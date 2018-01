“Vamos a continuar controlando que los empleados cumplan con sus deberes”

El titular de la cartera de Gobierno de la provincia José Luís Álvarez advirtió que seguirán aplicando las políticas de control a los empleados de la administración pública y en aquellos casos en no cumplan horarios o adulteren certificados médicos, se les aplicará la exoneración.

Río Grande.- El Ministro de Gobierno José Luís Álvarez se refirió a las exoneraciones en la administración pública por faltas injustificadas y por presentar certificados médicos adulterados. “Es una política de control que hemos llevado adelante durante todo el 2016 y 2017 en el sector de Salud, en el sector Gremial y en el área de Recursos Humanos que tiene que dar por frutos el detectar las situaciones de irregularidad”.

Agregó que “obviamente cuando se detectaron estas situaciones irregulares –hay casos de faltas de casi dos años a su lugar de trabajo- que por falta de la realización de los sumarios administrativos las personas que estaban trabajando o directamente aquellas que no estaban siquiera en la provincia, pero estaban registradas dentro de la base de datos como una vacante, lo cual impide que se la puede reemplazar con personal nuevo”.

Álvarez recordó que “es una decisión de la Gobernadora (Rosana Bertone) el de ordenar el Estado y eso da como resultado evidentemente que las personas que no cumplen con sus deberes de empleados de cumplir con sus horarios de trabajo, ir a trabajar o que cometen delitos como es la adulteración de certificados médicos o bien que no cumplen con las pautas de los permisos gremiales, directamente se les aplica la norma, lo cual genera una situación de mérito puesto que el trabajador que cumple está tranquilo y tiene estabilidad y aquél que no cumple, se le aplica la norma y la sanción más grave es la exoneración o la cesantía y es una política que vamos a seguir llevando adelante”.

El Ministro de Gobierno recordó que “solamente se puede cesantear una persona a través de la garantía de un sumario administrativo, no actuamos con arbitrariedad alguna. A todos los trabajadores que se los ha cesanteado se les ha garantizado sus derechos de defensa y actualmente tienen la vía judicial para reclamar si creen que se les ha vulnerado algún derecho”.