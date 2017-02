Urquiza pidió diálogo con todos los legisladores

La presidente del bloque del MPF celebró la decisión del gobierno de quitar el trámite de urgencia y permitir el debate en comisión del paquete de leyes enviado durante el receso. Espera un diálogo “con todos los legisladores” y explicaciones de los funcionarios sobre los alcances de las propuestas y su implementación.

La legisladora Mónica Urquiza dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la quita del trámite de urgencia al paquete de proyectos girado durante el receso y dio cuenta de las “expectativas para este año, más allá de los problemas que van surgiendo y los que estaban anunciados desde el año pasado”, sobre todo con la reactivación de la obra pública.

“Hay expectativa por obras que fueron anunciadas y convenios suscriptos con Nación, además de los endeudamientos aprobados por la Legislatura. Hay mucha gente con expectativa de tener trabajo, principalmente la UOCRA que ha pasado un año muy duro”, dijo.

Consideró que sigue pendiente el compromiso anunciado en campaña de traspasar Obras Sanitarias al ámbito municipal. “Se habló mucho en la campaña de que el servicio de agua iba a pasar al municipio, lo dijo el mismo (Guillermo) Worman, previo a asumir como presidente de la dirección”, recordó, dado que como director de la ONG Participación Ciudadana “participó de la denuncia por la contaminación en Ushuaia”. Sin embargo “nunca se concretó la municipalización, aun con Worman al frente de la DPOSS”.

“El Estado provincial se ha hecho cargo de las obras de cloacas, porque hay una orden judicial. Los fondos vienen del fideicomiso o son fondos de afectación específica. Obras Sanitarias va a recibir fondos de la Secretaría de Recursos Hídricos y un endeudamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Hay obras que se van a hacer cuando se emitan los bonos, lo mismo con la devolución de la detracción del 15% de coparticipación por parte de ANSES. Este dinero lo prestan con intereses y por eso nos opusimos en la Legislatura, porque están prestando nuestro propio dinero”, señaló.

Planteó el alto costo del agua en la capital fueguina, en comparación con localidades cercanas como Río Grande. “Trabajé 25 años en Obras Sanitarias y conozco los costos para potabilizar el agua, aunque hoy en Ushuaia el servicio más caro es la luz, que se paga mensualmente”.

Estas tarifas inciden en un esquema de recesión y se suman las medidas que tomó el Municipio. “La patente que se paga es muy cara y estamos pagando un impuesto a los bienes personales encubierto. Además se paga un fondo vial, para reparar las calles”, apuntó.

Sin diálogo con Bertone

Consultada sobre el diálogo con la gobernadora, dijo que habló con ella “una sola vez, dos días antes de jurar como legisladora provincial. Después nunca más”, pese a ser presidente del bloque y vicepresidente este año del MPF.

“Como bloque no hemos sido invitados a ninguna reunión. Las reuniones que hay son propias de la Cámara, en comisión o labor parlamentaria, pero no con la gobernadora. La ex gobernadora Ríos solía invitar a los legisladores a informar sobre los temas que tenía en cartera para enviar a la Legislatura, pero no es la costumbre de esta gobernadora”, comparó.

Se le preguntó si esta falta de diálogo se debe a que tiene mayoría parlamentaria. “Uno supone que porque tiene mayoría, pero no debería ser así y tendría que haber diálogo con todos los legisladores”, reclamó.

Agregó que “hay actos de los que no nos participan, principalmente cuando vienen funcionarios nacionales nunca somos invitados. Uno continúa trabajando porque la ciudadanía nos ha votado y representamos una porción de la población. Tenemos que cumplir con la función que nos han encomendado”, subrayó.

Sin urgencia

Respecto de la decisión que se conoció ayer sobre la quita del trámite de urgencia, cuando había un pedido de convocatoria a sesión extraordinaria, tampoco hubo diálogo previo. “Con el bloque no hubo diálogo y uno se enteró cuando acercaron a los despachos de los legisladores de la comisión de receso los proyectos, que son ocho y no seis. Hay dos que vencen estos días y fueron ingresados en diciembre. Uno modifica la ley de contrataciones y se refiere a la comisión que analiza las adjudicaciones; otro es la desafectación de lotes en la ciudad de Río Grande”, mencionó.

Los seis que formaban parte de la sesión incluyen la modificación a las pensiones RUPE, al sistema previsional de la policía provincial, la creación de la comisión para el análisis de incrementos salariales, y la emergencia habitacional y edilicia, enumeró Urquiza.

“Uno analiza los proyectos y no encuentra cuál es la urgencia, principalmente el tema de las pensiones RUPE, que tratamos todo el 2016. Son alrededor de 1.500 beneficiarios, y la pensión es equivalente a una categoría 10. Lo que proponen es que el Estado nacional pague estas pensiones a través del Ministerio de Desarrollo de Nación, pero los montos son inferiores. La provincia se haría cargo de la diferencia, pero para mí lo más delicado es la asistencia médica, porque tienen el plan médico obligatorio –PMO- y depende de los hospitales públicos. La situación de los hospitales es delicada, más para las personas con discapacidad que necesitan otro tipo de atención. Pasarlos a un PMO es muy difícil de mi punto de vista”, manifestó.

Ahora espera “que el ministro Gorbacz concurra a las comisiones a explicar este proyecto y cómo lo van a aplicar”, dijo.

Repasó que durante 2016 los beneficiarios padecieron la “mala atención y hay gente que necesita una atención especial. Yo tengo una buena relación con el ministro Gorbacz, hemos intercambiado ideas y en ningún momento manifestó esto”, indicó sobre la nueva reforma.

“Lo importante es que la gobernadora lo haya entendido y hay que reconocer si uno se equivocó y remediarlo”, sostuvo.

Esta decisión se toma cuando “habíamos logrado conseguir los consensos para pedir la sesión extraordinaria, nada más que para sacar el trámite de urgencia”, agregó.

Conflicto con municipios

Ante la abultada deuda que mantiene el gobierno con las municipalidades, se le preguntó si el Estado se financia con los fondos del municipio y lamentó que es “la historia de siempre y un gran tema que forma parte de la gran mesa de diálogo que hay que tener. También está el tema del impuesto inmobiliario. Hablan de municipios ricos y provincia pobre, pero así como crecen los recursos municipales, crecieron los provinciales. Hubo modelos distintos y, en el caso del ingeniero Garramuño, en su intendencia no tomó la decisión de hacer un Megapase municipal como ocurrió con la provincia y pudo hacer obras sin pedir financiamiento, además de que quedaron recursos en el banco”, destacó.

También reconoció que “la gobernadora Bertone no recibió una provincia con un moñito y fue una falla no decir en su momento cuál era la situación. Debió decir cuáles eran las condiciones”.

Convenio con Roch

Por otra parte se le preguntó sobre el convenio de Roch que pasó a comisión en la última sesión del año pasado. “Entró en labor parlamentaria, previo a la última sesión de la Legislatura. Lo que pedimos desde nuestro bloque fue que sea girado a la comisión correspondiente, porque pretendían pasarlo a sesión y tratarlo sobre tablas. Como somos minoría, pasó a sesión pero no tuvieron los consensos dentro del mismo bloque oficialista para tratarlo. Se debatirá cuando comiencen a funcionar las comisiones”, estimó.

