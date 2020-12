“Vamos a seguir trabajando todo el verano, porque es mucha la gente con secuelas”

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el intendente de Río Grande recorrió las instalaciones del centro de rehabilitación post COVID ubicado en Mamá Margarita y anunció la creación del primer Centro Municipal de las Infancias. Será un espacio de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las dificultades de neurodesarrollo y nutrición en niños y niñas, si bien todavía el eje está puesto en el control de la pandemia. Aseguró que los hisopados que realiza el laboratorio municipal arrojan entre un 30 y un 50% de positividad, y “todavía estamos en transmisión comunitaria”. Hizo un fuerte llamado a la población para mantener los cuidados ante la llegada de las fiestas y las vacaciones. Se intenta evitar un rebrote, tanto por la salida de fueguinos de una zona de transmisión viral que podría afectar otras localidades, como por el ingreso de turismo interno. Advirtió que la vacuna tardará en llegar “y no sabemos cuándo estará inmunizada toda la población”. Respecto de las secuelas, señaló que son muchas y actualmente alrededor de 40 pacientes realizan tareas de rehabilitación en el espacio inaugurado la semana anterior.

Río Grande.- El intendente Martín Pérez, acompañado por la secretaria de Salud Eugenia Cóccaro; el director general del centro de rehabilitación Mamá Margarita, Mauro Dotto y su equipo médico, visitó ayer las instalaciones donde se inauguró la semana pasada un centro de rehabilitación post COVID, con motivo de recordarse el Día de las Personas con Discapacidad.

Por FM Master’s se refirió a este nuevo rol del municipio para contribuir en la rehabilitación respiratoria, “que es la mayor secuela que tiene esta enfermedad. Hay entre 35 y 40 pacientes que se están empezando a rehabilitar y vamos a seguir trabajando todo el verano, porque es muchísima la gente que se ha contagiado y ha tenido secuelas. Yo he planteado la importancia de que sigamos siendo responsables con los cuidados, porque se acercan las fiestas, seguramente nos vamos a reunir con mayor cantidad de personas y tenemos que entender que hasta que no llegue la vacuna la situación de la pandemia no está resuelta”, dijo.

“Vuelvo a pedir una vez más a los vecinos y vecinas que sigan siendo responsables, para evitar que proliferen los contagios, que vuelva a crecer la curva y a saturarse tal vez las instalaciones del hospital. No queremos volver a una situación difícil como nos tocó vivir en el laboratorio, o en el centro de atención de pacientes COVID del municipio. Tendremos que afrontar la nueva ola de contagios que venga cuando comience el invierno, si es que todavía no llega la vacuna, con una mayor conciencia de nuestra sociedad para cuidarnos y protegernos”, planteó.

Advirtió que la vacuna tardará en llegar y la provincia se enfrenta con las consecuencias de las aperturas: “Por lo que uno habla con la gente que entiende, recién ha comenzado una primera etapa de vacunación en un país de Europa. Esto es positivo y lo celebramos, pero también entendemos que la vacunación en Argentina va a llevar un tiempo. Esperemos que sea lo antes posible, pero en ese tiempo es cuando más precauciones debemos tomar. No estamos hablando de cerrar todo, sino de no perder de vista el horizonte de que la pandemia todavía existe en nuestra ciudad, y que seguimos con transmisión comunitaria”, remarcó.

Precisó que “entre el 30 y el 50% de los casos que hisopamos en el laboratorio municipal son positivos, por lo cual la positividad sigue siendo alta en nuestra ciudad. No tenemos que perder de vista que estamos en una situación en la que nos tenemos que seguir cuidando mucho”, reiteró.

