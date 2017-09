Ushuaia será sede del acto central del 2 de abril

El proyecto fue impulsado por el senador Julio Catalán Magni, y en realidad establece como sede a Puerto Argentino. Transitoriamente se realizará en Ushuaia, mientras continúa el reclamo de soberanía. Espera que para fin de año Diputados lo convierta en ley. El senador además habló de la carrera a octubre y cargó contra los candidatos Martín Pérez y Héctor Stefani. Para CatalánMagni, Pérez lleva adelante un proyecto personal y es un “aplaudidor cristinista” que no trajo ningún beneficio a la provincia, en tanto Stefani representa a Cambiemos y sus políticas, que han perjudicado seriamente a la provincia.

El senador Julio Catalán Magni dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la sesión de ayer de Senado, en la que se aprobó el proyecto que había impulsado para establecer a Puerto Argentino como sede de los actos oficiales del 2 de Abril, que transitoriamente se realizarán en Ushuaia.

“Es un día muy importante para todos los fueguinos, porque tuvimos consenso amplio en la comisión y luego en la sesión, para instaurar todos los actos oficiales del 2 de Abril en nuestra provincia, que serán televisados por cadena nacional”, dijo el senador.

El proyecto establece en realidad a Puerto Argentino como sede del acto oficial del día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas, pero aclara que “hasta tanto nuestro país recupere la soberanía plena sobre el territorio usurpado por el Reino Unido”, la sede será la capital fueguina, y el acto será “transmitido por la Cadena Nacional de Radio y Televisión”.

Celebró que se respete la línea de otros actos, donde la sede oficial es la representativa del hecho histórico, como Tucumán y Rosario, en este caso eligiendo a Ushuaia como capital de Malvinas, y espera que se convierta en ley “antes de fin de año”, luego del paso por Diputados.

“Es un hecho muy fuerte en la historia de nuestro país y la consigna de los veteranos es ‘prohibido olvidar’. Uno tiene que mantener esa bandera, con la impronta que cada uno le va dando. En nuestro gobierno se trabajó muchísimo con el reclamo sobre Malvinas, pero el gobierno de Cambiemos no lo ve de esa manera. Cuesta mucho sostener la fuerza que veníamos llevando adelante al plantear la soberanía sobre Malvinas”, sostuvo.

Ante el avance británico tanto militar como económico, con la explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en las islas, espera “ir encontrando un canal para continuar con un reclamo responsable, porque prácticamente todos los organismos internacionales han planteado posición a favor nuestro, pero no hemos encontrado un canal que nos permita tener control sobre los recursos naturales de las islas. La explotación de los recursos naturales debe pasar por nuestra economía provincial y nacional, y debemos seguir defendiendo fuertemente nuestra soberanía, pero no con un discurso meramente electoral”, expresó.

“Todos estamos seguros de que hay un gran potencial, y se lo están llevando otros países, no sólo el gobierno que colonizó nuestras islas”, cuestionó.

Cruce por aguas argentinas

Consultado sobre el cruce por aguas argentinas, aseguró que “es algo que todos queremos resolver”, pero mientras tanto se encaran obras en el paso fronterizo, para mejorar las condiciones de los que se trasladan por tierra, con el paso obligado por Chile.

“Estamos colaborando con el gobierno para articular de la mejor manera el paso. Se está capacitando personal en control de narcotráfico, y con la nueva obra de infraestructura. Los recursos están depositados en la provincia y están terminando el proceso licitatorio. Se podrán hacer los trámites sin bajar del vehículo, porque se contemplan cabinas de peaje, habrá escáner de maletas y sistema informático nuevo”, anunció.

“El área de Obras Públicas está terminando con los trámites para el llamado a licitación y es un trabajo conjunto de la Dirección Nacional de Fronteras y el estado provincial. La inversión es de 50 millones de pesos. No hemos logrado todavía un paso unificado pero habrá mejor infraestructura para la gente y para el personal que trabaja”, afirmó.

Presupuesto y fondos

Respecto del debate del presupuesto nacional, dijo que “el 15 de septiembre lo estaremos recibiendo y veremos lo que manda el Ejecutivo para empezar a discutirlo. La principal discusión pasa por el fondo del conurbano, que está en la Corte Suprema de Justicia y, si la Corte avanza, va a poner en una situación muy delicada a todas las provincias. A nosotros nos afectaría económica y financieramente. El ámbito que corresponde para discutir esto es el Parlamento, no la justicia. Cuando uno judicializa estas decisiones, quiere decir que el Poder Legislativo no funcionó”, planteó.

“Los gobernadores y desde nuestro bloque estamos pidiendo que se considere este reclamo junto con una serie de medidas que permitan paliar el impacto. Se está pidiendo una reestructuración, porque el reclamo del fondo del conurbano es justo pero las provincias no están en condiciones de hacer frente a una merma de recursos”, señaló el parlamentario.

Camino a octubre

En cuanto al frente Tierra de Unión, que quedó tercero en las PASO, se le preguntó cómo piensan encarar la campaña a octubre para superar a Martín Pérez y Tito Stefani. “Necesitamos primero mucho trabajo, humildad, respeto por la sociedad, e ir siempre con la verdad. Laura (Colazo) y Luis (Vázquez) son dos personas necesarias para la provincia al momento de ocupar una banca nacional. Nosotros tenemos cinco diputados y ninguno trabaja en un proyecto provincial, son todos proyectos individuales”, aseveró.

“Uno puede discutir un candidato, pero no se puede poner en duda lo que representa. Nadie puede poner en duda lo que es Cambiemos en la provincia, con la apertura de importaciones, con las declaraciones que hizo la diputada Carrió cuestionando los recursos de nuestra provincia. Stefani representa al gobierno de Cambiemos y le pediría que dé una respuesta, si considera que las declaraciones de Carrió son equivocadas, y que la diputada se retracte”, reclamó.

