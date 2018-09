“Vamos a esperar su presentación el día lunes, para poder analizarlo de forma exhaustiva”

Así lo afirmó Rosana Bertone, tras la reunión que los gobernadores mantuvieron con el presidente Mauricio Macri en el día de ayer en la Casa Rosada. El Presidente no logró que firmaran nada y el debate continuará en Diputados. Nicolás Dujovne irá al Congreso el lunes para explicar el Presupuesto que será enviado entre el viernes y el sábado. Por su parte Bertone mantuvo que “nosotros ratificamos nuestra posición de que sin crecimiento, no hay producción, ni trabajo, ni industria, por eso creemos que es fundamental apuntalar el consumo interno”.

Río Grande.- El presidente Mauricio Macri recibió en el día de ayer en la Casa Rosada a gobernadores y ministros de veinte provincias, durante una reunión de casi dos horas para dar una clara señal de calma a los mercados y a los inversores extranjeros en función de cumplir con una de las metas centrales pautadas por el Fondo que es alcanzar el año que viene un presupuesto que se acerque al déficit cero y que acompañe las políticas esgrimidas desde el Gobierno para encauzar la economía de la Argentina.

Una muestra de buena voluntad y de respaldo político al Gobierno en su deseo de avanzar con un presupuesto “equilibrado y con déficit realista” acorde a los lineamientos pautados por el FMI, así, el presidente Mauricio Macri selló ayer con unos 20 gobernadores las bases centrales del proyecto de las cuentas públicas para el 2019 aunque las definiciones de la letra chica de ese proyecto se deberán cerrar desde el lunes próximo en el Congreso.

De la reunión participaron los gobernadores Gildo Insfrán de Formosa, Juan Schiaretti de Córdoba, Juan Manuel Urtubey de Salta; Alberto Weretilneck de Río Negro, Gerardo Morales de Jujuy, Lucía Corpacci de Catamarca, Juan Manzur de Tucumán, Sergio Uñac de San Juan, Hugo Passalacqua de Misiones; Domingo Peppo de Chaco, Sergio Casas de La Rioja, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Mariano Arcioni de Chubut, Omar Gutiérrez de Neuquén, Horacio Rodríguez Larreta de CABA, María Eugenia Vidal de Buenos Aires, Gustavo Valdés de Corrientes, Alfredo Cornejo de Mendoza y Rosana Bertone en representación de Tierra del Fuego, mientras que Entre Ríos y Santa Fe enviaron a sus ministros de economía.

Si bien Macri logró la foto con los gobernadores, lejos quedó de representar la idea del ‘Gran Acuerdo Nacional’ que se esbozó meses atrás, y en ese sentido la postal más nítida fue la conferencia de prensa que se realizó luego de la reunión del presidente con los mandatarios. A ella, además de Frigerio y Dujovne, asistieron gobernadores amigables con la Rosada como lo fueron Juan Manuel Urtubey y Omar Gutiérrez, además del radical Gustavo Valdés, donde sólo se refirieron al acuerdo tácito entre los mandatarios para que avance el Presupuesto en el Congreso.

Cabe remarcar que todo comenzó con intensas jornadas de trabajo desde muy temprano, cuando 17 gobernadores se reunieron en el CFI, reunión que se sumó posteriormente el ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien planteó la necesidad de lograr la sanción del presupuesto del próximo año.

Posteriormente, algunos gobernadores, entre los que se encontraba la gobernadora Rosana Bertone se reunieron con la cúpula de la CGT, y una vez concluidas las reuniones en el CFI, se continuó en la Casa Rosada, donde el Presidente Mauricio Macri convocó a los jefes de estado provinciales.

“Desde Tierra del Fuego vamos a llevar nuestra mirada productivista, sin desatender las necesidades sociales de nuestra gente”

Luego de concluida la reunión con el presidente Macri, la gobernadora Bertone señaló que “como cuestión central podemos decir que necesitamos un plan de crecimiento. Nosotros ratificamos nuestra posición de que sin crecimiento, no hay producción, ni trabajo, ni industria. Por eso creemos que es fundamental apuntalar el consumo interno. Estamos convencidos en que la crisis no la pueden pagar los más vulnerables de la Argentina. Vamos a esperar a ver cuál es el Presupuesto que finalmente la Nación presente el día lunes, para poder analizarlo de forma exhaustiva. Desde Tierra del Fuego vamos a llevar nuestra mirada productivista, sin desatender las necesidades sociales de nuestra gente”.

