Unos cien camiones diarios ya ingresan a Tierra del Fuego

El delegado de la Aduana de Río Grande, Alberto Mancuello, expuso el aumento de actividad en los últimos días y dijo que prácticamente todos los agentes están yendo a trabajar, salvo una minoría que realiza tareas administrativas remotas. El movimiento es de cien camiones diarios, que traen mercadería e insumos para las fábricas. Se suma la llegada de carga por vía aérea y marítima, para lo cual trabajan en conjunto con la Aduana de Ushuaia.

Río Grande.- El responsable de la Aduana de Río Grande, Alberto Mancuello, dio a conocer por Radio Universidad 93.5 el importante incremento de la actividad con la flexibilización de la cuarentena, y la decisión de aumentar la cantidad de agentes para atender la demanda, por lo cual sólo una minoría sigue haciendo tareas remotas.

“Río Grande está pasando por suerte por una etapa de mayor actividad y la Aduana está acompañando eso. Si bien todavía estamos sujetos a las recomendaciones que nos dan de las áreas centrales, donde tenemos nuestro propio comité de seguimiento, nos adecuamos a las necesidades y la demanda de las actividades que se aperturaron en la isla”, dijo.

“En este momento solamente queda la parte administrativa con tareas remotas, pero la parte operativa está yendo a las oficinas. La actividad empezó a moverse, se ha incrementado la demanda y hay necesidad de ir resolviendo algunas situaciones en lo operativo. Eso demanda que la mayor parte de la gente empiece a acercarse a las oficinas. El horario de atención es de 9 a 13, todos los días se están dando turnos y está muy flexibilizado el sistema. En la medida que la gente viene, con los cuidados necesarios de distanciamiento se la va atendiendo”, afirmó.

“En un principio teníamos tres grupos y hacíamos turnos, cuando se redujo la parte operativa. Hoy por la circulación de transporte hay una demanda de que diariamente se incremente la cantidad de agentes de Aduana en las zonas operativas, por eso tenemos grupos con mayor cantidad de integrantes. Tenemos arriba de 100 camiones diarios en la operativa y se está moviendo bastante. Incluso se están moviendo los vuelos con mercadería que está saliendo por vía aérea. En el correo se está trabajando con turnos, pero esto se ha flexibilizado también porque la demanda se va incrementando. Al haber un distanciamiento social y, con los cuidados necesarios, se puede atender más cantidad de gente. Ya salimos de la etapa del aislamiento obligatorio y se hace más dinámico”, destacó.

Consultado sobre los vehículos que no han podido retornar a la provincia y están sujetos a las limitaciones del área aduanera especial, recordó que “se suspendieron los plazos hasta que se vaya normalizando la circulación. Hay lugares donde hay posibilidad de circular pero otros que no y, siendo coherentes con eso, estamos atendiendo todos los casos de vecinos que están en lugares donde no pueden circular. Al haberse reglamentado la suspensión de todos los plazos, esto pone bajo un paraguas reglamentario estas situaciones. Esto se va a mantener porque todavía hay incertidumbre sobre el tiempo que van a seguir las restricciones para circular”, dijo.

También se le preguntó por la llegada de mercadería por vía marítima, dado que se han volcado a esta opción muchas empresas: “Al dinamizarse el movimiento de cargas nos estamos repartiendo con la aduana de Ushuaia para atender la demanda”, indicó.

Por otra parte, informó que este jueves se reunirá la comisión del área aduanera especial por primera vez en el año. “La última reunión del área aduanera especial fue en diciembre del año pasado y este jueves está programado un encuentro presencial para los que se encuentran en la provincia, y virtual para los integrantes que están en otros lugares. Vamos a volver a reunirnos para tratar varios temas”, señaló.

Apuntó que “con las petroleras estamos trabajando normalmente y le estamos dando importancia sobre todo a la parte de energía. Ahí estamos poniendo la mayor cantidad de agentes sobre todo para que no se corte el flujo”.

Uso del escáner

Finalmente se refirió a la capacitación que se brinda para operar el escáner de San Sebastián: “Este año pensamos capacitar gente para el uso del escáner, y ya tenemos cuatro o cinco agentes haciendo los últimos cursos para poder operarlo. En principio se va a operar con el escáner de San Sebastián, y estamos trabajando con Gendarmería nacional. Nosotros aportamos la gente que tiene la experiencia en el tema y estamos viendo la posibilidad de acercar alguna capacitación o seminario sobre lectura de imágenes. Es una herramienta importante en esta época donde hay mayor flujo de comercio y para los operadores económicos el tiempo es dinero. Como herramienta de control no intrusivo, el escáner es ágil y simplifica mucho cualquier proceso. Además garantiza la trazabilidad de la mercadería”, concluyó.