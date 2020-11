Ushuaia reclama una deuda de alrededor de 400 millones

El proyecto plantea ingresos por 6.272 millones y no tuvo en cuenta el incremento de coparticipación para Tierra del Fuego reflejado en el presupuesto nacional, porque “no sabemos si lo vamos a percibir”, dijo la secretaria de Economía Brenda Tomasevich. Explicó que se optó por la “prudencia”, y en el mensaje de elevación tomaron en cuenta la deuda de coparticipación que sigue rondando los 400 millones y no han logrado resolver con el gobierno. “Es una retención indebida de fondos pero no ha resuelto nada la justicia y por eso somos bastante prudentes en la proyección de recursos”, sostuvo.

Río Grande.- Hoy comienzan en el Concejo Deliberante de Ushuaia las reuniones virtuales para dar inicio al debate del presupuesto municipal 2021, fijado en 6.272 millones de pesos. El primer encuentro tendrá lugar a partir de las 11 horas y concurrirá el jefe de Gabinete Mario Daniele, el secretario de Turismo David Ferreyra y la secretaría de Economía y Finanzas, Brenda Tomasevich.

La ronda de presentaciones continuará el martes con la participación de los funcionarios de las áreas de Medio Ambiente, Planificación e Inversión Pública. Para el miércoles están invitados los secretarios de Políticas Sociales y Gobierno; para el jueves los titulares de Hábitat y Ordenamiento Territorial, el Instituto del Deporte y la Secretaría de la Mujer. La semana cerrará el viernes con la exposición de la Sindicatura municipal, la UISE y el Juzgado de Faltas.

En todos los casos se dispuso la modalidad virtual, a fin de priorizar las medidas de seguridad de distanciamiento social ante la detección de casos positivos de COVID en el Concejo, y se decidió transmitir en vivo los debates por la página oficial de Facebook de la institución.

Por FM Master’s, la Secretaria de Economía y Finanzas, informó que ya hubo “una reunión previa del gabinete a fin de estipular la proyección para estas presentaciones” ante los concejales. “En todo análisis de presupuesto normalmente se inicia la presentación desde la Secretaría de Economía y Finanzas, acompañada por la jefatura de gabinete. Lo primero que vamos a exponer es el panorama actual de la situación económica, las variables, la experiencia del año 2020, la recaudación, la situación de los gastos, la proyección del presupuesto 2021 y bajo qué pilares fue elaborado”, adelantó.

“Luego cada secretaría tendrá la oportunidad de comentar su planificación y estimaciones para el próximo año. Esto es un presupuesto, y la propuesta está hecha en base a estimaciones y proyecciones, pero luego todo dependerá de cómo se va desarrollando la situación de la pandemia, la crisis sanitaria y económica, veremos si llega la vacuna porque hay muchos factores que influyen en la economía de cada región”, advirtió.

Deuda de coparticipación

La deuda de coparticipación del gobierno pasó a integrar la elaboración del presupuesto, ante las pocas perspectivas de que se ponga al día. Ya a principios de octubre desde el municipio se presentó un informe al Concejo sobre los atrasos en el giro de coparticipación, y se estimó una deuda cercana a los 400 millones. “Esto está contemplado en el mensaje del presupuesto 2021, al que todo ciudadano tiene acceso. La coparticipación son fondos retenidos indebidamente, porque le pertenecen a la Municipalidad de Ushuaia, pero los días de atraso siguen siendo los mismos que en la presentación de octubre”, manifestó.

“La deuda es dinámica, porque depende de las transferencias diarias desde la contaduría general de la provincia. El rango de deuda va rotando entre 380 millones, 400 millones, en función de estas transferencias”, indicó.

Consultada sobre el informe que dio a conocer el gobierno la semana anterior sobre pagos a los municipios, aclaró que “lo importante ahí no son solamente las transferencias que uno recibe en forma diaria en el municipio sino cómo se deben imputar, porque lo que estoy percibiendo hoy no pertenece al mes de noviembre, sino a octubre todavía. El atraso de 30 días sigue estando y está contemplado en el mensaje de elevación del presupuesto. Por eso somos bastante prudentes en la proyección de recursos, porque tomamos el mismo número del presupuesto del gobierno ingresado a la Legislatura, pero consideramos que tenemos una retención indebida de fondos, días de mora, y tenemos que ser prudentes en nuestra proyección de recursos”, dijo.

Respecto de la judicialización, planteó que no hay definición luego de las presentaciones que realizaron los municipios de Río Grande y Ushuaia, y por eso está contemplado este atraso en el presupuesto del próximo año. “No hay una resolución de la justicia, esa es la situación actual. Luego de que la provincia elevó el presupuesto, el gobierno nacional estimó recursos mayores para Tierra del Fuego y en nuestro presupuesto tomamos la decisión de no contemplar esos mayores recursos porque no sabemos si los vamos a percibir. La deuda oscila siempre entre 350 y 400 millones, y el monto depende de las transferencias recibidas y cómo se van imputando a las liquidaciones de meses anteriores. No hemos logrado tener una mesa técnica para conciliar y ponernos de acuerdo con los números y las proyecciones, y no hay fecha pautada para esto todavía”, lamentó.

Recordó que “la coparticipación es el 80% de nuestros recursos municipales, por lo cual es muy importante y de allí la prudencia en el proyecto de presupuesto, en función de toda esta incertidumbre que manejamos”.