Finalmente, la mandataria destacó que como viene sosteniendo “en todos los ámbitos, voy a defender los intereses de Tierra del Fuego y hacer oír nuestra voz, para trabajar con una visión federal y priorizando la producción y el empleo”.

Repercusiones del encuentro en Casa Rosada

Si bien Mauricio Macri consiguió la foto con los gobernadores en la previa de la presentación del Presupuesto 2019 pero no logró que firmaran nada y el debate continuará en Diputados.

El presidente Macri agradeció en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada a todos los gobernadores presentes “el esfuerzo y acompañamiento” que están haciendo las provincias para transitar la crisis cambiaria y los embates de la economía que sufre la Argentina, y resaltó también “la comprensión” y el apoyo que hubo a la Casa Rosada más allá de las banderas políticas de cada gobernador.

Al término de esa reunión, hubo una presentación formal en el Salón de Pueblos Originarios.

Al respecto el ministro del Interior Rogelio Frigerio expresó que “hemos encontrado un acompañamiento y respaldo de los gobernadores al Presidente para lograr un presupuesto equilibrado y con un déficit acorde a las necesidades del país”, enunció al finalizar la reunión de Macri con gobernadores.

Lo escoltaba el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los gobernadores Juan Urtubey (Salta), Gustavo Valdés (Corrientes) y Omar Gutiérrez (Neuquén), casualmente, estos mandatarios provinciales que acompañaron la conferencia de prensa son los que están en muy buenas relaciones con Macri.

Por su parte Dujovne manifestó que fue el “broche de un trabajo de varios meses”, al evaluar esa foto de Macri con 20 gobernadores, siendo que no se sumaron a la partida los díscolos peronistas Alberto Rodríguez Saá de San Luis, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Carlos Verna de La Pampa, y Gustavo Bordet de Entre Rios, siendo que tampoco estuvo el gobernador socialista de Santa Fe Miguel Lifschitz, que envió a su ministro de Economía.

Puntos que tendrá el próximo Presupuesto nacional, donde la discusión real pasa por los impuestos

Macri logró salvar la baja de Ingresos Brutos, pero no pudo mantener la disminución de Bienes Personales que seguirían tributando 1%, una ventaja que el Gobierno ofreció para impulsar el blanqueo y que ahora vuelve a confirmar que la única regla clara en la Argentina es que los gobiernos no cumplen sus compromisos.

Para compensar el recorte del gasto del presupuesto mayor al 1,3% del PBI, se acordó la postergación de la rebaja al impuesto a los sellos, se sostendrá la rebaja al impuesto a los Ingresos Brutos y se gravará el impuesto a los bienes personales en el exterior, pero todos estos gravámenes que se incluirán en una adenda del presupuesto quedaron para su definición en el Parlamento desde el lunes próximo cuando el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de presupuesto 2019 a la Cámara de Diputados. A partir de allí, el Gobierno encarará otra pulseada política con diputados y senadores.

Dujovne y Frigerio no quisieron exponer públicamente los lineamientos de metas fiscales para el año que viene, pero según en una reunión previa en el Consejo Federal de Inversiones con los gobernadores y ministros de Economía provinciales los representantes del Gobierno deslizaron algunos números de proyecciones. Así se establecerá para el año que viene un crecimiento de la actividad económica de cero puntos, una inflación del 23% y un dólar a 42 pesos.

Tampoco quedó aun en claro cómo harán los gobernadores para absorber el costo de un recorte presupuestario tan elevado como el que exige el gobierno central, a pesar de que se evalúan alternativas desde la Casa Rosada que van de la transferencia de gastos por el recorte de subsidios al transporte y a la tarifa social a las provincias.

También se contemplaría una compensación con ampliación impositiva al recorte del Fondo Sojero que cubría una amplia gama de obras públicas en las provincias para el 2019 de 26.000 millones de pesos, donde se podría compensarse esta poda con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional o con el Fondo de Garantía del ANSES, pero tampoco quedó sellado en la reunión de Macri con los gobernadores y ello quedará librado al debate parlamentario.

“Venimos a dar un apoyo al Gobierno en el consenso que necesita la Argentina en estos momentos para lograr un equilibrio en las cuentas y requerir para ello un esfuerzo de todos”, lanzó el gobernador Uryubey en la conferencia de prensa.

El mandatario salteño fue junto con el cordobés Juan Schiaretti uno de los artífices de este acuerdo por el lado del PJ.

