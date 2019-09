Usurparon comedor en la Margen Sur

Una familia que está hace tres meses en la Isla fue ayudada por los responsables del comedor ‘Campanita’ de la Margen Sur. Ahora no lo pueden reabrir porque esta familia no se los quiere devolver y se los usurpó. “Lo levantamos con mucho esfuerzo y la colaboración de un grupo de vecinos; nos llevó dos años construirlo parte por parte y hoy que necesitamos ponerlo al servicio de las familias más vulnerables, no lo podemos hacer”, lamentó el periodista Agustín Arcenegui, quien ya hizo la denuncia correspondiente.

Río Grande.- El periodista Agustín Arcenegui relató que le prestó el lugar a una familia, “se trata de Mariana Moreira, quien tiene a su pareja y un nene. Ellos hace tres meses que están en la Isla y al estar en una situación muy vulnerable, les prestamos el predio por un tiempo, pero ahora que necesitamos reabrirlo, no se quieren ir y no podemos cumplir nuestra función de comedor”.

Arcenegui recordó que “fueron dos años de trabajo para construir nuestro comedor ‘Campanita’; hoy con mucha bronca nos encontramos que nos usurparon el lugar, muchas veces les ofrecimos el lugar a los distintos sectores políticos para crear un ámbito de participación para poder seguir conteniendo a los chicos y lamentablemente no les importó”, lamentó.

Agregó que “hay sectores que siguen promoviendo este tipo de práctica para quedarse con el esfuerzo y sacrificio de otros mientras los que tienen que velar para que esto no suceda siguen de campaña y la justicia tiene su tiempo”.

El periodista aseguró que “hoy empieza otra lucha no será la primera ni la última. Esas instalaciones la levanté con mi esfuerzo y sacrificio, con gente que confío en mí. Era un espacio para los chicos, no para mí ni para mis hijos -aclaró- y todos saben bien cómo trabajamos en ese lugar; todos tienen sus tiempos los chicos no y yo tampoco”.

Finalmente reveló que ya hizo la denuncia correspondiente. “Vamos a recuperar lo que nos pertenece”.