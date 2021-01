Ushuaia avanzará con tres obras de envergadura por 275 millones de pesos

Así lo reveló la Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, quien precisó que “se trata de una red de alta tensión y de alumbrado público para la Urbanización general San Martín por 142 millones de pesos; otra es la primera etapa de la red de gas de esta misma urbanización por 56 millones de pesos que se está por llamar a licitación en estos días y la tercera es el colector cloacal y la planta elevadora de líquidos cloacales, en el marco de la Etapa 1, de esta misma urbanización por 77 millones”. En total son 275 millones de pesos financiados con fondos nacionales, obras que serán redeterminadas por el sistema UVI, por lo cual se tuvo que sancionar una ordenanza especial. También Ushuaia avanza con el anteproyecto de la Terminal de Ómnibus anunciada por el presidente Alberto Fernández por un valor de 200 millones de pesos y por una suma similar en una segunda etapa de ampliación.

Río Grande.- La Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, realizó un balance de su gestión al frente de la cartera de obras públicas por Radio Universidad 93.5 MHZ.

La funcionaria municipal dijo que “las obras vienen muy bien, se ha avanzado. Ahora se ha hecho el corte normal por las fiestas, hasta los primeros días de enero, pero la verdad es que ha habido un trabajo muy importante, tanto en noviembre como diciembre; en octubre tuvimos muchos días de lluvia, no nos dejaba arrancar, pero se realizó un gran trabajo, no solo en obras y servicios, sino también en la parte administrativa, ya que llegamos a contratar todas las obras para que estén en ejecución en los meses de diciembre y enero del 2021 por lo que avizoramos muchas obras en enero, febrero y marzo”.

En ese sentido la entrevistada reparó que “somos una secretaría que en invierno trabajamos para el verano y en verano trabajamos para el operativo invierno, así que trabajamos permanentemente en la parte administrativa para llevar adelante todo el procedimiento de la Secretaría, el plan de obras y el operativo invierno”.

La funcionaria municipal admitió que “la parte más difícil en el mundo de la construcción son las redeterminaciones de precios ya que no hay mucha gente que se especialice en eso y lleve ese tema. Pero la verdad en que la Secretaría hemos podido avanzar bastante, podemos decir que estamos bastante al día las redeterminaciones, aunque de todos modos hay que tratar de mejora. Nación tiene un sistema muy bueno que en las próximas obras que vamos a licitar con fondos nacionales, directamente se actualiza por el sistema UVI que se llama por Unidad de Vivienda (*) que es un valor que está referenciado por dos días y lo pone el Banco Central”.

Sobre este punto explicó que “uno licita -por ejemplo- diez millones de pesos que equivalen a tantas UVIs, entonces a fin de mes, uno mide y le dice (a la empresa constructora) usted ha hecho el 30 por ciento de la obra que equivale a 30 UVIs, entonces se paga de acuerdo a eso y entonces no hay que ir actualizando ni esperar que se publique el ICC (Índice del Costo de la Construcción) del 5 ó del 10”.

Observó que “el IPV ya lo venía utilizando, nosotros en la Municipalidad de Ushuaia no porque tenemos una ordenanza municipal que establece y prevé que cuando los índices ‘salten’ el 5 por ciento recién se puede redeterminar. Pero la verdad es importante considerar este nuevo sistema porque no se atrasa en el valor de la obra”.

A diferencia de los cuatro años del gobierno del ingeniero Mauricio Macri, “donde por más carpetas de colores que haya presentado la Municipalidad de Ushuaia para conseguir fondos para obras, no lo consiguió, en esta gestión de Alberto Fernández se están obteniendo los acompañamientos. Tenemos cargadas 35 obras en la base de datos del Ministerio de Obras Públicas de Nación, de las cuales hemos conseguido financiamiento para 10 de ellas y seguimos cargando nuevas obras porque lo fundamental es tener los proyectos técnicos para poder conseguir fondos, sino se pierden o van a otras provincias”, indicó.

Avanza la primera etapa de la Urbanización San Martín

Sobre las obras financiadas con fondos nacionales que se van a lanzar, Muñiz Siccardi reveló que “son tres y para aplicar el sistema UVI tuvimos que pedir una ordenanza especial porque Nación nos pidió que trabajemos con dicho sistema”.

