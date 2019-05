“Urtubey, Massa y Pichetto deberían valorar el gesto que tuvo Cristina”

La gobernadora Rosana Bertone habló de su alejamiento de Alternativa Federal para apoyar la fórmula Fernández-Fernández, y lamentó que no se valore el gesto de la ex presidente de intentar “salir de la grieta”. Si bien reconoció haber formado parte de la liga de gobernadores peronistas, consideró que con el paso del tiempo Alternativa Federal no logró “aglutinar una fuerza suficiente”. Remarcó que el objetivo es ganarle a Macri y dijo que ya comunicó a sus pares la decisión de acompañar la fórmula que lleva a CFK de vice. La expectativa es que, sorteadas las PASO, se pueda lograr la unidad del peronismo. En última instancia, espera un acuerdo para la segunda vuelta electoral.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone dialogó con FM Master’s sobre la política nacional y en particular la división que persiste en el peronismo, aun con el paso al costado que dio la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, al anunciar una fórmula encabezada por Alberto Fernández.

“Yo como gobernadora siempre integré el espacio de los gobernadores peronistas, que decidieron denominarlo Alternativa Federal. Con el transcurso del tiempo no se aglutinaba una fuerza suficiente”, sostuvo de este sector que sigue intentando frenar la fuga de referentes al kirchnerismo.

Recordó el diálogo mantenido con el cordobés Schiaretti, donde le planteó la necesidad de unidad “si realmente queremos ganarle a Macri, pero en aquel momento se planteaba que se gana con la provincia de Buenos Aires, y se depreciaron distritos como Santa Fe o Córdoba, que para mí son muy importantes. Ojalá en Santa Fe tengamos la oportunidad de hacer una buena elección con Perotti”, manifestó.

La decisión de tomar distancia de Alternativa Federal ya fue comunicada. “Yo inmediatamente le avisé a mis compañeros que voy a estar con Alberto Fernández, porque a mi provincia le garantiza la prórroga de la 19640, que no la garantiza otro candidato; me garantiza la defensa de la soberanía con respecto a las Islas Malvinas; me garantiza volver a poner a la Patagonia en su conjunto como región; me garantiza que podamos llevar adelante el polo petroquímico. Es una persona con la que vamos a poder trabajar, porque conozco su equipo y su gente, así que voy a estar ahí y les avisé a todos”, afirmó la mandataria.

Además hizo referencia a otros gobernadores que tomaron distancia del peronismo federal. “La mayoría después fue tomando la misma decisión, al ver esta apertura y que se buscaba salir de la grieta en la que habíamos estado inmersos. Fue una jugada interesante de Cristina para abrir el espacio”, analizó.

Mencionó el paso previo de la ex presidente, cuando “fue al Partido Justicialista. Me interesó porque era la primera vez que iba a la sede. Yo soy vicepresidente del partido a nivel nacional y vi otra oportunidad de construir algo distinto, con la centralidad que ella tiene, porque tiene un porcentaje de votos importantísimo”, subrayó.

La otra Cristina

Se le preguntó si cree que realmente hay un cambio en la ex presidente, a partir de este renunciamiento. “Es muy difícil que una persona cambie, más cuando tiene una determinada edad, pero creo que es una mujer que tiene una capacidad importante de aprendizaje, porque la vida le ha pegado muy duramente. Ha perdido a su esposo, que era su referencia política también; perdió hace poco a su madre, tiene a su hija enferma y, más allá de las causas judiciales, tiene una persecución mediática muy fuerte en la Argentina. Me parece que esas situaciones le deben hacer replantear la vida”, consideró.

“También habrá analizado los resultados de las últimas elecciones en las que ha participado, que no han sido favorables. Yo imagino que es una mujer que mira el mundo y también ha visto lo de Brasil, porque Lula cometió muchos errores, sobre todo dilatar la designación de un candidato cuando se sabía que él no iba a serlo. Lo hizo a último momento y no hubo posibilidad de trabajar. Creo que Cristina ve esto más que yo, porque tiene muchísimos más elementos que yo y ha sido dos veces presidente de la nación. Ha sido diputada provincial, senadora, diputada nacional, y tiene un análisis muy superior al que yo tengo. Me imagino que con toda esa experiencia, tomó esta decisión con la antelación suficiente como para instalar un candidato, que no es fácil. Transferir los votos no es fácil, y en ese aspecto ella puede haber hecho un cambio”, sostuvo.

“Puede no cambiar su personalidad, pero sí puede hacer un análisis político que permita llegar a este precandidato, que a nosotros nos parece muy interesante”, resaltó.

El rechazo de Urtubey

De todos los gobernadores que siguen dentro de Alternativa Federal, la gobernadora puntualizó sobre el salteño Urtubey, por quien dijo tener un especial afecto e incluso había previsto acompañar una posible candidatura presidencial.

