecutivos. “Yo participo en el cuarto lugar de la lista de legisladores, el partido está trabajando y el compañero Pedro Velázquez es segundo candidato a legislador y secretario general. La lista la encabeza el compañero de Ushuaia Sergio Niz”, dijo.

“Nosotros llevamos candidatos a legisladores y concejales de Río Grande y de Ushuaia. Si hay alguna otra decisión, seguramente el secretario general verá en los próximos días si ha recibido alguna directiva nacional”, expresó, teniendo en cuenta la pertenencia al peronismo y la reunión de ayer de la mesa partidaria, donde aparece Bertone con la ex presidente Cristina Kirchner.

“Por ahora tenemos que seguir insistiendo en que el movimiento obrero no solamente tiene que presentar candidatos a legisladores, sino que hay que pensar en que el movimiento obrero vuelva a tener un diputado y un senador en las elecciones de octubre”, concluyó.