Centro de infancias

Por otra parte el jefe comunal anunció la creación del primer centro municipal de infancias. Durante el acto “la Secretaria de Salud comentó la decisión política que he tomado de crear un centro municipal de las infancias. Va a ser un lugar donde específicamente podremos trabajar en la atención temprana de cualquier patología que puedan tener nuestros niños, hasta los 14 años. Vamos a disponer de un equipo profesional y un espacio adecuado donde podamos trabajar esa primera etapa de infancia. La demanda es enorme por enfermedades que prevalecen en nuestra ciudad y por eso hemos tomado esa decisión”, explicó.

“Esto nos permite descomprimir de alguna manera el trabajo que se viene haciendo en Mamá Margarita y tener un ámbito más de atención y cuidados para nuestros vecinos y vecinas que no tienen una obra social para atenderse en una institución privada. Ahí es donde tiene que estar el Estado municipal, acompañando y atendiendo las necesidades de nuestra gente”, expresó.

Ingresos y salidas en vacaciones

Consultado sobre los riesgos ante los ingresos y egresos en vacaciones, dijo que es un tema que “venimos hablando con el gobierno y con el resto de las provincias. Yo estoy en comunicación con el intendente de Río Gallegos, hablando permanentemente para ver de qué manera podemos coordinar mejor los esfuerzos, porque va a haber mucha gente que va a salir de la provincia. Eso está permitido y seguramente habrá mucha gente que ingrese. Estando nosotros en una situación de transmisión comunitaria en nuestra ciudad, los que tenemos que tener cuidado somos nosotros, y en todo caso no llevar el virus a otros lugares donde la situación está más controlada”, manifestó.

“Sin ánimo de alarmar, tenemos que seguir siendo responsables. Es la prioridad que tenemos y hay que entender que debemos seguir cuidando a nuestros vecinos, por eso ponemos la estructura municipal a disposición en materia sanitaria. Se acercan las fiestas y no queremos que vuelva a crecer la cantidad de contagios, que volvamos a crecer en la curva y eso nos genere una situación compleja”, alertó.

Presupuesto con fondo COVID

Previendo que la pandemia seguirá golpeando el año próximo, el intendente recordó la inclusión en el presupuesto de una partida especial para atender esa demanda. “En el presupuesto municipal que presentamos en el Concejo Deliberante, que ya fue aprobado, una de las prioridades en materia de gastos es sostener la política sanitaria. Hemos creado un fondo COVID para el año que viene, del orden de los 45 millones de pesos, que nos va a permitir sostener la política sanitaria el año que viene. Uno supone que va a llegar la vacuna pero también tenemos que ser conscientes de que no sabemos cuándo va a estar inmunizada toda nuestra sociedad”, expuso.

“Hemos decidido priorizar el gasto el año que viene para seguir cuidándonos, en el centro de rehabilitación en mamá Margarita hemos puesto una unidad específica para atender a la gente que ha estado contagiada y tiene secuelas. Esto era muy necesario para muchos vecinos de la ciudad que padecen las consecuencias de este virus y afecta diferentes órganos del cuerpo, el corazón, los pulmones. Es compleja la situación y Río Grande ha atravesado un momento muy difícil, porque este año ha sido demasiado complejo. Espero que el año que viene podamos encarar un año distinto, más positivo y con otras perspectivas”, deseó.

Plan de vacunación

Consultado sobre la preparación para el momento en que comience el plan de vacunación en la ciudad, y si cuenta con profesionales, aseguró que “tenemos todo contemplado, ya estamos en contacto con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia en materia sanitaria, hemos dispuesto toda la estructura sanitaria de la ciudad. Tenemos tres centros de salud en funcionamiento y estamos ampliando el centro de salud de Chacra XIII, que es una obra muy importante. Este verano vamos a comenzar con la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio Chacra XI, que ha crecido mucho en la ciudad. Son muchos los profesionales con los que contamos en el municipio para que estén a disposición de la vacunación de los vecinos y vecinas, llegado el momento”, dijo.