“Yo separo lo personal de lo político, porque Tito Stefani me parece una gran persona, pero tiene un proyecto indefendible, que le está haciendo mucho daño a la provincia. Stefani tiene que hacerse cargo de lo que representa Cambiemos y no esconderse detrás de las redes sociales y de un globo. Tiene que poner la cara en una discusión profunda de qué van a hacer con la prórroga del régimen, con el fondo del conurbano, con las declaraciones de Carrió que prenden una luz amarilla sobre el futuro de nuestra provincia”, fustigó.

Respecto de Martín Pérez, dijo que “claramente representa su proyecto político, que en su momento nos incluía a todos. Muchos de los que formamos parte del PJ-FPV entramos en ese proyecto por Néstor Kirchner, pero Cristina Fernández lo fue derrumbando y los últimos dos años terminó siendo un frente en contra del PJ, con las autoridades del PJ y un grupo de obsecuentes y aplaudidores de un proyecto personal encabezado por la ex presidenta. Lo único que le ha interesado es defender lo propio, no lo colectivo”.

“Ahora Fabiana Ríos forma parte de ese proyecto y está escondida en las sombras, después de dejar devastada la provincia, con deudas que todavía no podemos terminar de resolver”, criticó de la composición del frente Ciudadano y Social que encabeza Pérez.

“La gente debe saber lo que representa cada uno. Con Laura y Luis vamos a trabajar desde la unidad y para la gente sepa lo que está votando. Si votan a Martín Pérez, votan un proyecto personal de un grupo de chicos de La Cámpora, con Fabiana Ríos atrás, para generar en Buenos Aires una unidad básica, que le llaman Casa de Ushuaia, donde están viviendo todos los Cámpora mantenidos por el municipio de Ushuaia”, disparó.

“Yo tuve diferencias con la gobernadora Bertone, hasta que se erigió como referencia de nuestro espacio político, y a partir de ahí se trabaja en un proyecto colectivo”, diferenció.

Consultado sobre su crítica a Fabiana Ríos cuando hay una gran parte de sus ex funcionarios en el gabinete de Bertone y en puestos clave de entes autárquicos, empezando por la jefatura de gabinete hacia abajo, respondió que “no es lo mismo, porque es potestad de la gobernadora decidir las personas más idóneas, y así lo decidió con Leonardo Gorbacz, con Omar Nogar. Si la gobernadora considera que son personas idóneas, es facultad de la gobernadora”.

En cuanto a la elección de Laura Colazo como cabeza de la lista oficialista, dijo que “es la persona que mejor representa este momento que necesitamos llevar adelante. Luis Vázquez no se puede cuestionar porque milita enel peronismo desde que Rosana Bertone inició su carrera política. Hoy Laura Colazo es la que mejor representa el proyecto político transversal y constructivo que queremos llevar adelante. Laura ha demostrado gestión y compromiso en el Concejo Deliberante, y ha trabajado por el bien de la ciudadanía de Río Grande. Martín Pérez y Stefani representan otra cosa, y ni hablar de Sciurano”, comparó.

Pintar cordones y pagar sueldos

Por otra parte, se le pidió opinión sobre el cuestionamiento del concejal Hugo Romero al vicepresidente del PJ Juan Carlos Pino, por hablar de la “falta de cintura” de Walter Vuoto ante Nación, y aclaró que están eligiendo no someterse, como lo hace el gobierno. Catalán afirmó que “en Tierra del Fuego no hay cosa más fácil que ser intendente. Hay que pintar los cordones, juntar la basura y pagar los sueldos, después no hay ninguna otra responsabilidad. En Río Grande tienen el agua, que funciona como funciona y me llamo a silencio. Son 1.700, 1.800 millones de presupuesto y hay cero responsabilidad. No se hacen cargo de la seguridad, de la salud, de nada. Pintan los cordones, juntan la basura y pagan los sueldos”, reiteró.

La crítica se enfocó más en Vuoto que en Melella: “No le quiero quitar mérito a Gustavo Melella porque el Municipio funciona bien, a pesar de las diferencias políticas que tenemos. Uno va a Río Grande y ve una ciudad creciendo, construyendo, no se ve una ciudad abandonada. En Ushuaia hay un desastre que dejó Sciurano y hay una ciudad devastada, dinamitada, y la ciudad sigue desastrosa, en infraestructura, en el estado de calles, en los terrenos que están entregando sin servicios cuando lo prohíbe la carta orgánica. Es desastroso el manejo de los recursos y más del 80 por ciento va para sueldos. Así es fácil hacer gestión y decir que no les da nada el gobierno nacional. En Ushuaia gana más un concejal que un legislador provincial, y tienen más recursos en el Concejo que en la Legislatura”, enfatizó.

“El gobierno de la provincia se tiene que hacer cargo de todo y no es comparable la realidad de la gestión. Hay que contarle la verdad a la sociedad, porque nosotros trabajamos mucho para recuperar al Municipio de Ushuaia y hoy veo con mucha tristeza lo que está pasando. No sé si alguna vez podrá volver el peronismo con la gestión que se está haciendo, y lo digo con mucho dolor, no como una crítica. En lo personal tengo la mejor relación con Walter y su equipo, pero en lo político debe haber una gestión responsable. Martín Pérez se sube a una discusión demagógica y no le trajo una sola cosa a la sociedad. No consigue nada porque lo único que hace es pararse a criticar con el grupo de aplaudidores cristinistas”, concluyó el senador.

