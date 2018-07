El concejal riograndense advirtió sobre una profundización de la crisis social que se puede traducir en alta conflictividad, si no se pone un freno al rumbo económico. Desde el Concejo se reciben a diario pedidos de ayuda económica, en lugar de los reclamos habituales por problemas de servicios. También adelantó su apoyo a la adhesión a la ley antidoping, con la incorporación del mismo requisito para los candidatos a cargos electivos.

Río Grande.- El concejal riograndense Raúl Von der Thusen expuso su preocupación por Radio Universidad 93.5 frente a la crisis que se profundiza día a día y un horizonte de más ajuste que agravará la situación.

Advirtió que, de no ponerse un freno a estas medidas, habrá un gran estallido social. “El Concejo es la caja de resonancia de las situaciones que atraviesan los vecinos. Lo que estamos notando es que los vecinos se acercan ya no por un problema con una calle o con servicios, sino por la falta de empleo, por los precios que han aumentado, y en la mayoría de los casos solicitan un subsidio. Por carta orgánica el único autorizado a dar subsidios es el Ejecutivo y los concejales no tenemos forma de ayudar, salvo lo que ponemos de nuestro bolsillo, dentro de lo que podemos. Ahí nos damos cuenta de que la ciudad no solamente ha crecido de una forma explosiva, sino que ha crecido la necesidad de la gente”, subrayó.

“El Concejo Deliberante es la caja de resonancia y estos problemas de los vecinos no son culpa de una gestión del municipio, porque están pidiendo ayuda y, si los encargados de detener esto no lo hacen, vamos a terminar en un gran estallido social en poco tiempo”, alertó.

Consultado sobre el funcionamiento de los servicios en general, se refirió a las mejoras en el transporte de colectivos. “El servicio está funcionando muchísimo mejor respecto de cómo funcionaba antes”, sostuvo, y marcó como falencia el equipamiento de rampas para discapacitados en todas las unidades, que solamente tendrían algunas. “Uno no se puede quejar pero hay que estar atentos a los controles, para que las unidades que están en la calle tengan su mantenimiento como corresponde”.

“El boleto estudiantil está subsidiado en un 100% y ahora estamos trabajando para lograr que lo mismo se aplique para los jubilados. El subsidio está absolutamente cubierto por el municipio y así lo establece la ordenanza. Se pagan 135 mil por unidad por mes, y tiene que haber 22 unidades en funcionamiento, de lo contrario ese subsidio no lo cobran”, indicó.

También dio cuenta del aumento del corte de boleto, por un mejor funcionamiento y también por la crisis. “Ya se está hablando de 14 mil usuarios en la ciudad y hay más corte de boleto porque el servicio está funcionando mejor que la empresa que lo tenía anteriormente. Por otro lado en el centro existe el estacionamiento medido, que se sigue ampliando, y a algunos vecinos les conviene más ir a trabajar en colectivo. Son varias condiciones que ayudaron a que el corte de boleto haya aumentado”, dijo, al margen de la pérdida de poder adquisitivo que lleva a prescindir de taxis o remises.

El edil marcó su desacuerdo con la extensión de las cuadras alcanzadas por el estacionamiento medido, dado que “se prevé llegar a las 75. Me parece que el municipio no está en condiciones de manejar de forma adecuada las 25 cuadras que hoy tiene y menos va a poder administrar 75. Desde febrero a mayo el Ejecutivo recaudó cuatro millones de pesos, en cuatro meses”, aseguró, y dio a conocer un pedido de informes para saber el destino de ese dinero, porque “tengo la fuerte sospecha de que termina depositado en la cuenta de la Universidad de La Plata, que giraría lo que corresponde al municipio. Es lo que sospecho, y ese dinero son fondos públicos que deben ir a una cuenta del municipio. Esos fondos los debe distribuir el municipio y no la Universidad de La Plata. Los funcionarios que fueron consultados sobre esto en una reunión no supieron contestar, y no sabían cuánto se recaudaba. Eso significa que no están teniendo un control real de la cuenta. La ordenanza dice que el 12% se paga a la Universidad por la administración, el 10% va a programas de discapacidad y el 78% al transporte público de pasajeros. Pero no supieron decirnos adónde va a parar ese 10% para discapacidad y en qué programa lo aplicaron. Me parece que es grave”, consideró.