A la vez, el gobernador Gutiérrez dijo sin vueltas que era “importante dar esta muestra de apoyo al presupuesto antes de que el Gobierno lo envíe al Congreso, no dar este apoyo sería un golpe institucional”, dijo.

También consiguieron la transferencia de los transportes sin subsidios a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires es un golpe directo a dos de los presidenciables macristas, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Pero no sólo a ellos: el alcalde cordobés Ramón Mestre, el mendocino Suárez y la rosarina Mónica Fein también deberán asumir costos inesperados que obligarán a recortar en otras áreas, algo que puede ser muy peligroso, sobre todo en un año electoral. Es verdad que esto también golpea en provincias con recursos ajustados como Catamarca, pero el costo más fuerte es para distritos que gobierna Cambiemos.

Reunión en el CFI

Antes de la reunión en Casa Rosada, los gobernadores del PJ se reunieron en el CFI, tal cual lo venían haciendo en las últimas semanas, donde los mandatarios provinciales Urtubey y Schiaretti plantearon que se firme un addenda al Pacto Fiscal, pero los gobernadores Verna, Zamora y Rodríguez Saá los cruzaron.

Por tal motivo fracasó la propuesta de Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, quienes pretendían que este martes los gobernadores firmaron en el CFI una addenda al Pacto Fiscal que incluía los cambios que se están negociando en los impuestos, si bien el problema no fue ese, sino que en el texto incluían un apoyo formal a la sanción del Presupuesto.

El pampeano Carlos Verna fue el primero en cruzarlos, luego vinieron los reparos del santiagueño Zamora y el puntano Rodríguez Saá., donde la discusión desbordó lo programático y hubo puteadas como en los buenos encuentros peronistas.

“Es un disparate que nosotros salgamos a respaldar el Presupuesto del gobierno, que lo presenten los funcionarios, lo defiendan y lo debatimos en el Congreso”, fue palabras más palabras menos el argumento de los críticos a emitir un texto.

“No se pudo hacer un comunicado porque no hay acuerdo”, sintetizó Verna a la salida del CFI, confirmando las rivalidades existentes al interior del peronismo, luego de que el gobernador mantuvo un cruce con Urtubey.

Por eso disparó que “hay gobernadores peronistas que están más cerca de Macri que de Perón, confirmando que no adherirá al pacto fiscal pese a las presiones del gobierno”.

“No podemos quedar pegados al ajuste y regalarle la oposición a Cristina”, matizó otro de los gobernadores.

La respuesta en ese sentido llegó horas después, cuando Rogelio Frigerio confirmó que Nicolás Dujovne irá al Congreso el lunes para explicar el Presupuesto que será enviado entre el viernes y el sábado.

No estaba en discusión el respaldo a la norma, dado que a “nadie le conviene que nos quedemos sin presupuesto”, agregó otro de los gobernadores presentes, el tema es como se presentaba para que el peronismo no quede cogobernando y asumiendo parte de la responsabilidad de un proceso económico que todos los estudios indican que será durísimo.

Urtubey contemporizó y trazó la línea argumental que luego repitió ante la prensa: “Vamos a apoyar la sanción del Presupuesto, queremos discutir como se llega al equilibrio fiscal”.

Tanto Verna como Rodríguez Saá fueron dispuestos a dinamitar las conversaciones pero no lograron conmover a sus colegas, que saben que ya lograron torcerle el brazo a Macri en los puntos más conflictivos del Presupuesto, siendo que lograron que Macri aflojara el ajuste por el lado del gasto, sumando ingresos vía retenciones, donde el presidente vulneró así su lazo con el campo, acaso el voto mas fiel al PRO.

Luego de esa reunión cerrada de los gobernadores, se sumó Rogelio Frigerio a la cumbre del CFI, donde el ministro reflotó la idea de firmar la Addenda y no le fue muy bien, como buen político, no insistió, y después que se fue el funcionario de Macri, vino la reunión de los ocho gobernadores más duros con la CGT. No se puede exagerar las consideraciones que se hicieron en ese encuentro sobre el Gobierno nacional y la situación económica y social.

Luego del encuentro en el CFI los gobernadores, con excepción de Carlos Verna y Alberto Rodríguez Saá, se fueron a la Casa Rosada para reunirse con Macri, en una foto que dejó gusto a poco, pese a que la gran mayoría elogió el trabajo de Frigerio para acercar posiciones.