“Todos vamos a seguir hablando con él. Yo voy a seguir hablando y todos vamos a seguir intentando generar un espacio. A Urtubey lo que le pasa es que, desde que fue candidato en 2007, hubo una oposición muy fuerte del kirchnerismo hacia su figura, porque se apoyaba en la anterior gobernación de Romero. Fue solo a la elección, ganó por 1.100 votos y, cuando le tocó gobernar, a mí me tocó muchas veces interceder por él ante las autoridades nacionales de ese momento, porque no había manera. Hubo un desentendimiento de entrada y eso lo enojó mucho. Pero uno por más enojado que esté en la vida tiene que reflexionar y tener otra mirada”, instó Bertone.

Cifró expectativas de llegar a la unidad, si no es luego de las PASO, para la segunda vuelta electoral, dado que de lo contrario este sector del peronismo terminaría apoyando a Cambiemos. “Hoy Alternativa Federal puede estar en una situación, tanto Urtubey como Massa o Pichetto, pero otra cosa sería en una situación de una segunda vuelta. Ahí hay que ver qué posición van a tomar. Nosotros los conocemos y los queremos, y yo no llamo traidor a otro peronista porque piensa distinto. Yo a Urtubey y a Pichetto les tengo afecto y no reniego de sus construcciones políticas ni de sus lógicas, y trato de respetar a todos”, subrayó.

“Me parece que en política, los que somos peronistas, lo que no tenemos es que estar llamando siempre traidor al otro, porque tiene alguna diferencia en cómo piensa. Eso nos hace mucho daño, y eso no es un daño solamente para nosotros, sino para el mercado interno argentino, para los que no tienen trabajo, para los que no pueden recuperar el poder adquisitivo del salario”, expresó, ante las consecuencias del plan económico actual.

“También ellos deberán valorar el gesto que tuvo Cristina al plantear recuperar la unidad de los argentinos, porque está demostrando que quiere salir de la grieta. Es una oportunidad para que, a lo mejor en segunda vuelta, pueda haber una posición distinta de ellos, más allá de que ahora puedan competir en las PASO”, dijo.

Celebró que en Tierra del Fuego estas diferencias se hayan cerrado, a partir de la alianza “con Walter Vuoto, Martín Pérez y muchos otros espacios que tenemos que trabajar en una agenda para los próximos veinte años. A veces estamos inmersos en la mediocridad, porque la discusión política no existe hoy con las candidaturas, y son chicanas o críticas y cuestiones de mala fe. Siempre trato de decirle a mis compañeros que tenemos que intentar ganarle a Macri, porque si vuelve a ganar y firma con Bolsonaro un acuerdo con la Unión Europea, nuestra industria va a desaparecer”, alertó.

“Esto no se discute, porque el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea nos va a hacer un daño terrible. Tenemos que tener conciencia de las cosas que se están discutiendo e ir a la profundidad de los temas. Creo que eso lo hemos ido logrando en Tierra del Fuego, al ponernos de acuerdo en temas muy sensibles para nuestra provincia. Para generar empleo necesitamos una Argentina industrial y no solamente renovar la 19640, sino tener un modelo de país industrialista”, enfatizó.

“Hoy muchos que al principio habían estado alejados, están ayudando y trabajando para que se pueda sostener lo que hicimos, después de un contexto de caos y de desidia”, destacó de la unidad fueguina.

Bono de invierno para todos

En otro orden de cosas, se la consultó sobre la situación de los estatales que habían pedido por nota no cobrar el adelanto del aguinaldo, y si podrán acceder a los 10 mil pesos del bono de invierno. “El que pidió no cobrarlo solamente tiene que hacer una nota dejando sin efecto la nota anterior. No son muchos casos, solamente son 519. Con una nota que deje sin efecto la nota anterior, ya está. Van a percibir el aguinaldo de manera completa y el bono también”, afirmó Bertone.

Explicó que “este recurso extra que conseguimos lo veníamos gestionando ante el gobierno nacional y ante las petroleras. Era una deuda que tenía la nación desde hacía tres años, por cómo abonaba el Plan Gas a las petroleras. Hicimos mucha presión para ayudar a que la nación pagase, hicimos presentaciones administrativas, lo charlamos con todos los que pudimos, para que una vez que se hiciese ese pago, nosotros pudiésemos recibir la porción que le corresponde a la provincia por el pago de las regalías”.

“En algún momento se le había dicho a las petroleras que no se les iba a pagar, o que se les iba a dar un bono, y fue bastante difícil la pelea. Finalmente la nación pagó esa deuda e inmediatamente que las petroleras percibieron lo adeudado por la nación, no tuvimos que hacer mucho reclamo, porque a ellos les constaba nuestro interés y la ayuda que les habíamos dado ante las autoridades nacionales para poder percibir esos fondos. A los tres o cuatro días de que se le pagó, nos depositaron a nosotros, y ese fue el recurso que utilizamos para poder dar esta mejora en un momento difícil”, detalló.

Bertone prevé que este bono no será la única medida de contención, porque “tenemos una mesa económica y social donde analizamos distintas posibilidades ante este momento terrible que pasamos todos los argentinos, para no estar en la situación de otras provincias, que están muy complicadas. Nosotros hemos podido ir sosteniendo esta situación, y ahora se va a abonar esto que se consiguió con este recurso de la deuda que cobraron las petroleras”, concluyó.