“Se trata de un plan de obras del área de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Nación y una ya se contrató, como una red de alta tensión y de alumbrado público para la urbanización General San Martín por 142 millones de pesos; otra es la primera etapa de la red de gas de esta misma urbanización de 56 millones de pesos que se está por llamar a licitación en estos días y la tercera es el colector cloacal y la planta elevadora de líquidos cloacales, en el marco de la Etapa 1, de esta misma urbanización de 77 millones”.

Muñiz Siccardi valoró que este sistema agilizará enormemente la construcción de estas infraestructuras urbanas “y va a generar mano de obra, lo que tendrá un doble beneficio en lo inmediato: a los trabajadores y a las familias que ya construyó su vivienda en la Urbanización General San Martín y de aquellos que ya han recibido sus terrenos y también empiezan a construir”.

Agregó que “lo importante es que el sistema cloacal pueda estar en funcionamiento y que también puedan tener gas. Tanto la electricidad como la provisión del agua dependemos del Gobierno provincial por cuanto son dos las reparticiones que se encargan de estos servicios (la DPE y la DiPOSS). De igual manera, si los vecinos tienen tanques, puede pasar el camión aguatero y como ya vamos a tener la cloaca, no habría inconvenientes y por eso nuestra prioridad es sacar la obra del colector cloacal prontamente”.

Consultada sobre la política de Hábitat municipal, la entrevistada destacó que esta urbanización General San Martín “el PROCREAR construirá viviendas, además la Municipalidad ha hecho un gran trabajo de regularización de barrios informales en los últimos años a través de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (a cargo de María Lorena Heniques Sánches)”.

Pavimentación y repavimentación de calles

Entre las otras obras que están en carpeta se encuentran la repavimentación de 60 cuadras para la temporada 2020-2021 y pavimentar 40 cuadras nuevas. “Nuestras estimaciones son 100 a 150 cuadras por temporada desde el inicio de la gestión del intendente Walter Vuoto tomando en cuenta si hacemos pavimento nuevo o repavimentamos, lo que calculamos en 450 las cuadras trabajadas. Ushuaia tiene unas 1.500 cuadras pavimentadas”.

Por otra parte admitió que el traspaso de los servicios sanitarios de la Provincia a la Municipalidad “quedó trunco. No sabemos cuándo se restablecerá el diálogo para retomar este tema, pero lo cierto que estos servicios continúan bajo la órbita de la DiPOSS que por sentencia judicial, en Ushuaia la distribución del agua y el drenaje cloacal le corresponde a la Provincia”.

Planta de Asfalto

También la Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia fue consultada sobre la compra de una planta asfáltica. “Estamos trabajando con varios sectores, en varios frentes, a fin de conseguir lo que sea más conveniente para el Municipio. También dependemos de unos fondos de Nación, así que estamos tramitando como corresponde, trabajando en las carpetas para obtener esos recursos económicos”.

Reveló, además, que el valor por repavimentar una cuadra, teniendo en cuenta si se tiene que levantar 5 ó 7 centímetros de asfalto o bien construir una base, “ronda los tres o cuatro millones de pesos, dependiendo las características del suelo que encontremos”.

En cambio, “hacer una calle nueva que es hacerla desde sus bases, utilizar anticongelantes, los pluviales, los cordones y drenajes, está en los siete millones si lo hacemos con asfalto y si se hace de cemento, a ese valor hay que agregarle entre un 20 y un 30 por ciento más. En el caso del hormigón también hay que tener en cuenta el tránsito que transcurrirá por la calle y si hay que hacerla de diez centímetros de espesor, ese valor se incrementa en un 50 por ciento más; es decir, entre 10 a 11 millones de pesos para calles entre 7 y 8 metros de ancho y entre 100 a 120 metros de largo”, explicó.

Ushuaia se va para arriba

En relación a las construcciones de edificios en la capital provincial, teniendo en cuenta la dureza de su terreno rocoso o su inestable suelo turbero en algunas zonas, Muñiz Siccardi comentó que “con la necesidad habitacional que hay en Ushuaia, ya no permite tener tantos terrenos ociosos y en otros sectores de la ciudad que están más alejados del centro, sí se puede. Hay que urbanizar con conocimiento y con capacidad para poder distribuir la tierra de la mejor forma posible para todos aquellos que lo necesitan”.