“Hace dos meses presenté un proyecto de ordenanza para que el municipio publique en la página web estos fondos, pero el intendente lo vetó. Esto me parece de gravedad institucional porque los vecinos deben saber adónde va a parar esa recaudación y debe estar reflejada en la página web”, reclamó.

Agregó que se realizó una encuesta y “el 80% está disconforme con el servicio de estacionamiento medido. Si el servicio no funciona hay que mejorarlo. Yo he planteado modificaciones y, si las cumplieran, hoy estaríamos hablando de un servicio que funciona correctamente”.

Por otra parte, dio cuenta de la mejora en la transparencia del Concejo Deliberante, que era una asignatura pendiente. Afirmó que ahora se puede conocer el detalle del personal, presupuesto, las ordenanzas aprobadas, los asesores de los concejales, por la web oficial. “Hoy está el presupuesto de cada concejal, de los trabajadores en planta política. Hay una solapa que se llama ‘transparencia’ y están los temas financieros del Concejo. La carga de datos la realiza la Secretaría Administrativa del Concejo, desde el área de informática, junto con el contador general. Todavía no está completa la información porque la primera carga es engorrosa, pero con las actualizaciones va a ser todo más rápido”, confió.

Como problemas por resolver en la ciudad, dijo que “todos los días recibe quejas de vecinos por la falta de agua o baja de presión”, y estimó que todavía no debe estar funcionando a pleno la planta de agua o debe haber algún inconveniente, porque son “barrios completos sin agua”, subrayó.

“Otro problema son los perros sueltos. El problema ha explotado y es incontrolable, por falta de control municipal por un lado, y falta de tenencia responsable de los vecinos. El año pasado superaban los 12 mil perros y este año deben ser 14 mil, porque no se han visto campañas masivas de castración. Yo planteo una castración masiva por 90 días con colocación de chip, para poder controlar, y además esto permite una recaudación a la municipalidad”, observó.

Ahora serán nueve

Respecto de la nueva conformación del Concejo Deliberante luego del proceso electoral de 2019, dijo que se incrementarán dos concejales y serán 9 en total. “Lo que dice la carta orgánica hay que respetarlo y ya estábamos en condiciones de ser 9 concejales en las anteriores elecciones, pero esto no se aplicó. El presupuesto es exactamente el mismo si somos siete, nueve o doce concejales, porque la carta orgánica establece el 8% del presupuesto para el Concejo. Los concejales ganaremos menos y tendremos menos asesores, pero los nueve concejales no van a generar un nuevo gasto para el municipio. No se puede superar el 8% y, de hacerlo, sería un delito. Nadie podría elaborar un presupuesto por encima de ese techo”, aseveró.

Antidoping, a favor

Finalmente adelantó su acompañamiento a la adhesión a la ley antidoping que aprobó la Legislatura, incluso con la ampliación que propone el radical Paulino Rossi, para extenderla a los candidatos. “Yo estoy muy de acuerdo con este proyecto y ni debería existir una ley para que nosotros nos tengamos que hacer este tipo de estudio. Hay un proyecto del concejal Rossi que presentó el año pasado y planteaba justamente lo mismo. Yo ya le di mi apoyo cuando lo presentó y él mismo puede solicitar la adhesión a la ley provincial y agregar otro articulado, para que los candidatos también se hagan el estudio, no me parece nada alocado, aunque algunos han planteado hasta la inconstitucionalidad de la norma. Tendrán que ir a la justicia y plantearlo en ese lugar. De mi parte va a haber un apoyo a esta normativa y vamos a ser los primeros en hacernos los estudios. Más allá de que los concejales no tengamos la responsabilidad de perseguir el narcotráfico, somos representantes de los vecinos y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, hacer las cosas en nuestros cabales. No podemos estar aprobando un proyecto bajo los efectos de estupefacientes, así que yo aplaudo lo que ha hecho la Legislatura y veremos si podemos hacer lo mismo acá”, concluyó.