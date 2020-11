“Vamos bien y habría consenso para trabajar en un dictamen definitivo”

El jefe de la bancada oficialista destacó no sólo la exposición de los funcionarios que pasaron por las comisiones sino el nivel de consultas de los legisladores de la oposición. Consideró que habría consenso para empezar a trabajar en un dictamen cuando finalicen las reuniones, ante la voluntad de dotar de la herramienta presupuestaria a la gestión. Valoró particularmente la presentación de la cartera de Salud, si bien sostuvo que no habría sido posible desarrollar el trabajo de contención de la pandemia sin el resto de los ministerios. Adelantó un plan Progreso II, de asistencia al sector privado, ya no para la emergencia sino apuntando al desarrollo.

Río Grande.- El legislador de FORJA Federico Greve, jefe de la bancada oficialista, realizó una evaluación del paso de los funcionarios por la comisión de economía de la Legislatura provincial y confió en arribar a un consenso para dictaminar una vez que concluya la agenda de reuniones.

Por Radio Universidad 93.5 sostuvo que “pasaron funcionarios de varias carteras del Ejecutivo provincial, haciendo una explicación pormenorizada del presupuesto de cada una de las áreas. Hicieron una diferencia entre las acciones que se llevaban antes y las políticas públicas. Cada uno hizo una exposición concisa primero, presentaron el presupuesto y todos tienen su método de trabajo. En la mayoría de los casos hubo diapositivas y en otros se nos entregó un escrito a la Legislatura. Luego de la exposición se hizo una ronda de preguntas de cada legislador sobre las deudas que pueden surgir”.

Ayer estuvieron las autoridades del Banco Tierra del Fuego, también la Ministra de Obras Públicas, que “hizo una extensa exposición sobre las obras de la provincia. Se habló de los temas de actualidad y de lo proyectado, no solamente lo que se hizo en este año de pandemia. Pareciera que no fue tanto pero estaban contentos desde el Ministerio porque se había avanzado bastante con obras menores, como el acondicionamiento edilicio de las escuelas. No por ser menores dejan de ser importantes por la función que cumplen y en eso hubo un saldo muy positivo”, consideró.

Respecto de la presentación de la Ministra de Salud, destacó que “hizo un detalle de cómo recibió la cartera y de la situación de la provincia. También el Ministro de Economía hizo un detalle muy pormenorizado de la situación económica de la provincia. Lo de Salud fue destacable porque tuvieron que ponerse a trabajar en un presupuesto en medio de una pandemia. Hay sectores del gobierno provincial que no han trabajado o han hecho teletrabajo, y el Ministerio estuvo en la primera frontera”.

“El Ministro de Economía expuso los 36 mil millones de deuda que dejó la gestión anterior, con detalle de cada punto. Uno ahora está viendo compartimientos estancos, cada una de las carteras, que están defendiendo lo que se hizo y lo que piensan hacer el año próximo. En una pandemia como la que tenemos hoy, con la posibilidad de que venga una vacuna o no, no hay certidumbre de si va a cambiar la situación ni qué va a pasar la semana próxima”, advirtió.

Consultado sobre el Laboratorio del Fin del Mundo, aclaró que “todavía no pasaron las autoridades. La persona que está a cargo hoy tuvo un problema y solicitó aplazar la reunión, que se va a realizar en los próximos días. Ahí vamos a escuchar lo que tenga para decir”.

“Es destacable lo que hace Salud, que están ocupados todo el tiempo por la situación de los fueguinos. Así como uno critica algunos sectores, esto hay que destacarlo. Hubo un trabajo interdisciplinario entre el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Obra Pública, Educación. Sin eso no se podrían haber dado las ayudas que se dieron y haber llegado con el programa Progreso a través del Ministerio de Producción”, subrayó.

Progreso II

En cuanto a la presentación del BTF, dijo que “lo más destacable de lo que manifestaron, así como lo dijo el ministro jefe de gabinete y el de economía, es que están analizando ayudas para lo que se llamaría el Progreso II, con un sentido productivo y de desarrollo. La primera etapa fue netamente de asistencia ante la urgencia de la pandemia, para pagar sueldos, alquileres; y ahora se busca continuar acompañando al sector privado porque en tres o seis meses tampoco va a cambiar mucho la situación”.

“El banco explicó que tenían 550 millones de pesos otorgados por el plan Progreso, con lo que ayudaron a empresas y personas. Desde la oposición se hizo una pregunta muy atinada, respecto de a quiénes se habían otorgado estos préstamos, y Daniel Peralta explicó que el 83% se dieron en una franja de hasta 5 millones de pesos. Se pudo determinar que fueron pequeños empresarios y comerciantes, no eran grandes empresas. La mayoría fueron empresas relacionadas con la economía diaria”, aseguró, como también que el remanente de los mil millones de la capitalización será volcado para el Progreso II.

Aprobación viable

Con respecto a la fecha de sesión para aprobar el presupuesto, aclaró que “tenemos que terminar de ver cómo queda el cronograma. Queda reprogramar la reunión con el Laboratorio del Fin del Mundo, hay otras reuniones la semana próxima, y luego veremos si están los consensos para emitir un dictamen. Por lo que puedo percibir de los bloques de la oposición, todos han tenido una participación activa, hicieron preguntas adecuadas a cada funcionario y se van evacuando dudas. Lo que no se responde, luego se acerca a la Legislatura, si no tuvieran la información. Creo que vamos bien y habría consenso para empezar a trabajar en un dictamen definitivo. Una vez terminadas las reuniones entiendo que estaremos trabajando en eso”, adelantó.

“Tenemos que ver cómo sale el presupuesto nacional y cómo quedan las partidas para la provincia. Eso nos va a dar una certeza de la ayuda que se pueda dar y sería una tranquilidad para los fueguinos y para el gobierno. De esto también depende el tratamiento del presupuesto provincial. Como herramienta de políticas públicas, la aprobación del presupuesto es elemental”, remarcó.

“La Legislatura tiene cinco bloques y tenemos muy buen trato con todos ellos, más allá de las diferencias ideológicas o metodológicas. Tenemos ex intendentes, ex legisladores, ex funcionarios con mucha experiencia y cada uno está bien plantado en el lugar donde está. Ahí está la riqueza del trabajo que se hace en la Legislatura. La relación con el MPF es buena, somos una alianza de gobierno y podemos tener nuestras diferencias y coincidencias, pero trabajamos en forma conjunta y las veces que nos juntamos con los funcionarios antes de que concurran a la Legislatura participamos los bloques de FORJA y MPF para evacuar las dudas antes de la reunión y llegar con una base de trabajo hecho”, concluyó Greve.