Contribución por Mejoras

Por otra parte, resaltó que “desde que asumió el intendente Walter Vuoto no se ha hecho Contribución por Mejoras, salvo en el 2017 cuando la municipalidad estuvo muy complicada financieramente se recurrió al financiamiento de las mismas empresas constructoras que hacían las obras. El Intendente no le ha cobrado nunca al vecino ni la pavimentación ni la repavimentación. Ha tomado la decisión de no cobrar Contribución por Mejoras; desde los años que está al frente del Municipio, concurrentemente la situación económica no ha sido buena, siendo muy difícil para los vecinos. Walter Vuoto podría haber cobrado Contribución por Mejoras en aquellas calles nuevas o bien en las repavimentadas después de diez años como lo permite la ordenanza, pero él ha decidido no hacerlo por estos años de dificultades económicas para los vecinos”.

Ushuaia ya empezó con el anteproyecto de la Terminal de Ómnibus

La Dra. Gabriela Muñiz Siccardi fue consultada sobre los anuncios del Presidente de la Nación Alberto Fernández en su reciente visita a la provincia. “En principio, sobre la terminal de ómnibus estamos hablando de una obra por 400 millones de pesos dividida en dos etapas. Es decir, hacer una primera etapa que sea viable y que se pueda utilizar, una obra de 200 millones, con una proyección de ampliación de otros 200 millones más”, detalló.

Reveló que “ya empezamos a trabajar en ello, tenemos un anteproyecto bastante avanzado, todo ello para avanzar en la documentación técnica que pide Nación para poder firmar el convenio específico para sacar esa obra tan importante”.

Sobre el lugar de ubicación de esta Terminal, “todavía no está definido, pero tenemos dos lugares posibles y vamos a hacer el estudio de suelo para ver cuál es el más conveniente y eso tardará unas dos semanas más y allí recién daremos a conocer cuál será el lugar elegido”, si bien aventuró que “no será en el centro, que ya está muy congestionado”.

Descongestionar la zona del Puerto

Por otra parte se la consultó sobre descongestionamiento de la zona del Puerto capitalino y dijo que “todos los años tratamos este tema en distintas reuniones porque todos le queremos dar un cariz más turístico a ese sector bonito de la ciudad; a veces se avanza un poco, otras retrocedemos, pero seguramente con la experiencia que tiene el señor Mario Daniele podremos llegar a gestionar un poco más los acuerdos políticos para poder avanzar y mejorar ese sector”.

Una abogada constructora

Gabriela Muñiz Siccardi es abogada y si bien ni la ingeniería ni la arquitectura son sus fuertes profesionales, ha estado anteriormente también al frente de obras públicas. “No es difícil cuando uno tiene un equipo que sepa manejar la parte técnica que obviamente es lo que a mí más me falta. Tengo un equipo con el que me complemento muy bien, dos ingenieros y un contador, además puedo decir que tengo cierta experiencia ya que desde 1997 estoy relacionada con la obra pública, primero por ser abogada del IPV donde yo llevaba todos los trámites de licitación que implicaba la obra pública y después por mis cargos políticos donde siempre me he dedicado a la obra pública y la verdad que es una buena combinación porque llevar adelante todos los procesos administrativos y todo lo que implica gestionar obra, se necesita un conocimiento técnico legal y obviamente tengo el apoyo de los ingenieros en la parte técnica de los proyectos que llevamos adelante”.

“Ha sido un año muy duro, nosotros hemos podido trabajar tomando todos los recaudos, cumpliendo todos los protocolos sanitarios y todas las obras que tenemos en la calle son gracias al esfuerzo de los trabajadores municipales que nos han acompañado, cada uno de ellos han hecho su esfuerzo, y obviamente también los funcionarios. Esperemos que el 2021 venga mejor, con más salud para todos y hoy nos hemos dado cuenta que sin salud, no se puede hacer nada. Que tengan paciencia, cada barrio quiere su obra y vamos a llegar en su momento”.

(*) Una Unidad de Vivienda (o UVI) corresponde a la milésima parte de lo que cuesta un metro cuadrado de construcción, según lo establecido por el Índice del Costo de la Construcción (ICC). Por ejemplo, para comprar un metro cuadrado debemos obtener mil UVIs.