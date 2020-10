“Vamos a seguir denunciando las irregularidades que encontremos en la DPE”

Respecto de la denuncia contra el ex titular de la DPE, Alejandro Ledesma, Moisés Solorza consideró que era una obligación como funcionario público realizarla, tras detectarse el pago de materiales que nunca ingresaron al patrimonio. La fiscalía pidió la imputación de Ledesma y habrá nuevas denuncias en caso de detectarse más irregularidades, advirtió Solorza. Pidió “que no se enoje nadie porque exigimos o porque denunciamos, porque se necesitan respuestas ante el deterioro brutal en que encontramos a nuestra provincia”.

Río Grande.- El secretario de Energía Moisés Solorza dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la denuncia contra Alejandro Ledesma, anterior titular de la DPE.

Respecto de la denuncia penal contra el ex titular de la DPE, cuya imputación penal fue solicitada por la fiscalía, dijo que “han surgido muchas irregularidades y las vamos a seguir denunciando. No podemos convalidar maniobras que son nocivas para la administración pública y merecen un esclarecimiento concreto. Esto tiene nombre y apellido y deben dar las explicaciones que correspondan ante la justicia. Debemos cuidar los intereses de los fueguinos y debemos denunciar todo acto que sea impropio donde puede haber perjuicios al Estado. Entregar material que no existe merecía ser denunciado, porque es nuestro deber hacerlo desde la función pública. La justicia llamará a quien tenga que llamar para que dé las explicaciones”, manifestó.

“Si hubiéramos tenido una transición como corresponde a un proceso democrático, hubiera sido un tiempo muy rico para evaluar lo que estamos encontrando, pero hubo una nula colaboración de la gestión anterior para acercar documentación. Nosotros vamos a acercar toda la documentación que haga falta porque así lo ha encomendado el señor gobernador cada vez que encontremos este tipo de desvíos e irregularidades. No nos tiembla el pulso quién sea el involucrado para ir a la justicia, al Tribunal de Cuentas y dar cuenta de las barbaridades que han existido y no fueron puestas en mejorar la calidad del servicio a la gente”, sentenció.

Cabe recordar que la denuncia fue radicada a fines de agosto por el pago de más de dos millones a una empresa que nunca entregó los materiales. “Fueron distintos elementos para el tendido de líneas de la ciudad. Va desde postes a cables, morsetos, las lámparas, todos elementos que forman parte de una línea. Luego de la auditoría no supieron decir dónde estaban todos esos materiales. Si se libró dinero público para la compra de materiales y esos materiales no están, hay que denunciarlo y que el personal involucrado dé las explicaciones que corresponden hasta que se dilucide quién fue el responsable de haber erogado este dinero. Claramente esto tiene un direccionamiento, porque tiene nombre y apellido”, afirmó.