Obras municipales

En materia de obras, destacó que “estamos trabajando mucho con el gobierno nacional y estamos muy agradecidos por el acompañamiento, que nos ha permitido ampliar la cantidad de obras que teníamos previstas, en materia de pavimentación, de obras de saneamiento para los barrios. Este verano vamos a estar trabajando muy fuerte para resolver problemas estructurales en materia de provisión de agua, sobre todo en margen sur. Estamos construyendo una nueva planta de rebombeo para inyectar mayor presión. Estamos trabajando también en infraestructura de servicios, para poder terminar y entregar más de 200 lotes en la zona del barrio Bicentenario de la ciudad. Es una zona que necesita la finalización de esas obras de infraestructura y poder llevar viviendas a ese lugar, para empezar a resolver la demanda habitacional, que es enorme en Río Grande”.

“Hay obras civiles que estamos trabajando con el gobierno nacional. En el caso de Chacra IV hay un gimnasio comunitario muy importante que nos va a permitir trabajar en deportes de contacto, boxeo, artes marciales. Son actividades que antes de la pandemia tenían una demanda enorme de nuestros jóvenes y queríamos potenciar esa tarea para el año que viene”, agregó.

“Lo que teníamos pensado a principios de este año tuvimos que guardarlo en un cajón lamentablemente y ocuparnos de la urgencia, de las mayores necesidades de nuestra gente, como consecuencia de la pandemia. No solamente en materia de salud, donde nos ocupamos y mucho, sino también en materia social, donde las consecuencias han sido muy grandes. Hemos tenido que invertir un recurso enorme en asistencia social a muchísimos sectores que lo necesitan y todavía no pueden llegar a fin de mes. Uno de los desafíos hacia adelante es trabajar en conjunto, fundamentalmente en Río Grande, que ya venía golpeada en los últimos cuatro años por el gobierno de Mauricio Macri y esta pandemia acentuó la crisis. Entre todos tenemos que generar nuevos desarrollos productivos para la ciudad, nuevas inversiones, nuevos puestos de trabajo. Ese desafío lo estamos encarando con una enorme responsabilidad”, concluyó.

La rehabilitación post COVID

Cabe recordar que ante las secuelas respiratorias, físicas y psicológicas, el municipio puso en marcha la semana pasada un área de Rehabilitación Multidisciplinaria para ayudar a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad, desarrollando estrategias de recuperación y ofreciendo tratamientos de rehabilitación a las personas recuperadas de COVID.

La unidad cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales, entre ellos médicos, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, especialistas en ejercicio y licenciados en nutrición, que desarrollan un programa que se ajusta a las necesidades de cada paciente. A su vez, los pacientes cuentan con los instrumentos y materiales correspondientes para llevar adelante su rehabilitación.

El ingreso se realiza previa evaluación médica y los pacientes se dividen según la gravedad de las secuelas. Los que tienen secuelas graves y moderadas trabajan de manera individual con los profesionales y los leves se rehabilitan en pequeños grupos.

Las más recurrentes son respiratorias y las psicológicas, como ataques de angustia y de pánico, pero también hay secuelas nutricionales por la pérdida de masa muscular, según informó el Dr. Dotto.

En dependencias municipales se realizan espirometrías, ergometrías, ecocardiogramas y electrocardiogramas a los pacientes; los kinesiólogos realizan evaluaciones respiratorias y físicas para determinar la mejor estrategia de rehabilitación, mientras que la fonoaudióloga asiste a quienes, producto de la ventilación mecánica y de la intubación prologada, tienen dificultad para hablar y deglutir alimentos.

En general se establecen unas 20 sesiones para pacientes con secuelas graves, entre 12 y 15 para pacientes con secuelas moderadas, y 10 para pacientes con secuelas leves, si bien hay un seguimiento posterior para evaluar el progreso y ver si son necesarias más sesiones.

Los que requieran de este servicio deben pedir un turno con el médico clínico del centro, quien clasificará a los pacientes en base a la gravedad de las secuelas para diseñar la terapia de rehabilitación, acorde a sus necesidades.